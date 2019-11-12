Tác dụng của trà xanh đối với da - quyến rũ ánh nhìn

Để trình bày hết chi tiết các công dụng của trà xanh thì không biết bao nhiêu trang giấy cho đủ, chúng tôi sẽ gói gọn lại những hiệu quả cốt lõi để các chị em nắm được các kiến thức chính cũng như cách sử dụng cụ thể nhất cho từng liệu trình làm đẹp .

Phụ nữ nên uống 1 ly trà xanh mỗi ngày. Vì sao vậy? Tác dụng của trà xanh đối với da có gì khiến phái đẹp yêu thích đến thế? Trà xanh không những là một loại thảo dược có tác dụng thư thái tinh thần mà còn ngăn ngừa lão hóa rất tốt nhờ vào chất chống oxy hóa, các loại enzyme, axit amin và vitamin B, mangan, kali, magie, caffeine…

Cách thực hiện cũng khá đơn giản, đầu tiên bạn chỉ cần cắt 2 túi trà lọc đã dùng để lấy phần bã trà, cho vào chén và thêm 1 – 2 muỗng mật ong và nước chanh vào. Đắp lên mặt tầm 5 – 10 phút sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm. Dùng 1 tuần 1 lần, trong vòng 1 tháng bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Điều đầu tiên trà xanh làm cho người phụ nữ chính là giúp làn da tỏa sáng. Theo nghiên cứu thì trà xanh giúp cải thiện sắc tố da, loại bỏ độc tố, giảm viêm và tăng độ đàn hồi của da.

Trà xanh – bảo vệ da khỏi tia UV

Trà xanh có tác dụng chống nắng vượt trội

Bạn biết không, trà xanh luôn bảo vệ làn da phụ nữ chúng mình nhờ vào chất EGCG trong hoạt chất của nó, giúp ngăn ngừa ung thư da hiệu quả. Nếu chẳng may bạn bị cháy nắng thì hãy nhớ ngay công thức làm trà xanh là nấu 500 – 750 ml trà xanh và để trong tủ lạnh, khi trà đã mát thì lấy vải mềm thấm trà đắp lên vùng da bị cháy nắng tầm 2 – 3 lần trong một ngày.

Trà xanh – giữ mãi tuổi thanh xuân

Tôi nói trà xanh giữ mãi tuổi thanh xuân là có lý do của nó. Trà xanh có chức năng chống nắng tốt mà các tia UV là mối nguy hiểm nhất của làn da, của dấu hiệu lão hóa nhanh. Chính chất oxy hóa của trà xanh sẽ triệt tiêu các vết cháy nắng, đồi mồi, làm chậm quá trình lão hóa.

Làm mặt nạ trà xanh chỉ qua 2 bước đó là trộn 15g bột matcha với nước và 7,5g dầu dừa thành một hỗn hợp để bôi lên da, sau khi hỗn hợp khô thì rửa sạch lại cùng nước ấm. Thực hiện đắp mặt nạ 1 tuần khoảng 1 – 2 lần để ngăn ngừa lão hóa.

Trà xanh – đẩy lùi tế bào chết

Các tế bào chết sẽ làm lớp da chị em chúng mình trở nên sần sùi và lão hóa, làm giảm khả năng hấp thụ các dưỡng chất vào da. Do đó, trà xanh sẽ là cứu cánh cho các nàng vào những lúc này. Có 2 cách thực hiện, mỗi tuần tẩy 1 – 2 lần, chúng ta cùng thử nhé!

Mặt nạ trà xanh - cứu tinh của phái đẹp

Cách 1

- Bước 1: Trộn 15ml trà xanh khô, khoảng 200g đường, khoảng 220g dầu ô liu nguyên chất và khoảng 40g mật ong nguyên chất.

- Bước 2: Thoa hỗn hợp lên mặt hoặc cơ thể theo hình vòng tròn.

- Bước 3: Rửa lại với nước ấm.

Cách 2

- Bước 1: Pha 1 túi trà xanh bằng khoảng 80ml nước và để nguội.

- Bước 2: Đổ khoảng 15ml nước trà trên vào tô và bỏ thêm khoảng 30g đường. Nếu hỗn hợp vẫn còn lỏng, bạn hãy bỏ thêm đường.

Trà xanh – nâng niu từng lỗ chân lông

Không chỉ tế bào chết ngăn cản một làn da đẹp mà các lỗ chân lông to cũng là nỗi lo của nhiều phụ nữ. Trà xanh rất yêu làn da của phụ nữ đấy, thấu hiểu nỗi lo của các nàng, chúng tôi chia sẻ bí quyết làm thu nhỏ lỗ chân lông đến từ loại thảo dược này sẽ trả lại cho bạn một làn da mịn màng, săn chắc, trẻ hóa, cụ thể là 2 cách sau:

Cách 1:

- Bước 1: Nấu khoảng 250ml trà đặc và để nguội.

- Bước 2: Trộn một ít nước trà với khoảng 30g đất sét khoáng cho tới khi hỗn hợp trở nên dẻo.

- Bước 3: Đắp hỗn hợp này lên mặt để làm mặt nạ. Sau khi hỗn hợp đã khô hoàn toàn, bạn hãy nhẹ nhàng bóc mặt nạ ra và rửa lại mặt với nước ấm.

Cách 2:

- Bước 1: Nấu 500ml trà xanh và để nguội.

- Bước 2: Bỏ thêm vài giọt tinh dầu bạn thích.

- Bước 3: Bỏ dung dịch vào bình xịt để xịt lên mặt hoặc dùng bông gòn để lau dung dịch lên mặt là bạn đã hoàn thành bước làm đẹp với trà xanh tươi rồi đấy!

Trà xanh – trị mụn hoàn hảo

Mặt nạ trà xanh giúp kháng viêm trị mụn hiệu quả

Chất kháng khuẩn có trong trà xanh là một hoạt chất kỳ diệu giúp điều chỉnh phân tử nội bào và ức chế vi khuẩn gây mụn. Đồng thời chúng cân bằng hormone để phòng ngừa mụn xuất hiện. Không những hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá mà trà xanh còn triệt tiêu được các vết đỏ, viêm nữa đó! Cùng chúng tôi tham khảo công thức làm bật tác dụng của trà xanh đối với da sau nhé!

- Bước 1: Pha loãng 60ml trà xanh mới nấu với nước.

- Bước 2: Sử dụng bông gòn thấm trà và lau lên vùng có mụn.

- Bước 3: Để trong 10 đến 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

- Bước 4: Dùng 2 lần mỗi ngày để phát huy tác dụng của trà xanh đối với da mụn tốt nhất.

Rửa mặt bằng trà xanh có đen da không?

Rửa mặt bằng trà xanh có đen da không?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề rửa mặt bằng trà xanh có đen da không? Như đã nêu rõ về công dụng làm đẹp từ trà xanh ở trên thì với chức năng chống nắng tốt như thế thì chắc bản thân bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Tuy nhiên, chúng tôi có vài lời khuyên dành cho các cô gái là nhiều nàng có tâm lý nôn nóng mau chóng có một làn da đẹp mà dùng với tuần suất quá nhiều và mỗi lần dùng 1 lượng quá đặc làm da mất đi chất nhờn tự nhiên, khiến da khô ráp thiếu hẳn sức sống. Do đó, rửa mặt bằng nước trà xanh mỗi ngày muốn đạt hiệu quả đúng cách cần chú trọng các điều sau:

- Thứ 1: Chỉ nên rửa mặt với trà xanh khoảng 1 – 2 lần trong 1 tuần.

- Thứ 2: Trà xanh cần được làm sạch và đun sôi, lấy nước pha loãng (không pha đặc) để rửa mặt.

- Thứ 3: Kết hợp với các nguyên liệu khác như chanh, sữa chua, mật ong để thẩm thấu làn da tốt hơn.

Rửa mặt hằng ngày bằng nước trà xanh có tốt không?

Rửa mặt hằng ngày bằng nước trà xanh có tốt không? Câu trả lời là chỉ tốt chỉ khi bạn thực hiện 1-2 lần trong 1 tuần và tránh những điều sau thì mới không bị tác dụng phụ do lạm dụng quá nhiều và sai cách, bạn nhé!

- Lưu ý 1: Tẩy trang, rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt rồi mới sử dụng nước trà xanh để tinh chất trà dễ dàng thẩm thấu vào da của bạn và bản chất trà xanh không phải sữa rửa mặt chuyên dụng nên nếu chỉ dùng duy nhất trà xanh rửa mặt thì da bạn vẫn còn vi khuẩn đấy!

- Lưu ý 2: Không nên dùng nước trà xanh nóng để rửa mặt, dễ khiến da thô rát và bị tổn thương và nếu da bạn bị thâm và có mụn cám thì cần massage kỹ ở những vùng đó để tăng hiệu quả nhé!

Rửa mặt hằng ngày bằng nước trà xanh có tốt không?

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Mách bạn thêm một bí mật để làn da trở nên rạng ngời tươi sáng hơn là trước khi đi ra ngoài, hãy dùng miếng bông tẩy trang thấm nước trà xanh bôi lên mặt và để khô hẳn thì mới thực hiện các bước trang điểm nhé! Tác dụng của trà xanh đối với da còn rất công hiệu cho trị thâm mắt, dưỡng bóng mượt tóc và tốt cho sức khỏe nữa, chị em thử một lần sẽ nghiện đấy!