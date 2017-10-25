Trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng: nhiều mụn đầu đen đến đâu cũng hết sạch sau vài lần áp dụng

Chăm sóc da 25/10/2017 20:26

Chị em nào muốn trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng thì cứ áp dụng theo đúng công thức dưới đây nhé. Đảm bảo mụn sẽ sớm biến mất đấy.

Mặt đầy mụn đầu đen luôn mang đến cảm giác cực kỳ khó chịu cho chị em phụ nữ Để điều trị loại mụn này, một số chị em thường dùng các loại nguyên liệu tự nhiên như chanh và mật ong. Tuy nhiên, phương pháp mà mình muốn đề cập đến ngày hôm nay hoàn toàn khác, đó chính là cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng mà chị em vẫn sử dụng hàng ngày.

1. Trị mụn đầu đen tận gốc bằng kem đánh răng

Trị mụn đầu đen tận gốc bằng kem đánh răng
Trị mụn đầu đen tận gốc bằng kem đánh răng. Nguồn: Internet.

Lựa chọn loại kem đánh răng phù hợp, tốt nhất là kem đánh răng có màu trắng, không có dạng gel, hạt, và hàm lượng bạc hà vừa phải. Khi sử dụng cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng này, chị em cũng cần chú ý không thay đổi loại kem sử dụng. Đừng mỗi ngày dùng một loại mà thống nhất chỉ dùng kem đánh răng màu trắng nhé.

  • Rửa mặt thật sạch và thoa kem đánh răng lên những vùng có mụn đầu đen, đặc biệt là mũi. Sau đó, để cho kem đánh răng khô hoàn toàn và chờ khoảng 5 đến 10 phút, dùng ngón tay nhẹ nhàng massage lên các vùng da vừa bôi kem để loại bỏ da chết và mụn bị bong ra. Cuối cùng, rửa sạch mặt một lần nữa. Khi trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng, thay vì dùng ngón tay, chị em có thể dùng một miếng khăn mềm hoặc bông tẩy trang nhúng vào dầu ô liu hoặc hạnh nhân để tăng thêm hiệu quả.
  • Một cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng kem đánh răng khác đó là thêm muối vào kem đánh răng. Dùng với một lượng như nhau và áp dụng các bước thực hiện như cách trên. Nếu hỗn hợp quá đặc, chị em có thể cho thêm một ít nước để hòa lỏng. Sau khi thực hiện xong, nhớ thoa kem dưỡng ẩm để phục hồi độ ẩm cho da nhé.

2. Sau khi trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng, đừng quên những lời khuyên này để ngăn ngừa mụn tái phát

Dùng kem đánh răng trị mụn đầu đen
Dùng kem đánh răng trị mụn đầu đen. Nguồn: Internet.

  • Rửa mặt hai lần mỗi ngày. Nếu mặt có nhiều mụn đầu đen, chị em nên cân nhắc sử dụng sữa rửa mặt giàu axit salicylic. Ngoài ra, luôn rửa mặt với nước ấm để lỗ chân lông nở ra trước khi thoa sữa rửa mặt và bôi kem dưỡng ẩm khi trị mụn xong nhé.
  • Luôn rửa mặt sau khi đi ra ngoài về hoặc khi mặt có nhiều mồ hôi để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào da.
  • Tẩy da chết ít nhất 1 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, đừng thực hiện quá thường xuyên bởi vì thói quen này có thể làm da trở nên mỏng đi nhanh chóng.
  • Không chỉ trong quá trình trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng, với những ai có nhiều mụn cũng nên tránh chạm hoặc sờ vào mặt thường xuyên. Bởi vì bàn tay có thể chứa vi khuẩn nên khi thoa lên mặt sẽ dễ khiến vi khuẩn có cơ hội tấn công da mặt của chị em đấy.
  • Tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ. Khi trang điểm nên dùng đồ trang điểm dạng bột, tránh dạng kem.
  • Lau chùi dụng cụ đang điểm thường xuyên, nhất là cọ, chì.
  • Uống nhiều nước. Da mặt được duy trì độ ẩm sẽ giúp ngăn ngừa mụn đầu đen tái phát hiệu quả hơn.

Kem đánh răng trị mụn
Sạch mụn đầu đen chỉ với kem đánh răng. Nguồn: Internet.

Ngoài cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng, chị em cũng có thể áp dụng một số bí quyết sau:

  • Đập một quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng rồi thoa lên mặt. Để yên trong 15 đến 20 phút, sau đó, rửa sạch mặt với nước lạnh. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.
  • Trộn 2 thìa yến mạch với 3 thìa sữa chua trắng không đường. Có thể cho thêm 1 đến 2 thìa nước cốt chanh nếu thích. Thoa đều lên mặt rồi thư giãn trong 5 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước lạnh.

Vậy là chị em đã biết cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng rồi đấy. Hãy thử nghiệm ngay hôm nay và đón chờ kết quả bất ngờ nhé. Chúc chị em thành công.

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