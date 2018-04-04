Trẻ ra 10 tuổi nhờ tự làm sản sinh collagen cho da theo cách này

Chính bởi lẽ đó, việc bổ sung collagen cho da như thế nào để da có thể tự sản sinh được collagen tự nhiên là điều vô cùng quan trọng. Có nhiều cách để kích thích làm sản sinh collagen cho da như sử dụng các loại thực phẩm giúp da sản sinh collagen, tạo thói quen chăm sóc da đều đặn, bổ sung collagen vào quy trình chăm sóc da hàng ngày,...

Collagen là một dạng protein thiết yếu nuôi dưỡng da khỏe mạnh. Độ đàn hồi của da, sự căng bóng, trắng mịn,... đều được xác định dựa vào mật độ collagen dưới da. Tuy nhiên, phụ nữ ngoài 25 tuổi, quá trình sản sinh collagen tự nhiên cho da dần chững lại, khiến làn da bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa đầu tiên như nếp nhăn, chảy xệ,..

Da lão hóa là do sự giảm mật độ collagen tự nhiên dưới da - Ảnh: Internet

Để nuông chiều làn da với những dưỡng chất từ protein và vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen cho da, bạn nên thử áp dụng một số loại mặt nạ cực kỳ dễ thực hiện dưới đây. Các thành phần trong mặt nạ hoàn toàn từ thiên nhiên và rất dễ kiếm, cùng bắt đầu nào!

Mặt nạ từ kiwi và nước hoa hồng

Hàm lượng vitamin C trong quả kiwi là giải pháp lý tưởng làm tăng cường sản sinh collagen cho da.

Kiwi chứa nhiều vitamin C rất tốt cho da, giúp thải độc và dưỡng da trắng mịn, căng bóng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Kiwi gọt vỏ, thái lấy 2 lát mỏng rồi đem xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố

- Trộn kiwi vừa xay nhuyễn với 2 thìa cà phê nước hoa hồng mà bạn đang dùng

- Nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên toàn bộ da mặt và da cổ

- Nằm thư giãn trong khoảng 10-15 phút để mặt nạ khô bớt rồi rửa lại với nước ấm

Mặt nạ từ quả đào và sữa chua

Đào và sữa chua không chỉ là món tráng miệng thơm ngon, hấp dẫn mà còn là sự kết hợp tuyệt vời cho da vì chúng cung cấp một khối lượng lớn chất đạm và vitamin có khả năng kích thích làm sản sinh collagen tự nhiên cho da.

Đào và sữa chua giúp tăng khả năng sản sinh collagen tự nhiên cho da - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Chọn 1 quả đào vừa chín tới, rửa sạch và ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút

- Thái lát mỏng rồi chọn lấy 2-3 lát đào, đem xay nhuyễn

- Trộn đào vừa xay cùng với 1 thìa sữa chua không đường

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ từ đào và sữa chua lên toàn bộ da mặt và da cổ

- Đợi mặt nạ khô trên da trong khoảng 10-15 phút, sau đó rửa lại thật sạch với nước ấm

Với 2 loại mặt nạ này, bạn nên sử dụng đều đặn ít nhất 2 lần mỗi tuần để da được hấp thụ các dưỡng chất thường xuyên. Kết hợp đắp mặt nạ với chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung vitamin từ các loại trái cây tốt cho da, chống lão hóa như đào, nho, kiwi, chuối, bơ, xoài,... là một cách giúp da tự sản sinh collagen tự nhiên, làm đẹp da từ bên trong.