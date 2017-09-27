Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu một số cách làm trắng da bằng yến mạch được sử dụng nhiều nhất nhé. Tổng hợp sẽ rất có ích cho các chị em chưa biết đến lợi ích của yến mạch hoặc chưa biết cách sử dụng nguyên liệu này để làm đẹp.

Lợi ích của việc áp dụng cách làm trắng da bằng yến mạch?

Yến mạch là một loại ngũ cốc rất có lợi cho sức khỏe con người, được trồng nhiều ở các nước ôn đới như Canada và Úc. Yến mạch nguyên chất vừa bổ sung cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng nhưng đồng thời cũng là cách làm trắng da hiệu quả. Theo các nhà khoa học, các dưỡng chất trong yến mạch rất đa dạng, bao gồm: vitamin nhóm B, vitamin E, các vi khoáng như Na, K, Ca, Fe, Mg, P, Zn, Cu cùng tinh bột, chất xơ, các chất béo có lợi và chất chống oxy hóa.