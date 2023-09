Mụn đầu đen có nguyên nhân là do sự tích tụ bã nhờn, bụi bẩn trong lỗ chân lông. Sau đó, những phần này bị nhiễm khuẩn, oxy hóa và trở nên viêm nhiễm, làm sưng tấy da. Mụn là bệnh da liễu được đặc trưng bởi tình trạng viêm khu trú vùng nang lông - tuyến bã. Cơ chế sinh bệnh được xác định cho đến thời điểm hiện nay là do: sự tăng tiết bã nhờn, (sự sừng hóa (keratin hóa) bất thường của phễu nang lông, sự liên quan của trực khuẩn kị khí gram dương Propionibacterium acnes, và các loại phản ứng viêm. Trong đó sự tăng tiết bã nhờn được coi là điều kiện cần của mụn trứng cá, còn phản ứng viêm được xem là yếu tố then chốt.

Mũi là vùng tập trung nhiều mụn đầu đen nhất vì đây là chỗ tuyến bã nhờn, mồ hôi hoạt động mạnh mẽ. Đó là lý do khi nóng bạn hay đổ mồ hôi ở mũi và trán.