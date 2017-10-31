Tiết lộ các bước chăm sóc da nhờn và mụn đảm bảo da đẹp từ trong ra ngoài

Chăm sóc da 31/10/2017 16:21

Bài viết này sẽ tiết lộ cho chị em các bước chăm sóc da nhờn và mụn chuẩn y khoa, để giúp da đẹp, mịn màng, luôn tươi tắn mỗi ngày.

Da nhờn thường gây nhiều phiền toái cho phái đẹp vì chúng dễ nổi mụn, lỗ chân lông to và lúc nào cũng bóng loáng dầu, nhất là vào mùa hè. Chính vì vậy, làn da này cần được chăm sóc tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên trì và cẩn thận của chị em, chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến da yếu, bị tổn thương. Nên bạn hãy áp dụng ngay các bước sóc da nhờn và mụn theo đúng hướng dẫn dưới đây nhé!

Các bước chăm sóc da nhờn và mụn đúng “chuẩn y khoa”

Bước 1: Tẩy trang và làm sạch da

Da nhờn cần phải tẩy trang và làm sạch để đảm bảo lỗ chân lông được thông thoáng và se khít, hạn chế hình thành mụn. Bạn hãy lấy bông tẩy trang, làm ẩm bằng dung dịch tẩy trang lau mặt thật sạch.

Tốt nhất, làn da nhờn, bạn nên hạn chế trang điểm để đảm bảo da không bị dị ứng với mỹ phẩm.

Bước 2: Dùng sữa rửa mặt phù hợp với da

 

Dùng sữa rửa mặt phù hợp với da
Dùng sữa rửa mặt phù hợp với da. Ảnh internet

Loại sữa rửa mặt phù hợp với da dầu là không có “oil-free”, các chất tẩy rửa quá mạnh. Bước này giúp da thư giãn, đồng thời góp phần giúp da loại bỏ các cặn bã tồn đọng trong lỗ chân lông hiệu quả và ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi khuẩn có hại.

Bước 3: Tẩy tế bào chết cho da

Tẩy tế bào chết là một bước không thể bỏ qua khi chăm sóc da nhờn mụn. Bởi vì loại da này dễ bám bụi và bị viêm. Do đó, mỗi tuần bạn hãy tẩy tế bào chết cho da từ 1-2 lần/tuần, để lỗ chân lông thông thoáng hơn, da sáng và mịn màng hơn.

Bạn cần tập trung làm sạch tế bào da chết ở vùng mũi và trán, kết hợp massage nhẹ nhàng để da được thư giãn, thoải mái hơn.

Bước 4: Dùng tonner làm se khít lỗ chân lông

Tonner giúp làm se khít lỗ chân lông, triệt tiêu vi khuẩn gây mụn. Đây là bước dưỡng da cơ bản và có hiệu quả cao khi kết hợp kem dưỡng da. Bước này, giúp da khỏe mạnh hơn, đẩy lùi quá trình lão hóa.

Dùng tonner làm se khít lỗ chân lông
Dùng tonner làm se khít lỗ chân lông. Ảnh internet

Bước 5: Bổ sung dưỡng chất cho làn da nhờn và mụn

Trong các bước chăm sóc da nhờn và mụn, bước này có ý nghĩ quan trọng nhất. Bởi vì làn da muốn khỏe mạnh, đào thải được các độ tố và kiểm soát lượng nhờn thì luôn cần được bổ sung thêm dưỡng, như vậy mới có sức đề kháng chống lại các tác động xâm hại từ môi trường.

Bước 6: Bảo vệ da

Dù bạn có dưỡng da và chăm sóc như thế nào mà quên mất cần bảo vệ da tránh sự “độc hại” từ môi trường, tất cả công sức sẽ “đổ xuống sông xuống biển”. Chính vì thế, hàng ngày, bạn cần thoa kem chống nắng cho da mặc dù đang ở trong nhà. Khi đi ra ngoài, cần phải mặc thêm quần áo da để bảo vệ cho da toàn diện.

Khi thực hiện các bước chăm sóc da nhờn và mụn bạn cần lưu ý

Để nhanh chóng giúp làn da hết nhờn và mụn trong thời gian sớm nhất, khi thực hiện các bước chăm sóc da bạn cần lưu ý một số điều sau:

Tránh dùng những thực phẩm cay nóng, nhiều mỡ… những thực phẩm này khiến da tiết nhiều dầu hơn
Tránh dùng những thực phẩm cay nóng, nhiều mỡ… những thực phẩm này khiến da tiết nhiều dầu hơn. Ảnh internet

  • Rửa mặt từ 2-3 lần/ngày để làm sạch nhờn và bụi bẩn hiệu quả. Tuy nhiên không được lạm dụng quá, khiến da mất đi lớp nhờn tự nhiên để cân bằng độ ẩm cho da.
  • Nên xông hơi da mặt bằng tinh dầu 1 lần/tuần, để bụi bẩn, nhân mụn tự trôi theo tuyến mồ hôi ra ngoài.
  • Không được sử dụng các sản phẩm dưỡng chứa nhiều dầu, khiến da mặt thừa lớp dầu gây bít tắc lỗ chân lông, hình thành nên mụn.
  • Tránh dùng những thực phẩm cay nóng, nhiều mỡ… những thực phẩm này khiến da tiết nhiều dầu hơn, da mặt sẽ bóng loáng, nhợt nhạt cả ngày.
  • Nên uống ít nhất 2-3 lít mỗi ngày giúp tăng độ đàn hồi cho da. 

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