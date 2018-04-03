Trị hết thâm mắt sau 3 ngày chỉ bằng 1 trái dưa leo là con gái nhất định phải biết

Đôi mắt thu hút sự chú ý của đối phương khi bạn nhìn vào họ, do đó phụ nữ phải luôn biết giữ cho đôi mắt khỏe, đẹp và hấp dẫn hơn trong mắt người đối diện. Vùng da dưới mắt rất nhạy cảm, nhất là đối với những cô nàng có lịch làm việc bận rộn, thường xuyên căng thẳng và ngủ muộn. Do đó, mỗi ngày hãy dành 1 chút thời gian để trị thâm mắt và chống nhăn bằng dưa leo, bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ chỉ sau vài ngày sử dụng.

Dưa chuột không chỉ là một thành phần dưỡng da hiệu quả mà còn giúp chăm sóc làn da nhạy cảm quanh mắt một cách nhẹ nhàng, dẹp tan sự mệt mỏi xuất phát từ đôi mắt.

Dưa chuột có chứa axit ascorbic và caffein có khả năng loại bỏ sự tích nước ở vùng da dưới mắt – là nguyên nhân chính gây ra bọng mắt. Lượng lớn vitamin C trong dưa chuột và chất chống oxy hóa hoạt động tích cực có thể ngăn ngừa những kích ứng xảy ra ở vùng da quanh mắt do các tác động từ môi trường và thói quen sinh hoạt.

Dưa leo có khả năng trị thâm mắt hiệu quả - Ảnh: Internet

Đồng thời, dưa leo còn là một sản phẩm ngậm nước chứa đến 95% thành phần là nước, do vậy, đắp dưa leo lên mắt có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt cho đôi mắt. Thành phần vitamin E và kali có thể điều trị những dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn sâu quanh mắt, giảm quầng thâm rõ rệt chỉ sau vài lần sử dụng.

Mặt nạ dưa leo trị thâm mắt

Đắp mặt nạ cho mắt mỗi ngày bằng dưa chuột là một cách chữa thâm hiệu quả không cần dùng tới các loại kem mắt đắt tiền mà kết quả thì không biết khi nào mới nhìn thấy.

Nên thường xuyên sử dụng mặt nạ dưa leo cho mắt - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ dưa leo trị thâm:

- Ngâm 1 gói trà túi lọc trong 2 thìa canh nước sôi

- Trong lúc đợi ngâm trà, bạn rửa sạch 1 quả dưa chuột đã được ướp lạnh, ngâm với nước muỗi loãng khoảng 10 phút, không gọt vỏ

- Đem xay nhuyễn quả dưa chuột với nước trà vừa ngâm, lọc bỏ bã

- Chuẩn bị 4-6 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm trong nước ép dưa leo

- Bạn nằm thư giãn rồi đắp bông đã thấm nước ép dưa leo lên mắt, khoảng 5-7 phút thay bông 1 lần, đắp liên tiếp trong khoảng 20 phút

Đắp mặt nạ dưa leo mỗi ngày không chỉ giúp giảm quầng thâm dưới mắt mà còn giúp cho da mắt được cấp đủ độ ẩm. Trà xanh giúp da thải độc và thư giãn hơn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Ngoài trà xanh, bạn có thể kết hợp với các loại nước ép khác cùng với nước ép dưa leo như nước ép khoai tây, nước cốt chanh, nước ép cà chua,... với công thức tương tự để tăng hiệu quả làm sáng vùng da phía dưới mắt. Đắp mặt nạ mắt bằng dưa leo qua đêm, bạn sẽ thấy đôi mắt bừng sức sống vào buổi sáng hôm sau. Chúc các bạn thành công!