Top 5 cách làm trắng da bằng quả lựu cực hiệu quả tại nhà

Chăm sóc da 03/12/2018 15:59

Bên cạnh những lợi ích cho sức khỏe thì lựu còn biết đến là trái cây có công dụng làm đẹp “thần kỳ” mà không phải ai cũng biết. Cùng điểm qua 5 cách làm trắng da bằng quả lựu dưới đây!

Lựu là loại trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có công dụng làm đẹp “thần kỳ”
Lựu là loại trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có công dụng làm đẹp “thần kỳ”

Vì sao quả lựu giúp làm trắng da?

Quả lựu thơm ngọt bắt mắt không những mang đến rất nhiều những lợi ích tốt cho sức khỏe như cải thiện hệ thống miễn dịch, chống lại ung thư, mà còn có hiệu năng chống oxy hóa, làm trắng da, tác dụng tẩy tế bào chết và chống lão hóa với tác dụng ngay tức thì.

Làm trắng da bằng quả lựu

Làm trắng da bằng quả lựu

Theo kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong nước ép quả lựu có chứa punicalagins, một chống oxy hóa mạnh mẽ. Khả năng chống oxy hóa có trong quả lựu cao hơn cả rượu vang đỏ, trà xanh, quả việt quất.

Trong nước ép quả lựu có hàm lượng cao chất chống oxy hóa mạnh mẽ
Trong nước ép quả lựu có hàm lượng cao chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Queen Margaret (Anh), được công bố năm 2010, nước ép quả lựu có hiệu quả giúp giảm căng thẳng và giảm nếp nhăn trên da ở độ tuổi trung niên.

Lựu đỏ giúp da không bị khô, chống kích ứng da hiệu quả, cân bằng độ ẩm trên da giúp da mềm mại
Lựu đỏ giúp da không bị khô, chống kích ứng da hiệu quả, cân bằng độ ẩm trên da giúp da mềm mại

Trong loại quả này có chứa giàu vitamin A, C và E cũng như sắt giúp trung hòa các phân tử gốc tự do. 

Quả lựu được coi là nguyên liệu trị nám da, trị tàn nhang hiệu quả

Quả lựu được coi là nguyên liệu trị nám da, trị tàn nhang hiệu quả

Đặc biệt trong quả lựu có các flavonoids giúp da không bị khô, chống kích ứng da hiệu quả, cân bằng độ ẩm trên da giúp da mềm mại, giúp tăng cường hoạt động trao đổi chất tối ưu, tinh chỉnh các lỗ chân lông. Bên cạnh đó, quả lựu được coi là nguyên liệu trị nám da, trị tàn nhang hiệu quả.

Hướng dẫn cách làm trắng da bằng quả lựu hiệu quả

Sau đây là 5 cách làm trắng da từ lựu đỏ tự nhiên, an toàn, hiệu quả mà không quá tốn kém giúp sở hữu làn da trắng mịn và quyến rũ dễ dàng.

1. Mặt nạ lựu và mật ong

Kết hợp lựu và mật ong với nhau sẽ giúp làn da đẹp khỏe khoắn và rạng rỡ. Bên cạnh đó, thực hiện đều đặn công thức làm trắng da từ lựu và mật ong còn là cách kích thích quá trình tái tạo tế bào da, giúp làn da trở nên tươi trẻ và làm mờ các vết nám, thâm trên da mặt.

Kết hợp lựu và mật ong với nhau sẽ giúp làn da đẹp khỏe khoắn và rạng rỡ
Kết hợp lựu và mật ong với nhau sẽ giúp làn da đẹp khỏe khoắn và rạng rỡ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 2 thìa cà phê hạt lựu
  • 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

Cách thực hiện

Bước 1: Tách quả lựu để lấy hạt. Dằm nhuyễn và loại bỏ phần hạt lựu, ta sẽ có ngay nước ép lựu.

Bước 2: Lấy 2 thìa lựu, 1 thìa mật ong cho vào một cái bát nhỏ và trộn đều để tạo nên hỗn hợp làm trắng da rất tự nhiên.

Bước 3:

  • Rửa mặt với nước ấm để làm sạch da và giãn nở lỗ chân lông, giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn.
  • Thoa đều hỗn hợp này lên khắp mặt và cổ. Giữ yên trong khoảng 10 – 15 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.

Bước 4:

Rửa mặt lại với nước lạnh để lỗ chân lông được se khít.

Dùng lựu và mật ong là cách giúp làn da trở nên tươi trẻ và làm mờ các vết nám, thâm trên da mặt
Dùng lựu và mật ong là cách giúp làn da trở nên tươi trẻ và làm mờ các vết nám, thâm trên da mặt

Lưu ý:

  • Kiên trì áp dụng cách làm đẹp từ quả lựu này 2-3 lần một tuần làn da sẽ trắng hồng nhanh chóng.
  • Nên lưu ý che chắn và bảo vệ da thật kỹ với kem chống nắng mỗi khi đi ra ngoài.

2. Mặt nạ với lựu và chanh

Mặt nạ lựu và chanh có chứa giàu Vitamin C, chất chống oxy hoá mạnh.

Mặt nạ lựu và chanh giúp chống oxy hoá mạnh
Mặt nạ lựu và chanh giúp chống oxy hoá mạnh

Cách thực hiện như sau:

  • Thêm vài giọt nước chanh vào nước ép lựu. Sau đó, trộn đều lên và thoa lên mặt, cổ bằng bông cotton.
  • Thư giãn trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại  bằng nước lạnh. 
  • Kiên trì thực hiện mặt nạ lựu và chanh sẽ giúp làm mới làn da và giúp chống cháy nắng hiệu quả.

3. Mặt nạ lựu và trà xanh

Trà xanh
Trà xanh

Trà xanh và lựu đều chứa giàu chất chống oxy hoá giúp làm trẻ hóa da, sáng màu da và còn có thể giúp chữa mụn hiệu quả.

Cách thực hiện như sau:

  • Trộn đều bột trà xanh và nước ép lựu để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Sau đó cho thêm một thìa canh sữa chua vào hỗn hợp này.
Trà xanh và lựu giúp làm trẻ hóa da, sáng màu da và còn có thể giúp chữa mụn hiệu quả
Trà xanh và lựu giúp làm trẻ hóa da, sáng màu da và còn có thể giúp chữa mụn hiệu quả
  • Tiếp tục trộn đều và cho thêm một thìa mật ong vào chung. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm rất hiệu quả.
  • Thoa toàn bộ hỗn hợp lên mặt và cổ và thư giãn trong khoảng 30 phút.
  • Cuối cùng, rửa da sạch lại sau 30 phút và cảm nhận làn da rạng rỡ và hiệu trị mụn trứng cá tuyệt vời.
Dùng lựu đỏ giúp làm đẹp da
Dùng lựu đỏ giúp làm đẹp da

4. Mặt nạ với quả lựu và bột ca cao

Quả lựu và bột cacao đều là thành phần mang đến hiệu quả chống oxy hóa giúp làn da trẻ trung hơn.

Bột ca cao
Bột ca cao

Cách thực hiện mặt nạ quả lựu và bột ca cao rất đơn giản:

  • Tách quả lựu để lấy hạt và dằm nhuyễn, loại bỏ phần hạt lựu để thu lấy nước ép lựu. Sau đó,thêm một ít bột ca cao vào nước ép lựu tươi và trộn đều.
  • Thoa đều hỗn hợp này lên mặt và cổ và thư giãn trong khoảng 20-25 phút.
  • Cuối cùng rửa mặt sạch lại bằng nước lạnh.
Quả lựu là loại trái cây tuyệt vời sẽ giúp làn da trẻ trung và đẹp hoàn hảo
Quả lựu là loại trái cây tuyệt vời sẽ giúp làn da trẻ trung và đẹp hoàn hảo

5. Mặt nạ lựu và sữa chua

Dùng mặt nạ lựu và sữa chua là bí quyết giúp khắc phục làn da cháy nắng hiệu quả cũng như trẻ hóa da mệt mỏi.

Sữa chua
Sữa chua
  • Cách làm mặt nạ khá đơn giản. Chỉ cần thêm một thìa canh sữa chua vào nước ép lựu tươi và trộn đều.
Cách làm mặt nạ lựu và sữa chua khá đơn giản
Cách làm mặt nạ lựu và sữa chua khá đơn giản
  • Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và cổ.
  • Giữ yên trong khoảng 20-25 phút và rửa sạch lại bằng nước lạnh.
Cách làm trắng da bằng quả lựu hiệu quả giúp bạn gái thêm xinh tươi, tự tin hơn
Cách làm trắng da bằng quả lựu hiệu quả giúp bạn gái thêm xinh tươi, tự tin hơn

Quả lựu là loại trái cây tuyệt vời giúp làn da trẻ trung và đẹp hoàn hảo. Hy vọng cách làm trắng da bằng quả lựu vừa được chia sẻ trên sẽ hiệu quả đối với làn da của các nàng để các nàng thêm xinh tươi, tự tin hơn!

Công thức làm trắng da tay tự nhiên mang lại kết quả bất ngờ cho nàng

Công thức làm trắng da tay tự nhiên mang lại kết quả bất ngờ cho nàng

Những loại nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm lại hiệu nghiệm sẽ giúp bạn có công thức làm trắng da tay tự nhiên.

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