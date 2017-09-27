Chị em nào chưa biết cách làm trắng da bằng yến mạch thì “bơi” hết vào đây nhé. Bởi vì dưới đây sẽ là tổng hợp những bí quyết dùng yến mạch làm trắng đơn giản và hiệu quả nhất.
Sử dụng các bí quyết làm đẹp tại nhà không chỉ an toàn mà còn hiệu quả, thậm chí, còn lớn hơn rất nhiều so với dùng mỹ phẩm. Bên cạnh đó, những cách tuyệt vời này còn giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều chi phí đấy.
Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu một số cách làm trắng da bằng yến mạch được sử dụng nhiều nhất nhé. Tổng hợp sẽ rất có ích cho các chị em chưa biết đến lợi ích của yến mạch hoặc chưa biết cách sử dụng nguyên liệu này để làm đẹp.
Lợi ích của việc áp dụng cách làm trắng da bằng yến mạch?
Yến mạch là một loại ngũ cốc rất có lợi cho sức khỏe con người, được trồng nhiều ở các nước ôn đới như Canada và Úc. Yến mạch nguyên chất vừa bổ sung cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng nhưng đồng thời cũng là cách làm trắng da hiệu quả. Theo các nhà khoa học, các dưỡng chất trong yến mạch rất đa dạng, bao gồm: vitamin nhóm B, vitamin E, các vi khoáng như Na, K, Ca, Fe, Mg, P, Zn, Cu cùng tinh bột, chất xơ, các chất béo có lợi và chất chống oxy hóa.
Nếu thường xuyên làm trắng da bằng cách dùng yến mạch, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:
- Saponin trong yến mạch giúp làm sạch da, loại bỏ các chất độc gây đổi màu da. Ngoài ra, saponin cũng có lợi để chống lão hóa da và tăng sản xuất collagen ở dưới da.
- Bột yến mạch giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ bụi bẩn, dầu và da chết đã bị bong tróc. Ngoài ra, yến mạch cũng hấp thụ dầu dư thừa, ngăn chặn tình trạng lỗ chân lông bị tắc.
- Chất béo và protein trong yến mạch dưỡng ẩm và nuôi dưỡng sâu làn da.
- Chất chống oxy hóa giúp phục hồi da bị tổn thương, kích thích tái tạo da mới.
- Cách làm trắng da bằng yến mạch còn làm sáng các vết sẹo, vết đốm sẫm màu và da rám nắng.
- Phù hợp với mọi loại da mà không có bất cứ tác dụng phụ nào cả.
5 cách làm trắng da bằng yến mạch hiệu quả nhất
1. Cách làm trắng da mặt bằng yến mạch đơn giản nhất
- Cho yến mạch nguyên chất, không đường vào nồi, đổ thêm nước rồi đun sôi.
- Khi nước sôi, yến mạch mềm thì tắt bếp, để nguội ở nhiệt độ phòng.
- Múc yến mạch ra bát rồi nhẹ nhàng thoa đều lên những vùng da muốn làm sáng, để yên trong 15 phút cho da tự khô.
- Rửa sạch lại bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày. Nếu có sữa thì bạn có thể sử dụng sữa để thay thế cho nước tinh khiết.
2. Cách làm trắng da bằng yến mạch và hạnh nhân
- Cho 2 thìa yến mạch vào máy xay rồi xay nhỏ thành bột.
- Thêm 5 thìa hạnh nhân và 1 thìa nước cốt chanh tươi vào, tiếp tục xay nhỏ để thu được hỗn hợp nhuyễn.
- Thoa lên vùng da cần làm sáng màu và để yên trong 15 phút.
- Rửa sạch bằng nước ấm, rồi rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện 1 lần mỗi tuần.
3. Cách dùng lòng trắng trứng và yến mạch làm trắng da mặt
- Đập trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng.
- Cho 2 thìa yến mạch và 1 lòng trắng trứng vào máy xay, xay nhỏ.
- Thoa đều lên mặt rồi để tự khô hoàn toàn.
- Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện 3 lần mỗi tuần.
4. Cách dùng yến mạch với cà chua và nước hoa hồng làm trắng da
- Rửa sạch cà chua.
- Cho 2 thìa hạnh nhân vào máy xay, xay thành bột.
- Cắt nhỏ cà chua rồi cho vào máy xay (vừa dùng để xay hạnh nhân), cho thêm 1 thìa nước hoa hồng và bật máy xay xay hỗn hợp thật nhuyễn.
- Thoa đều lên vùng da mong muốn rồi để tự khô.
- Rửa sạch bằng nước ấm, thực hiện mỗi tuần 1 lần.
5. Cách làm trắng da bằng yến mạch với đường, sữa và mật ong
- Trộn 2 thìa yến mạch, 2 thìa đường, 1 thìa mật ong và 1,5 thìa sữa lại với nhau.
- Thoa đều lên mặt rồi massage nhẹ nhàng trong 1 phút, để da tự khô.
- Rửa mặt bằng nước ấm, rồi rửa lại bằng nước mát. Thực hiện mỗi tuần 1 lần.
Chúc bạn thành công.