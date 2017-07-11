Tổng hợp những cách tắm trắng tại nhà hiệu quả như ý

Tắm trắng là tên gọi mà người ta thường dùng để chỉ quá trình cải thiện sắc tố làn da. Tuy nhiên, không phải ngày một ngày hai mà có kết quả, chúng ta cần đến một sự kiên trì nhất định thì mới mong có sự thay đổi về làn da.

Làn da trắng mịn không tì vết là mơ ước của bao chị em phụ nữ . Nhưng đâu phải ai khi sinh ra cũng sở hữu được điều này. Vậy có những cách tắm trắng nào có thể giúp thay đổi làn da đen sạm trở nên trắng sáng tức thì. Nếu bạn muốn thân hình trắng trẻo như ý thì hãy thử áp dụng một trong những công thức dưới đây nhé.

Hiện nay có khá nhiều biện pháp làm trắng da hiệu quả từ thiên nhiên cũng như công nghệ tiên tiến. Tất cả chúng đều cho nhận kết quả mong muốn và có độ an toàn tương đối. Vậy cách nào là đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao nhất? Chúng ta hãy thử trải nghiệm những công thức dưới đây nhé.

Chung quy nguyên tắc của việc tắm trắng đó là làm sao để có thể tẩy được các lớp tế bào chết, làm sạch sâu lỗ chân lông. Đồng thời sử dụng các hợp chất cần thiết để cải thiện sắc tố da, giúp da trắng lên từ từ và sẽ thấy rõ hiệu quả sau một thời gian.

Các cách tắm trắng da hiệu quả nhất

Sử dụng sữa tươi không đường

Sữa tươi là một sản phẩm từ thiên nhiên có nhiều lợi ích cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho chị em phụ nữ. Nó cũng là loại nước uống nhận được nhiều cảm tình của mọi người.

Trong sữa tươi có nhiều vitamin, khoáng chất, protein, chất béo... Tất cả chúng đều có tác dụng tuyệt vời với sức khỏe, giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể cũng như giúp các tế bào liên kết với nhau dễ dàng hơn.

Sữa tươi dạng lỏng, dễ dàng được hấp thu qua đường miệng. Tuy nhiên, ngoài cách uống ra, việc sử dụng sữa tươi làm đẹp trực tiếp cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo. Trong đó phải kể đến việc làm trắng da và trẻ hóa làn da.

Sữa tươi thấm sâu vào các tế bào da, vừa giúp loại bỏ được tế bào chết, vừa giúp làn da trở nên căng bóng hơn lại còn hỗ trợ loại bỏ sắc tố tối, tôn lên vẻ đẹp trắng ngần của làn da.

Tắm trắng với sữa tươi không đường là cách khá đơn giản. Chỉ cần sau khi tắm rửa sạch sẽ như bình thường, bạn hãy thoa đều sữa tươi lên toàn thân, kết hợp massage nhẹ nhàng để nó dễ dàng thấm vào da hơn. Giữ nguyên như vậy khoảng 20 phút rồi tắm sạch lại với nước.

Hoặc nếu có thể, bạn hãy hòa khoảng nửa lít sữa tươi vào một chậu nước rồi dùng thứ nước này tắm như bình thường. Sau khi sử dụng, làn da của bạn sẽ căng tràn sức sống, mịn màng hơn. Và nếu như kiên trì thì chắc chắn sẽ trở nên trắng mịn ngọc ngà hơn.

Tắm trắng bằng nước vo gạo

Mỗi ngày, sau khi vo gạo thì bạn thường đổ bỏ nước này đi. Tuy nhiên, chúng ta có thể tận dụng thứ nước này vào nhiều việc khác nhau và cho kết quả tuyệt vời.

Nước vo gạo chứa các tinh chất có trong gạo từ chất đường bột đến vitamin B, C, E cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, photpho, canxi, kali... Đối với làn da, nó có tác dụng tuyệt vời, vừa giúp loại bỏ khuẩn mụn, làm sạch da, ngăn ngừa lão hóa da và còn hỗ trợ làm trắng da công hiệu bất ngờ.

Chỉ cần sử dụng nước vo gạo tắm như bình thường mỗi ngày là bạn sẽ thấy ngay thay đổi tuyệt vời của làn da.

Tắm trắng với bã cà phê

Bã cà phê dường như với bạn là vô tác dụng, nhưng đó lại là một suy luận sai lầm. Vì bã cà phê là một trong những sản phẩm có khả năng chăm sóc và cải thiện vẻ đẹp làn da rất tốt. Nếu bạn biết cách thì nó sẽ trở nên hữu ích vô cùng.

Bã cà phê trước tiên có thể tẩy được tế bào chết, loại bỏ mụn nhọt và giúp làn da trở nên mịn màng hơn. Ngoài ra, cách tắm trắng bằng bã cà phê đã được nhiều chị em gái sử dụng và rất vui là cho thấy hiệu quả ngoài cả sự mong đợi.

Với những tinh chất trong bã cà phê, khi thoa lên da sẽ giúp tẩy sạch tế bào chết, giúp làn da trở nên trắng mịn đến ngạc nhiên.

Bã cà phê có thể kết hợp với mật ong hoặc sữa tươi không đường, thoa đều lên da và giữ trong khoảng từ 20 – 30 phút rồi tắm lại với nước sạch. Bạn sẽ cảm nhận được sự mịn màng của làn da chỉ sau lần đầu tiên sử dụng.

Ngoài những cách tắm trắng trên ta còn có thể kể đến vài biện pháp khác với hiệu quả cao không kém như nước dừa, bia, rượu gạo, bột cám gạo... Chị em hãy thử chọn một phương pháp hợp ý nhất và chờ đợi kết quả tuyệt vời của làn da nhé.