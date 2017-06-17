Thoa thứ này lên mũi, mụn đầu đen tự chui ra không cần nặn hay lột đau đớn

Chăm sóc da 17/06/2017 18:58

Mũi và vùng tập trung rất nhiều mụn đầu đen khó trị. Để đánh bay những nốt mụn đáng ghét này, hãy làm theo phương pháp sau.

Mụn đầu đen có nguyên nhân là do sự tích tụ bã nhờn, bụi bẩn trong lỗ chân lông. Sau đó, những phần này bị nhiễm khuẩn, oxy hóa và trở nênt? viêm nhiễm, làm sưng tấy da. Mụn là bệnh da liễu được đặc trưng bởi tình trạng viêm khu trú vùng nang lông - tuyến bã. Cơ chế sinh bệnh được xác định cho đến thời điểm hiện nay là do: sự tăng tiết bã nhờn, (sự sừng hóa (keratin hóa) bất thường của phễu nang lông, sự liên quan của trực khuẩn kị khí gram dương Propionibacterium acnes, và các loại phản ứng viêm. Trong đó sự tăng tiết bã nhờn được coi là điều kiện cần của mụn trứng cá, còn phản ứng viêm được xem là yếu tố then chốt.

Mũi là vùng tập trung nhiều mụn đầu đen nhất vì đây là chỗ tuyến bã nhờn, mồ hôi hoạt động mạnh mẽ. Đó là lý do khi nóng bạn hay đổ mồ hôi ở mũi và trán.

Có nhiều cách để loại bỏ mụn đầu đen, nhưng đều có 2 nguyên lý chung. Một là giảm tiết bã nhờn, hai là làm sạch lỗ chân lông, khử trùng da, chống oxy hóa. Với liệu pháp bên ngoài, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu cực kỳ quen thuộc trong cuộc sống như chanh, muối, kem đánh răng hay baking soda đều rất hiệu quả.

Thoa thứ này lên mũi, mụn đầu đen tự chui ra không cần nặn hay lột đau đớn - Ảnh 1

Chanh và muối

Chanh và muối là bộ đôi đánh bật mụn đầu đen khá hiệu quả được nhiều người sử dụng. Chanh có tính axit nhẹ, kết hợp với khả năng diệt khuẩn của muối giúp loại bỏ mụn đầu đen và tránh mụn quay trở lại. Hoạt tính trong chanh và muối đóng vai trò như một chất tẩy tế bào chết và bụi bẩn, lấy đi phần mụn bị oxy hóa.

Cách dùng: Trộn muối với nước cốt chanh, thoa đều lên mũi nhiều lần rồi rửa sạch. Sau đó thoa tiếp 1 lớp nước cốt chanh để yên không rửa. Tốt nhất bạn nên làm ngày 2 lần liệu trình này. Mụn sẽ biến mất sau 1 tuần.

Thoa thứ này lên mũi, mụn đầu đen tự chui ra không cần nặn hay lột đau đớn - Ảnh 2

Kem đánh răng và baking soda

Kem đánh răng không chỉ dùng để đánh răng, nó còn có 1 tác dụng đặc biệt khác là diệt trừ mụn đầu đen. Kem đánh răng sẽ phát huy công dụng hiệu quả hơn khi bạn kết hợp nó với baking soda, một chất tẩy rửa lành tính rất phổ biến trong mọi gia đình.

Thoa thứ này lên mũi, mụn đầu đen tự chui ra không cần nặn hay lột đau đớn - Ảnh 3

Cách làm: Trộn kem đánh răng và baking soda tỷ lệ 1:1. Sau đó, cho hỗn hợp lên bàn chải đánh răng, làm ướt mũi và chải nhẹ nhàng theo hình tròn quanh đầu mũi trong 5 phút. Sau đó rửa sạch mũi nhiều lần với nước. Làm mỗi ngày để mụn đầu đen biến mất sau 1 tuần.

Chúc bạn thành công!

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