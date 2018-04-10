Trị sạch mụn thâm sau 3 ngày nhờ công thức mặt nạ thần kỳ từ nghệ

Chăm sóc da 10/04/2018 11:45

Nghệ là một loại thảo mộc phổ biến không chỉ trong các công thức nấu ăn hàng ngày mà còn là dược liệu quý có khả năng chữa ho, cảm lạnh, khử trùng và dưỡng trắng da tự nhiên. Mặt nạ nghệ không chỉ có tác dụng trị mụn mà còn làm mờ vết thâm nhanh chóng, giúp da trắng hồng và mịn màng.

Nghệ là một thành phần khá lành tính, có thể dùng để chữa vết thương, giúp vết thương mau lành. Ngay cả những bà mẹ mới sinh cũng thường dùng nghệ để nhanh bình phục. Do vậy, đối với làn da dầu mụn hay vết thâm lâu ngày, mặt nạ từ nghệ đều có thể trị mọi vấn đề này một cách dễ dàng mà không gây kích ứng cho làn da nhạy cảm.

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Mặt nạ nghệ trị mụn và xóa mờ vết thâm nhanh chóng - Ảnh: Internet

Dưới đây là cách làm mặt nạ nghệ trị mụn thâm bạn có thể tự làm rất nhanh từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà. Cùng bắt đầu thôi!

Mặt nạ tinh bột nghệ, bột mì và trứng gà

Thành phần bột mì trong mặt nạ này sẽ hút dầu thừa khỏi da, trứng gà tươi dưỡng ẩm cho da và làm trắng da còn tinh bột nghệ sẽ vừa trị mụn vừa xóa mờ vết thâm.

Trị sạch mụn thâm sau 3 ngày nhờ công thức mặt nạ thần kỳ từ nghệ - Ảnh 2

Mặt nạ từ nghệ không chỉ trị mụn và thâm hiệu quả mà còn làm sáng da tự nhiên - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê bột mì, 1 lòng đỏ trứng gà cùng với 1 thìa cà phê tinh bột nghệ

- Khuấy đều tất cả các nguyên liệu đến khi hỗn hợp quyện lại với nhau, sánh mịn và không bị vón cục

- Rửa mặt và tay thật sạch, sau đó thoa đều mặt nạ lên da, đặc biệt thoa dày hơn ở những vùng da bị mụn trứng cá hoặc sẹo thâm

- Nằm thư giãn khoảng 15 phút để mặt nạ khô bớt rồi rửa lại với nước ấm

Mặt nạ trị mụn từ bột nghệ và mật ong

Đắp mặt nạ trị mụn từ bột nghệ mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp nhân mụn mau chín và trồi nhanh ra ngoài hơn. Ngoài ra, bột nghệ và mật ong có tính chất kháng khuẩn có tác dụng ngừa mụn và khángt? viêm cho da, giúp da khỏe mạnh từ bên trong.

Sự kết hợp của bột nghệ, mật ong và những nguyên liệu dưới đây không chỉ trị mụn cho da nhờn hiệu quả mà còn cấp ẩm rất tốt cho làn da, dưỡng trắng da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Trị sạch mụn thâm sau 3 ngày nhờ công thức mặt nạ thần kỳ từ nghệ - Ảnh 3

Nghệ và mật ong giúp da khỏe từ bên trong, ngừa mụn và ngăn chặn lão hóa da - Ảnh: Internet

Nguyên liệu gồm có:

- 1 thìa cà phê bột gạo

- 1 thìa cà phê bột nghệ

- 1 thìa cà phê sữa tươi không đường

- ½ thìa cà phê mật ong nguyên chất

- ½ thìa cà phê cốt chanh

Cách làm:

- Rửa mặt và tay thật sạch để chuẩn bị đắp mặt nạ

- Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau, thoa mặt nạ lên da và thư giãn trong thời gian từ 10-15 phút cho mặt nạ khô

- Làm ướt tay rồi massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn giúp máu lưu thông và loại bỏ các tế bào chết trên da

- Rửa mặt thật sạch với nước ấm

- Đừng quên thoa kem dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ để bảo vệ và cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da vào ban đêm.

Với 2 loại mặt nạ từ nghệ này, bạn nên sử dụng hàng ngày vì chúng rất dịu nhẹ đối với da. Thường xuyên đắp mặt nạ từ nghệ giúp da sạch mụn và mờ thâm nhanh chóng. Chúc các bạn luôn xinh!

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