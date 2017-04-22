Thoa 1 giọt này trước khi ngủ, da xỉn màu cũng trắng bật 2 tone chỉ sau 1 tuần

Chăm sóc da 22/04/2017 10:47

Áp dụng mặt nạ kết hợp nha đam, vitamin E, C và dầu dừa thường xuyên sẽ giúp da sáng bật 2 – 3 tone trong vòng 1 tuần.

Mặt nạ kết hợp gel nha đam, vitamin E, C và dầu dừa chính là phương pháp chăm sóc da một cách toàn diện. Do lượng vitamin E, B1, B6 dồi dào trong gel nha đam có vai trò quan trọng trong việc phục hồi, tái tạo lại các tế bào da hư tổn. Bên cạnh đó, gel nha đam còn góp phần cung cấp độ ẩm giúp da luôn căng mịn, chống lại các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao. 

Vitamin C hoạt động như một chất kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên có tác dụng ngăn ngừa các nguyên nhân gây nên mụn trứng cá, mụn nhọt và viêm da. Đặc biệt, dầu dừa chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa hỗ trợ da thoát khỏi các vấn đề về lão hóa như nám, tàn nhang, đốm nâu vô cùng hiệu quả. 

Nguyên liệu cần có: 

- ¼ nhánh nha đam tươi

- 2 viên vitamin E

- 1 viên vitamin C

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

Cách thực hiện: 

Bước 1: Nha đam rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành từng lát mỏng rồi cho vào máy và tiến hành xay nhuyễn rồi cho ra chiếc bát nhỏ.

Chăm sóc <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a> da mặt với nha đam chỉ trong 1 tuần
Mặt nạ kết hợp nha đam, vitamin E, C và dầu dừa có tác dụng dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả. Ảnh: Internet

Bước 2: Cho 1 muỗng cà phê dầu dừa và trích dịch vitamin E vào bát nha đam.

Bước 3: Dùng muỗng nghiền nát viên vitamin C rồi cho vào chung với hỗn hợp. 

Bước 4: Trộn đều đến khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất, cho vào một lọ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Chăm sóc làm đẹp da mặt với nha đam chỉ trong 1 tuần
Mặt nạ kết hợp nha đam, vitamin E, C và dầu dừa còn giúp da chống lại các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Ảnh: Internet

Cách sử dụng: 

Trước khi ngủ, vệ sinh da mặt thật sạch giúp lỗ chân lông giãn nở sau đó thoa đều hỗn hợp lên da mặt đồng thời dùng ngón tay massage nhẹ nhàng trong vòng 2 – 3 phút. Giữ hỗn hợp qua đêm và rửa lại với nước vào sáng ngày hôm sau. 

Chăm sóc làm đẹp da mặt với nha đam chỉ trong 1 tuần
 Áp dụng mặt nạ kết hợp nha đam, vitamin E, C và dầu dừa trong vòng 1 tuần da sẽ trắng mịn, hồng hào không tì vết. Ảnh: Internet

Nên áp dụng phương pháp này 4 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. 

Ngoài ra, bạn có thể dùng công thức kết hợp gel nha đam, vitamin E, C và dầu dừa này để ủ tóc, hỗn hợp này có tác dụng kích thích tóc mọc dài và giảm khô rối, chẻ ngọn. 

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