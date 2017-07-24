Tắm trắng bằng bia và sữa tươi không chỉ giúp cho da trắng hồng hào, rạng rỡ mà còn khỏe mạnh, hạn chế bị tác động bởi ánh nắng mặt trời. Do bia và sữa tươi chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ sung phần lớn các dưỡng chất cần thiết, tạo thành lớp hàng rào bảo vệ da kiên cố.

Còn sữa tươi không chỉ đơn giản là thực phẩm bổ dưỡng mà còn là “thần dược” giúp làm đẹp da tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Nguyên liệu này chứa hàm lượng cao vitamin A, D, E... làm giảm kích ứng và xoa dịu da. Sữa chua cũng chứa một lượng axit lactic dồi dào để làm sạch da tự nhiên.

Hơn nữa, bia và sữa tươi có chiết xuất từ thiên nhiên nên rất an toàn, phù hợp với nhiều làn da. Bia được lên men tự nhiên từ lúa mì, dồi dào axit lactic, vitamin B và các khoáng chất khác nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, trắng hồng từ sâu bên trong.

Chính vì vậy, cách tắm trắng bằng bia và sữa chua là một liệu pháp làm đẹp từ thiên nhiên làm trắng da tuyệt vời, kháng khuẩn, đồng thời, loại bỏ các tế bào chết, giúp da mịn màng, rạng rỡ hơn.

Cách tắm trắng bằng bia và sữa tươi thực hiện tại nhà như thế nào?

Vào mùa hè, da dễ bắt nắng, đen sạm nhanh chóng. Để bảo vệ làn da được khỏe mạnh trong thời tiết oi ả, bên cạnh cách chăm sóc da phù hợp thì bạn cũng nên áp dụng công thức tắm trắng bằng bia và sữa tươi để cải thiện làn da hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

1 nửa lon bia (bia loại nào cũng được).

Sữa tươi.

1/2 thìa muối.

Chanh tươi.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Bạn đổ bia vào một chiếc bát, sau đó cho thêm muối vào khuấy đều.

Bước 2: Vắt lấy nước cốt chanh, sau đó cho vào hỗn hợp trộn đều.

Bước 3: Bạn làm ướt da với nước ấm, sau đó, thoa hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu sâu, khoảng 15 phút sau thì tắm sạch bằng nước mát. Sau khi tắm sạch, bạn lau khô rồi thoa thêm kem dưỡng ẩm để da luôn mềm mại, mịn màng.

Lưu ý khi tắm trắng da bằng bia và sữa tươi:

Một tuần bạn chỉ nên áp dụng tắm trắng bằng bia và sữa tươi khoảng 2 – 3 lần là phù hợp. Không nên lạm dụng quá nhiều sẽ gây bào mòn da.

Bạn nên dùng muối biển, xay mịn cho công thức này là tốt nhất, vừa có thể kháng khuẩn, tẩy tế bào chết mà không làm xước da như muối hạt to.

Tắm trắng bằng bia và sữa tươi có thể dùng cho toàn thân hoặc dưỡng trắng cho da mặt đều được. Tùy theo, nhu cầu làm đẹp của bản thân bạn áp dụng cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện cách tắm trắng này, trước khi muốn đi ra ngoài, bạn cần thoa kem chống nắng và đeo khẩu trang, mặc quần áo dài để tránh bị tác động của tia UV, làm sạm da.

Hiện nay, tắm trắng bằng bia và sữa tươi không còn xa lạ đối với phái đẹp, mặc dù chưa thể xác định chính xác thời gian tác dụng của công thức này cho từng người. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì thực hiện đều đặn trong thời gian khoảng 2 – 3 tháng, chắc chắn rằng da sẽ trắng hồng tự nhiên, đầy sức sống và đẹp như mong đợi.