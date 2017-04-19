Thoa hỗn hợp cà chua với thứ này mỗi tối, da đen nhẻm cũng bật tone trắng bóc sau 3 đêm

Hãy áp dụng ngay công thức mặt nạ kết hợp cà chua, sữa chua, chanh và muối biển để sở hữu làn da trắng hồng, mềm mại không tì vết.
Cà chua không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn vô cùng tốt trong việc làm đẹp, bởi vì nó chứa lượng vitamin dồi dào giúp khôi phục các tế bào da hư tổn, tăng sắc tố giúp da sáng màu. Đồng thời, hỗ trợ da hấp thụ nhiều oxy, ngăn ngừa các dấu hiệu xuất hiện bởi quá trình lão hóa. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa trong loại quả này có tác dụng làm mờ các nếp nhăn, thâm sạm và chống lại các tác nhân xấu gây ra từ ánh nắng mặt trời.
Hơn nữa, axit lactic từ sữa chua giúp làm sáng màu da, làm sạch bụi bẩn, duy trì độ ẩm trên da khiến da luôn mềm mại và căng mịn.
Bên cạnh đó, lượng natri dồi dào trong muối biển giúp da loại bỏ tế bào chết, làm sạch và ngăn ngừa mụn xuất hiện.
Sau đây là công thức mặt nạ kết hợp cà chua, sữa chua, chanh và muối biển:
Nguyên liệu cần có:
- 1 quả cà chua
- 2 muỗng cà phê sữa chua
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
- ½ muỗng canh muối biển
Cách thực hiện:
Bước 1: Thái cà chua thành từng miếng nhỏ rồi cho vào 1 chiếc bát.
Bước 2: Thêm vào bát lượng sữa chua và nước cốt chanh đã chuẩn bị.
Bước 3: Dùng muỗng nghiền nát cà chua sau đó trộn đều các nguyên liệu đến khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất.
Cách sử dụng:
Rửa sạch da mặt hoặc tẩy tế bào chết để làm sạch lớp bụi bẩn, dầu nhờn trong lỗ chân lông. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên da mặt, massage nhẹ nhàng trong vòng 10 -15 phút thì rửa lại với nước lạnh.
(Nguồn: Boldsky)