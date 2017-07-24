Thành công bất ngờ khi tắm trắng tại nhà bằng bột đậu đỏ

Đậu đỏ là một trong nhiều loại ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng cao cho con người. Nó được dùng chủ yếu vào việc chế biến các món ăn, tạo nên hương vị mới, lạ miệng. Ngoài là thực phẩm cần thiết cho sức khỏe , nó còn được biết đến là sản phẩm dưỡng da cực kỳ tốt.

Để nuôi dưỡng làn da trắng hồng, chị em cần đến một khoảng thời gian dài cũng như chọn ra công thức chăm sóc da sao cho hoàn hảo nhất. Tuy hiện nay có khá nhiều cách làm trắng da nhưng không phải tất cả đều không gây ảnh hưởng đến da. Làm đẹp da từ thiên nhiên là một biện pháp tối ưu được nhiều người khuyên dùng. Và hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn cách tắm trắng tại nhà bằng bột đậu đỏ, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về hiệu quả của nó.

Đậu đỏ chứa thành phần protein, chất bột đường, vitamin B, D, E, cùng nhiều khoáng chất như canxi, magie, sắt, kẽm, photpho, axit latic... Đây đều là những thành phần không thể thiếu cho các tế bào cơ thể phát triển khỏe mạnh và hoạt động tốt. Đồng thời, chúng còn hỗ trợ dưỡng trắng da, ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ mụn, vi khuẩn gây hại, tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi da hư tổn, cho bạn vẻ đẹp mịn màng, trắng hồng không tỳ vết.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà chúng ta nên lựa chọn cách tắm trắng tại nhà bằng bột đậu đỏ. Không cần mất nhiều thời gian, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo rằng làn da trắng bật lên nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.

Cách tắm trắng tại nhà với bột đậu đỏ

Hạt đậu đỏ sau khi phơi khô và đem rang thì xay nhuyễn để tạo thành bột. Bạn có thể làm thủ công hoặc đi mua tại những điểm bán uy tín, không tạp chất. Bột đậu đỏ để tắm trắng dễ dàng kết hợp với những sản phẩm có tác dụng dưỡng da tương tự. Dưới đây là một vài công thức cho bạn tham khảo.

Bột đậu đỏ và sữa tươi

Không chỉ là thức uống bổ dưỡng, sữa tươi còn là sản phẩm hoàn hảo giúp chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Với nhiều vitamin, khoáng chất, sữa tươi giúp da trở nên mịn màng, hồng hào hơn bao giờ hết.

Chuẩn bị: Bột đậu đỏ, sữa tươi không đường.

Thực hiện:

- Trộn 1 chén bột đậu đỏ với 1 chén sữa tươi không đường. Bạn có thể căn chỉnh lại tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp đặc sánh là được.

- Dùng hỗn hợp này thoa đều lên toàn thân sau khi tắm, giữ khoảng 30 phút.

- Cuối cùng là tắm sạch lại với nước ấm.

Bột đậu đỏ và mật ong, trứng gà

Sự kết hợp của mật ong và trứng gà trong công thức tắm trắng với bột đậu đỏ sẽ giúp tăng nhiều lần mức độ hiệu quả.

Chuẩn bị: Trứng gà ta, bột đậu đỏ, mật ong.

Thực hiện:

- Trộn 2 trái trứng gà với 3 muỗng cà phê cùng nửa chén bột đậu đỏ. Khuấy cho chúng tan đều và tạo thành hỗn hợp duy nhất.

- Sau khi tắm, giữ cho da hơi ẩm rồi thoa đều hỗn hợp này lên da, bạn có thể áp dụng với vùng mặt.

- Sau khoảng 30 phút thì hãy tắm lại với nước sạch.

Bột đậu đỏ và tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu được chiết xuất từ 100% trái cây thiên nhiên, lưu giữ được toàn bộ dưỡng chất giúp da trắng hồng, mịn màng, bảo vệ da trước tác động của môi trường. Khi tắm trắng bằng bột đậu đỏ, bạn hãy thêm chút tinh dầu để có kết quả dưỡng trắng tối ưu.

Chuẩn bị: Bột đậu đỏ, tinh dầu dừa hoặc oliu, chanh tươi.

Thực hiện:

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn nửa chén bột đậu đỏ với 4 muỗng tinh dầu dừa và 2 muỗng nước cốt chanh.

- Áp dụng lên da như những cách vừa nêu trên.

- Tắm lại sạch với nước ấm sau khi thoa lên da khoảng 30 phút.

Với các cách tắm trắng với bột đậu đỏ tại nhà này, mỗi tuần chỉ cần bạn thực hiện 2 – 3 lần và kiên trì là tốt nhất. Chỉ sau 1 tháng, làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào như ý.