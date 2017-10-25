Mặt đầy mụn đầu đen luôn mang đến cảm giác cực kỳ khó chịu cho chị em phụ nữ Để điều trị loại mụn này, một số chị em thường dùng các loại nguyên liệu tự nhiên như chanh và mật ong. Tuy nhiên, phương pháp mà mình muốn đề cập đến ngày hôm nay hoàn toàn khác, đó chính là cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng mà chị em vẫn sử dụng hàng ngày.

Lựa chọn loại kem đánh răng phù hợp, tốt nhất là kem đánh răng có màu trắng, không có dạng gel, hạt, và hàm lượng bạc hà vừa phải. Khi sử dụng cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng này, chị em cũng cần chú ý không thay đổi loại kem sử dụng. Đừng mỗi ngày dùng một loại mà thống nhất chỉ dùng kem đánh răng màu trắng nhé.

Rửa mặt hai lần mỗi ngày. Nếu mặt có nhiều mụn đầu đen, chị em nên cân nhắc sử dụng sữa rửa mặt giàu axit salicylic. Ngoài ra, luôn rửa mặt với nước ấm để lỗ chân lông nở ra trước khi thoa sữa rửa mặt và bôi kem dưỡng ẩm khi trị mụn xong nhé.

Luôn rửa mặt sau khi đi ra ngoài về hoặc khi mặt có nhiều mồ hôi để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào da.

Tẩy da chết ít nhất 1 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, đừng thực hiện quá thường xuyên bởi vì thói quen này có thể làm da trở nên mỏng đi nhanh chóng.

Không chỉ trong quá trình trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng, với những ai có nhiều mụn cũng nên tránh chạm hoặc sờ vào mặt thường xuyên. Bởi vì bàn tay có thể chứa vi khuẩn nên khi thoa lên mặt sẽ dễ khiến vi khuẩn có cơ hội tấn công da mặt của chị em đấy.

Tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ. Khi trang điểm nên dùng đồ trang điểm dạng bột, tránh dạng kem.

Lau chùi dụng cụ đang điểm thường xuyên, nhất là cọ, chì.

Uống nhiều nước. Da mặt được duy trì độ ẩm sẽ giúp ngăn ngừa mụn đầu đen tái phát hiệu quả hơn.

Ngoài cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng, chị em cũng có thể áp dụng một số bí quyết sau:

Đập một quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng rồi thoa lên mặt. Để yên trong 15 đến 20 phút, sau đó, rửa sạch mặt với nước lạnh. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Trộn 2 thìa yến mạch với 3 thìa sữa chua trắng không đường. Có thể cho thêm 1 đến 2 thìa nước cốt chanh nếu thích. Thoa đều lên mặt rồi thư giãn trong 5 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước lạnh.

Vậy là chị em đã biết cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng rồi đấy. Hãy thử nghiệm ngay hôm nay và đón chờ kết quả bất ngờ nhé. Chúc chị em thành công.