Tắm trắng da tại nhà như thế nào là tốt nhất?

Không phải bất cứ biện pháp tắm trắng nào bạn cũng có thể áp dụng được. Việc lạm dụng chúng không những hiệu quả thấp mà còn ảnh hưởng cho làn da của bạn. Do vậy, trước khi tiến hành, bạn cần tìm hiểu xem những công thức đó có thành phần nào gây dị ứng hay không và có phù hợp với tình trạng da của bạn hiện tại hay không.

Tuy nhiều người vẫn đang áp dụng cách tắm trắng da tại nhà thường xuyên, nhưng hiệu nghiệm lại không được như ý muốn. Họ nghĩ rằng biện pháp này không có tác dụng và đổi sang công thức khác. Cuối cùng làn da vẫn không cải thiện được bao nhiêu mà lại mất thêm thời gian và chi phí. Vậy liệu có phải các phương pháp này không phù hợp với bạn hay quá trình thực hiện không đúng? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem làm sao để dưỡng trắng da tại nhà hiệu quả nhất nhé.

Đồng thời, quan trọng là chỉ nên kiên trì áp dụng một phương pháp ít nhất 2 tháng. Không nên thay đổi trong một thời gian ngắn nhiều biện pháp khác nhau. Như vậy vừa không cho kết quả như ý lại vừa gây hại cho da.

Đặc biệt, cách tắm trắng tại nhà an toàn nhất đó là sử dụng các biện pháp từ thiên nhiên. Có nhiều sự lựa chọn cho bạn như bã cà phê, sữa tươi, bột cám gạo, thuốc bắc, trứng gà, mật ong... Tùy vào sở thích mà bạn chọn cho mình biện pháp phù hợp nhất.

Kết hợp với dưỡng da khi tắm trắng

Ngoài vận dụng các biện pháp tắm trắng, điều bạn cần làm nữa đó là dưỡng da kết hợp. Như vậy, da của bạn mới được chăm sóc một cách hoàn hảo nhất.

Hiện nay có khà nhiều mỹ phẩm dưỡng da chất lượng, bạn chỉ cần chọn loại kem dưỡng chiết xuất từ thiên nhiên là tuyệt vời nhất. Cách này vừa đảm bảo an toàn lại cho kết quả như ý.

Tránh nắng trong quá trình tắm trắng

Ánh nắng mặt trời là một mối nguy hại với làn da, đặc điểm là thời điểm giữa trưa, ánh nắng gay gắt, tia UV gây hại sẽ khiến làn da bạn bị cháy nắng, đen sạm khi trông thấy. Một khi đã bị bắt nắng là phải tốn rất nhiều thời gian để dưỡng lại.

Do vậy, trong quá trình thực hiện các biện pháp dưỡng trắng, bạn nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nên che chắn cẩn thận khi phải ra ngoài.

Chế độ ăn uống hợp lý khi dưỡng trắng da

Ngoài thực hiện các biện pháp bên ngoài, chế độ ăn uống bên trong cũng vô cùng quan trọng cho quá trình làm trắng da Nếu bạn thường xuyên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê hay ăn các loại thức ăn nóng thường xuyên sẽ gây nên các dấu hiệu xấu về da. Da bị tổn thương, dễ lên mụn hơn, dễ bị mẩn đỏ hơn.

Chính vì điều này mà bạn nên ít hoặc từ bỏ những thói quen xấu này. Thay vào đó nên ăn nhiều rau củ, trái cây, nước ép tự nhiên để dưỡng da trắng mịn từ bên trong. Như vậy, khi kết hợp với các biện pháp tắm trắng mới đảm bảo công hiệu như ý.

Cách tắm trắng da tại nhà hiệu quả

Khi xác định được biện pháp tắm trắng phù hợp. Mỗi lần tắm xong, bạn hãy áp dụng công thức đó lên da. Thời điểm này lỗ chân lông được thông thoáng và dãn nở nên dễ dàng hấp thu được dưỡng chất. Dưới đây là một công thức ví dụ cho bạn tham khảo.

Chuẩn bị: Bột cám gạo, mật ong, chanh tươi.

Thực hiện:

- Lấy một nửa chén bột cám gạo, cho thêm vào khoảng 3 – 4 muỗng mật ong và chút nước cốt chanh.

- Đánh cho đều hỗn hợp này cho đến khi chúng thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi tắm và massage nhẹ nhàng.

- Giữ trên da khoảng 30 phút thì tắm sạch lại với nước ấm.

- Áp dụng mỗi tuần 2 – 3 lần là được.

Như vậy, bạn đã biết cách tắm trắng tại nhà sao cho an toàn nhất và hợp lý nhất. Hãy thử vận dụng và chờ đợi kết quả tuyệt vời mà nó mang lại.