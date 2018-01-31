Trị da khô toàn thân theo cách này để trả lại cho bạn làn da mịn màng đón Tết

Làn da bong tróc, sần sùi sẽ không còn nếu như bạn thực hiện cách trị da khô toàn thân dưới đây. Đảm bảo hiệu quả sẽ không làm bạn thất vọng.
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Mùa đông khí hậu lạnh, độ ẩm không khí thấp dễ khiến cho làn da của bạn bị khô, bong tróc xấu xí. Tết sắp đến, làm sao để cải thiện tình trạng da để tự tin diện những bộ cánh gợi cảm vui chơi với bạn bè? Đừng lo lắng vì những cách trị da khô toàn thân dưới đây sẽ giúp ích lấy lại làn da mềm mại, mịn màng như ban đầu một cách nhanh chóng. Bạn hãy áp dụng thử ngay nhé.
Trị da khô toàn thân bằng dầu oliu
Dầu oliu là một trong những biện pháp chăm sóc da khô, nứt nẻ hiệu quả được nhiều người tin dùng. Nó chứa nhiều tinh dầu, vitamin E và khoáng chất nên có khả năng phục hồi làn da hư tổn, dưỡng da sáng mịn hơn và giữ ẩm cho da rất tốt. Đồng thời, sự góp mặt của polyphenol trong dầu oliu có khả năng chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời. Do đó, dầu oliu là sự lựa chọn hoàn hảo nếu như bạn muốn nhanh chóng trị dứt điểm tình trạng khô da.
Cách đơn giản đó là chỉ cần thoa đều dầu oliu lên da mặt cũng như toàn thân, trước khi thực hiện bạn nên tắm rửa sạch sẽ và lau khô người trước nhé. Sau đó tiến hành massage nhẹ nhàng, đặc biệt tập trung nhiều ở những vị trí da bị bong tróc. Massage khoảng 10 phút rồi giữ nguyên trên da khoảng 20 phút nữa thì rửa sạch lại với nước ấm hoặc bằng sữa tắm thảo dược nhé.
Ngoài ra, để đạt hiệu quả cao hơn, bạn có thể kết hợp dầu oliu với một số loại tinh dầu khác như oải hương. Oải hương được dùng nhiều trong việc điều trị các bệnh về da, nó có tính kháng khuẩn, chống viêm, giảm kích ứng ở da khô. Bạn chỉ cần trộn hai loại tinh dầu này lại với nhau rồi áp dụng tương tự như cách trên là được.
Cải thiện tình trạng da khô với sữa chua
Sữa chua là loại thực phẩm quen thuộc có nhiều trong các gia đình, nó là loại đồ ăn tốt cho hệ tiêu hóa, sức khỏe và làm đẹp công hiệu. Đây là nguyên liệu tuyệt vời có thể loại bỏ tình trạng da khô, bong tróc mà bạn đang lo lắng.
Sữa chua giúp tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng, đem lại cảm giác dễ chịu cho da cũng như loại bỏ lớp da khô, trả lại cho bạn làn da mịn màng như ý.
Bạn hãy trộn 1 hũ sữa chua không đường với khoảng 3 muỗng đu đủ chín xay nhuyễn rồi đắp đều lên vùng da bị khô, bong tróc. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tùy thuộc vào vị trí da khô có nhiều hay không nhé. Giữ khoảng 30 phút rồi tắm rửa sạch lại với nước.
Trị da khô toàn thân bằng bột yến mạch
Bột yến mạch là biện pháp mà nhiều người đã và đang sử dụng dành cho da khô ráp. Bột yến mạch chứa chất chống oxy hóa, các chất chống viêm, vitamin, khoáng chất cần thiết cho sức khỏe làn da.
Để sử dụng được sản phẩm này, bạn hãy trộn bột yến mạch với nước ấm để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên toàn thân, massage nhẹ nhàng rồi đợi khoảng 10 phút sau rồi tắm sạch với nước lạnh.
Lưu ý để điều trị da khô toàn thân hiệu quả hơn
Ngoài những biện pháp điều trị da khô toàn thân như đã kể trên, để đảm bảo quá trình dưỡng da diễn ra tốt hơn, bạn hãy chú ý những điểm sau nhé:
- Không tắm lâu với nước ấm thì nước ấm sẽ khiến da bị khô hơn.
- Nên sử dụng kem dưỡng ẩm toàn thân để nuôi dưỡng và phục hồi làn da hiệu quả.
- Thực hiện chế độ ăn uống giàu vitamin C, magie, axit béo tự nhiên để giúp dưỡng da không còn khô ráp ngay từ bên trong.
- Uống đủ nước mỗi ngày giúp hạn chế tình trạng da khô.
Chỉ cần kiên trì áp dụng, chỉ sau thời gian ngắn, vết bong tróc, khô nứt trên da sẽ không còn và trả lại cho bạn làn da sáng mịn, tự tin diện đồ gợi cảm xuống phố hòa mình vào không khí Tết. Chúc bạn thành công!