Thoa hỗn hợp cà chua với thứ này mỗi tối, da đen nhẻm cũng bật tone trắng bóc sau 3 đêm

Cà chua không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn vô cùng tốt trong việc làm đẹp, bởi vì nó chứa lượng vitamin dồi dào giúp khôi phục các tế bào da hư tổn, tăng sắc tố giúp da sáng màu. Đồng thời, hỗ trợ da hấp thụ nhiều oxy, ngăn ngừa các dấu hiệu xuất hiện bởi quá trình lão hóa. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa trong loại quả này có tác dụng làm mờ các nếp nhăn, thâm sạm và chống lại các tác nhân xấu gây ra từ ánh nắng mặt trời.

Hơn nữa, axit lactic từ sữa chua giúp làm sáng màu da, làm sạch bụi bẩn, duy trì độ ẩm trên da khiến da luôn mềm mại và căng mịn.