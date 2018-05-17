Tạm biệt vết đen sạm, bỏng rát vào mùa hè bằng 3 cách làm trắng da tại nhà này

Mùa hè là thời điểm làn da dễ bị sạm đen, bỏng rát nhất. Đừng lo, những "bí kíp" làm trắng sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da trắng mịn.

Mùa hè oi bức và nắng nóng mang đến nhiều hệ lụy, bên cạnh việc làn da bị sạm đen từ bên ngoài, nhiệt độ vào làm cơ thể mất nước, da cũng trở nên nứt nẻ, khô ráp. Những bí quyết làm trắng da tại nhà dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua nỗi ám ảnh mùa nắng nóng.

1. Làm trắng da tại nhà với bột cám gạo Thành phần của cám gạo có nhiều yếu tố như protein, Vitamin B1, lipit… giúp giảm thâm nám và sạm đen, bởi vậy đây là nguyên liệu được rất nhiều chị em lựa chọn sử dụng. Các bạn nên tìm hiểu kĩ nguồn gốc, cơ sở để mua được cám gạo nguyên chất để đạt được hiệu quả tối ưu, đồng thời đảm bảo an toàn cho làn da. Bột cám gạo có tác dụng làm trắng da nhanh chóng, cách thực hiện lại đơn giản, nên bạn có thể áp dụng ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Bạn nên áp dụng cách làm trắng da tại nhà bằng bột cám gạo vào buổi tối trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet Cách để pha hỗn hợp làm trắng với bột cám gạo như sau: Trộn đều 2 thìa cám gạo với 1 lòng đỏ trứng gà (với da khô) hoặc 1 lòng trắng trứng gà (với da dầu) và 1 thìa mật ong. Các bạn nhớ rửa mặt trước khi đắp hỗn hợp này lên, giữ mặt nạ khoảng 15 - 20 phút rồi vệ sinh lại bằng nước ấm.

2. Làm trắng da tại nhà với tinh bột nghệ Bên cạnh cám gạo, tinh bột nghệ cũng được các chị em tin dùng bởi sự lành tính và hiệu quả cao. Đặc biệt, với những bạn có làn da mụn, nhạy cảm thì đây là nguyên liệu làm đẹp tại nhà cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh cám gạo, tinh bột nghệ cũng được các chị em tin dùng bởi sự lành tính và hiệu quả tốt - Ảnh minh họa: Internet Cách làm trắng da mặt hiệu quả nhất bằng bột nghệ Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 1/2 hộp sữa chua (không đường) - 1 thìa canh mật ong - 1 thìa cà phê bột nghệ Cách làm mặt nạ: Trộn đều sữa chua, mật ong và bột nghệ với tỉ lệ đã chuẩn bị trong một chiếc bát nhỏ. Hướng dẫn cách sử dụng: - Bước 1: Rửa sạch mặt bằng nước ấm kết hợp mát xa nhẹ nhàng và để da khô tự nhiên. - Bước 2 : Thoa hỗn hợp lên mặt khoảng 15 - 20 phút . - Bước 3 : Rửa sạch hỗn hợp bằng nước lạnh và sữa rửa mặt. Sau đó, bạn kết hợp thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ để da được tái tạo tốt nhất. 3. Làm trắng da tại nhà với nha đam Nha đam rất phù hợp để sử dụng cho các loại da khô, da thường và da hỗn hợp. Nguyên liệu này có tác dụng làm mịn, dưỡng trắng da hiệu quả. Nha đam có tác dụng vừa làm mịn vừa làm trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet Cách làm trắng da mặt bằng nha đam Nha đam được sử dụng bằng cách gọt vỏ, rửa sạch, cạo lấy lớp nhựa trong suốt thoa đều lên mặt trước khi ngủ khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại bằng nước mát. Thực hiện 3 lần/tuần bạn sẽ thấy da mình sáng mịn, sạch mụn trông thấy. Chúc bạn thành công và sớm sở hữu làn da không tì vết nhờ các phương pháp làm trắng tại nhà trên.

5 cách chăm sóc da tại nhà 'bí truyền' giúp phụ nữ Hàn sở hữu nhan sắc 'trẻ mãi không già' Dưới đây là những phương pháp chăm sóc da tại nhà "bí truyền" giúp phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da căng mướt, tươi trẻ thách thức thời gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-biet-vet-den-sam-bong-rat-vao-mua-he-bang-3-cach-lam-trang-da-tai-nha-nay-282643.html