Kem chống nắng là vật bất ly thân của mọi cô gái để bảo vệ làn da mỏng manh khỏi tác hại của tia UV. Thông thường, các chị em thường sử dụng kem chống nắng thoa lên cổ, tay, chân mà quên rằng tóc, khuôn mặt, môi cũng là những vùng nhạy cảm có nguy cơ lão hóa nếu không được che chắn bảo vệ.

Sau đây là bí quyết chống nắng toàn diện mà phái đẹp cần phải "nằm lòng".

Tóc

Tóc là nơi bạn thường quên che chắn, bảo vệ nhất nên tóc rất dễ bị khô rối, ngả màuvà yếu đi bởi tác hại của tia UV chiếu trực tiếp vào. Cách bảo vệ cho tóc là dùng thêm những sản phẩm xịt dưỡng có khả năng chống nắng, chống nhiệt để mái tóc của bạn luôn óng ả, tràn đầy sức sống.

Mặt

Bạn cần phải đảm bảo ra đường với ít nhất một lớp kem chống nắng trên mặt nếu không muốn da mặt sớm bị nhăn nheo, khô sạm. Hiện nay, các hãng mỹ phẩm đã tích hợp công dụng làm đẹp trong một tuýp kem lót trang điểm: kết hợp chống nắng và dưỡng ẩm để việc dưỡng da trở nên dễ dàng hơn.

Để kem chống nắng phát huy tác dụng lâu dài, hiệu quả, bạn cần dặm lại sản phẩm sau mỗi 3 tiếng nếu thường xuyên ra ngoài. Nhưng với lớp trang điểm sẵn trên da, việc này dường như là không thể đối với kem chống nắng thông thường. Vì thế, cách chống nắng mới với sản phẩm chống nắng dạng phấn đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của phái đẹp.

Môi

Một đôi môi khô, thâm, thiếu sức sống cũng là hậu quả của việc không bảo vệ môi dưới ánh nắng mặt trời. Vì thế, trước khi dùng son môi, đừng quên dùng son dưỡng môi có thành phần chống nắng nhé các cô gái.

Cơ thể

Làn da cơ thể cũng như da mặt, cần được dưỡng ẩm và bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Trước khi ra ngoài 30 phút, hãy thoa một lớp kem dưỡng thể kết cấu mỏng nhẹ hoặc dùng xịt chống nắng tiện lợi.

Hi vọng với các bí quyết trên sẽ giúp chị em tạm biệt nỗi lo lão hóa da trong mùa hè này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-biet-noi-lo-lao-hoa-da-trong-mua-he-134707.html