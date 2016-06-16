Chia sẻ công thức tắm trắng lên tông chỉ sau 2 tuần của cô nàng 9X xinh đẹp

Chăm sóc da 16/06/2016 15:19

Bã cà phê là thứ tưởng chừng bỏ đi, nhưng bạn có thể tận dụng nó để tắm trắng, như công thức cực hiệu quả của cô nàng 9X dưới đây.

Mình tên là Hoàng Thị Trà My, năm nay 24 tuổi. Gia đình mình có kinh doanh quán cafe nên mỗi ngày có 1 lượng bã cafe dư thừa rất nhiều. Để bỏ đi thì phí, mình quyết định tận dụng bã cafe để làm đẹp.

Trước đó, vì muốn trắng da, mình cũng tham khảo nhiều cách làm trắng trên mạng như dùng kem, dùng thuốc uống, tiêm kích trắng... Tuy nhiên khi tìm hiểu thì thấy các cách này có thể gây hại không những cho da mà còn cho sức khỏe bản thân, có thể gây vô sinh, rụng tóc hay ung thư da. Vì vậy mình quyết định làm trắng bằng liệu pháp thiên nhiên.

Trong cafe có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho da, làm da trắng sáng bền vững, nhưng không bắt nắng như chanh và không làm đen trở lại. Một điều cần lưu ý khi tắm với bã cafe là bạn phải chọn được loại cafe sạch, không hóa chất, không pha tạp, xay kiểu mịn (không phải xay thô) để da không bị tổn thương.

Nguyên liệu:

- Bã cafe: 1 chén

- Dầu dừa: nửa chén

- Mật ong: 3 muỗng cafe

- Sữa tươi: 10ml

Cách làm:

B1: Trộn các nguyên liệu: bã cafe, dầu dừa, mật ong, và sữa tươi với nhau, gia giảm các nguyên liệu sao cho có hỗn hợp sệt.

B2: Tắm sạch, dùng bông tắm kỳ cọ kỹ để tẩy tế bào chết cho da

B3: Lấy hỗn hợp ở B1, thoa đều lên da, massage kỹ càng rồi để yên 10 phút, tắm sạch lại với nước ấm và 1 chút sữa tắm.

Làm đều đặn 2 lần một tuần, kết hợp thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ để có kết quả tốt nhất. Với da của mình, kết quả thấy rõ sau 3 tuần, da bắt đầu sáng dần sau 2 tuần.

Chúc các bạn thành công với công thức của mình!

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