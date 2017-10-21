Trị mụn sưng đỏ cấp tốc nâng cao “đẳng cấp” cho làn da hiệu quả

Chăm sóc da 21/10/2017 09:10

Mụn sưng đỏ và làn da là “kẻ thù không đội trời chung”. Mụn khiến cho làn da kém sắc, nhợt nhạt. Để “tống tiễn” chúng nhanh chóng, bạn nên sử dụng cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc tại nhà bằng các nguyên liệu thiên nhiên, vừa đảm bảo an toàn, lại tiếp kiệm được nhiều chi phí.

Mụn là vấn đề nản giải của phái đẹp, chỉ có thể làm giảm, chứ không hết hoàn toàn. Vì theo từng giai đoạn phát triển của con người, nội tiết tố sẽ có sự thay đổi thất thường. Chính vì vậy, bạn cần phải có biện pháp phòng tránh và cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc hiệu quả.

Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng dâu tây kết hợp với sữa chua

 

Cách <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-mun.topic'>trị mụn</a> sưng đỏ cấp tốc bằng dâu tây kết hợp với sữa chua
Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng dâu tây kết hợp với sữa chua. Ảnh internet

Trái dâu tây có tính axit salycilic, nhanh chóng tác dụng kiểm soát vi khuẩn gây mụn. Còn sữa chua chứa nhiều axit lactic cùng các lợi khuẩn tốt cho da, làm thông thoáng lỗ chân lông, se nhân mụn hiệu quả. Do đó, sau một thời gian bạn kiên trì áp dụng hỗn hợp mặt nạ bằng dâu tây và sữa, các nốt mụn sẽ nhanh chóng biến mất, làn da trở nên trắng hồng, rạng rỡ.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 quả dâu tây.
  • 1 thìa cà phê sữa chua.

Cách thực hiện

  • Rửa sạch dâu tây, sau đó nghiền nhuyễn.
  • Trộn đều 1 thìa sữa chua với dâu tây nghiền nhuyễn.
  • Vệ sinh làn da sạch sẽ để lỗ chân lông thông thoáng, không còn bụi bẩn và lớp dầu nhờn bám dính.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong.
  • Để khoảng 15-20 phút, khi lớp hỗn hợp đã khô, bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, các nốt mụn sẽ giảm đau, giảm sưng nhanh chóng.

Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng mặt nạ bí đỏ

Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng mặt nạ bí đỏ
Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng mặt nạ bí đỏ. Ảnh internet

Bí đỏ chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, E, kẽm… cùng chất chống oxy hóa tốt cho điều trị mụn sưng đỏ hiệu quả. Các chất này sẽ tác động làm sạch lớp bụi bẩn và dầu nhờn bám trên da, để vi khuẩn không có chỗ trú ngụ, ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Nguyên liệu cần có:

  • Bí đỏ nghiền nhuyễn: 2 thìa.
  • Mật ong: 1 thìa.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều 2 thìa bí đỏ và 1 thìa mật ong thành hỗn hợp sánh mịn.
  • Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt
  • Thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong, “trừ khử” mụn nhanh chóng.
  • Để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần, để có kết quả cải thiện tốt nhất.

Kiên trì áp dụng cách này trong khoảng 1 tháng, bạn sẽ thấy làn da có sự cải thiện bất ngờ, da hết mụn, sáng và mịn màng hơn rất nhiều.

Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng mặt nạ chuối xanh

Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng mặt nạ chuối xanh
Cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc bằng mặt nạ chuối xanh. Ảnh internet

Chuối xanh chứa nhiều vitamin C, B2, Mangan giúp làm mềm da, chống lão hóa, đẩy lùi sự xâm nhập của vi khuẩn gây mụn. Thông thường, chuối xanh sẽ kết hợp với chanh và mật ong để tăng hiệu quả điều trị. Chanh chứa nhiều vitamin C và axit Citric sẽ nhẹ nhàng tẩy tế bào chết giảm thâm mụn, còn mật ong có chất chống oxy hóa giúp làm giảm sưng, se nhân mụn hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • ½ quả chuối xanh.
  • 2 thìa mật ong nguyên chất.
  • 1 thìa cà phê nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

  • Nghiền nhuyễn ½ quả chuối xanh bằng máy xay sinh tố.
  • Trộn đều 1 thìa nước cốt chanh và 2 thìa mật ong với chuối xay nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt.
  • Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm, rồi lấy khăn bông lau khô.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da. Khoảng 20 phút sau, lớp mặt nạ khô, bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 3-4 lần/tuần, mụn sưng đỏ sẽ xẹp xuống, giúp làn da mịn màng, trắng đều màu hơn.

Trên đây là những cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay để “cứu vớt” làn da hiệu quả, nâng cao thẩm mỹ cho phái đẹp.

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