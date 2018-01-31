Trị da khô toàn thân theo cách này để trả lại cho bạn làn da mịn màng đón Tết

Dầu oliu là một trong những biện pháp chăm sóc da khô, nứt nẻ hiệu quả được nhiều người tin dùng. Nó chứa nhiều tinh dầu, vitamin E và khoáng chất nên có khả năng phục hồi làn da hư tổn, dưỡng da sáng mịn hơn và giữ ẩm cho da rất tốt. Đồng thời, sự góp mặt của polyphenol trong dầu oliu có khả năng chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời. Do đó, dầu oliu là sự lựa chọn hoàn hảo nếu như bạn muốn nhanh chóng trị dứt điểm tình trạng khô da.

Mùa đông khí hậu lạnh, độ ẩm không khí thấp dễ khiến cho làn da của bạn bị khô, bong tróc xấu xí. Tết sắp đến, làm sao để cải thiện tình trạng da để tự tin diện những bộ cánh gợi cảm vui chơi với bạn bè? Đừng lo lắng vì những cách trị da khô toàn thân dưới đây sẽ giúp ích lấy lại làn da mềm mại, mịn màng như ban đầu một cách nhanh chóng. Bạn hãy áp dụng thử ngay nhé.

Dùng dầu oliu thoa đều lên da để trị khô da hiệu quả (Ảnh: Internet)

Cách đơn giản đó là chỉ cần thoa đều dầu oliu lên da mặt cũng như toàn thân, trước khi thực hiện bạn nên tắm rửa sạch sẽ và lau khô người trước nhé. Sau đó tiến hành massage nhẹ nhàng, đặc biệt tập trung nhiều ở những vị trí da bị bong tróc. Massage khoảng 10 phút rồi giữ nguyên trên da khoảng 20 phút nữa thì rửa sạch lại với nước ấm hoặc bằng sữa tắm thảo dược nhé.

Ngoài ra, để đạt hiệu quả cao hơn, bạn có thể kết hợp dầu oliu với một số loại tinh dầu khác như oải hương. Oải hương được dùng nhiều trong việc điều trị các bệnh về da, nó có tính kháng khuẩn, chống viêm, giảm kích ứng ở da khô. Bạn chỉ cần trộn hai loại tinh dầu này lại với nhau rồi áp dụng tương tự như cách trên là được.