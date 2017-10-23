Tìm đâu xa, chỉ cần những cách làm mềm da tay từ thiên nhiên này đã đủ cho bạn đôi bàn tay mềm ấm hết cỡ rồi

Trên thị trường có vô số sản phẩm làm đẹp đôi tay phù hợp với nhu cầu của mọi người. Nhưng liệu bạn có biết, các sản phẩm này vẫn có chứa một số hóa chất không phù hợp với da. Và nếu sử dụng không đúng, các sản phẩm này còn có thể gây hại nữa. Một trong những xu hướng làm đẹp chủ đạo hiện nay là “quay về với thiên nhiên”, sử dụng các sản phẩm tự nhiên để làm đẹp. Trong bài viết này, xin phép được giới thiệu cách làm mềm da tay từ thiên nhiên gửi đến các bạn tham khảo nhé.

Nước là thành phần không thể thiếu cấu thành lên cơ thể. Nước đặc biệt quan trọng với tính mềm mại của da, nhất là da tay. Việc bổ sung nước thường xuyên qua việc uống và lau tay sẽ giúp da tay mềm mại hơn. Đó chính là một cách làm mềm da tay từ thiên nhiên.

Gel nha đam là cách làm mềm da tay từ thiên nhiên quen thuộc

Gel nha đam có rất nhiều công dụng, từ làm trắng da dưỡng ẩm, kháng khuẩn, làm sạch da cho tới làm mềm da. Bạn có thể sử dụng gel nha đam như một cách làm mềm da tay từ thiên nhiên. Nha đam cũng rất rẻ và dễ kiếm, và quan trọng nhất là gel nha đam hầu như không gây ra tác dụng phụ nào. Cách làm mềm da với gel nha đam như sau:

Rửa sạch tay rồi dùng gel nha đam trực tiếp cho da tay. Xoa đều, mát xa từ 1-3 phút, để yên trong 2 phút rồi rửa lại tay bằng nước lạnh.

Công thức: 1 thìa cà phê gel nha đam + 2 thìa cà phê nước chanh + 1 thìa cà phê mật ong. Trộn đều hỗn hợp và đắp lên tay. Rửa lại sau 15 – 20phút. Dùng vài lần một tuần. Sau 2 tuần bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt.

Mật ong dưỡng da tay mềm mịn

Mật ong là một sản phẩm thiên nhiên khác mà bạn có thể sử dụng để có làn da tay mịn màng. Cách dùng mật ong làm mềm da tay đơn giản như sau:

Dùng mật ong tươi đắp lên da, để yên khoảng 10 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Phương pháp điều trị đơn giản này sẽ làm cho làn da của bạn mềm mại và trơn tru.

Một cách khác là trộn một lòng trứng trắng với mật ong và dùng nó lên da trong 20 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh và một xà phòng tốt để loại bỏ mùi trứng trắng.

Bạn cũng có thể làm một loại kem bôi tay và toàn thân với ba muỗng cà phê mật ong và một nửa muỗng cà phê bột quế. Nên áp dụng kem này vào ban đêm để có tác dụng tốt nhất.

Nước ép chanh, phương pháp làm mềm da tay từ thiên nhiên phổ biến nhất

​Nước chanh có thể được sử dụng để làm sạch da, làm sáng da và làm mờ sẹo, cũng như làm mềm và làm mịn da. Trái cây có múi này có chứa các enzym giúp làm sạch các tế bào chết, làm cho da mượt mà và tươi mới. Với đặc tính chống nắng tuyệt vời của nó, chanh là một chất tẩy rửa tự nhiên tuyệt vời cho những người có da nhờn. Để làm mềm da, bạn có thể áp dụng phương pháp sau:

Để làm da mềm, mịn, trộn nước chanh từ nửa quả chanh và một lòng trứng trắng. Sử dụng hỗn hợp cho vùng da cần làm mềm. Rửa lại sau 10phút.

Nước chanh tươi + nước ép cà chua tươi, pha với nước ấm nhẹ để rửa tay và rửa mặt. Làm hàng ngày sẽ làm da bạn mềm hơn rất nhiều.

Đôi tay sẽ mềm và mịn khi được chăm sóc đúng cách, nhất là trong thời tiết khô lạnh, rất dễ bị khô, nứt nẻ, mà khuôn mặt và đôi tay đều thể hiện nét đẹp các chị em nên đừng ngần ngại mà hãy áp dụng các cách làm mềm da tay có chọn lọc được giới thiệu ở trên nhé. Đều là các biện pháp đã được cân nhắc kỹ giúp chị em chăm sóc đôi tay đơn giản, chi phí thấp mà lại mềm da tay một cách tự nhiên vô cùng.

Xem thêm: cách làm mềm da lòng bàn tay