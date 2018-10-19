Sau khi nặn mụn ở spa nên làm gì để da không bị thâm sẹo?

Nếu sau khi nặn mụn, nhân mụn vẫn chưa sạch hẳn thì không thể khỏi được. Do vậy, hãy lập tức kiểm tra lại những nốt mụn sau khi về nhà. Rửa tay thật sạch, chiếu đèn sáng và soi gương. Nếu khi ấn vào da thấy vẫn còn đau và cộm thì có nghĩa là trong da vẫn còn nhân mụn chưa được lấy hết. Khi đó, nên nhẹ nhàng lấy nhân mụn ra bằng que nặn mụn đã được làm sạch để tránh gây tổn thương và kích ứng cho da.

Nhiều chị em không biết nên làm gì sau khi nặn mụn ở spa dẫn đến việc thâm sẹo không hết mà mụn cũng không khỏi, ngày càng mọc dày thêm. Thực thế bạn không cần đầu tư những bộ dưỡng da đắt tiền, chỉ cần tuân thủ đúng các bước làm sạch, làm dịu và bảo vệ da cẩn thận mỗi ngày là làn da sau khi nặn mụn đã có thể phục hồi nhanh, trắng khỏe không còn thâm sẹo.

Sau khi nặn mụn, các chuyên viên đã sử dụng thuốc sát trùng để chấm lên các nốt mụn. Tuy nhiên, khi di chuyển từ spa về nhà, có thể bụi bẩn sẽ bám vào da mặt, bởi vậy nên rửa mặt và sử dụng thuốc sát trùng cho da.

Cân bằng và làm dịu da sau khi nặn mụn

Sau khi da đã dịu bớt, có thể tiến hành rửa mặt, chăm sóc da như bình thường. Nên nhớ, tuyệt đối không dùng các loại mỹ phẩm trang điểm trên da mới nặn mụn vì dễ gây tích tụ vào các vết mụn mới nặn gây viêm, bít tắc lỗ chân lông.

Sử dụng nước cân bằng da thoa nhẹ lên da mặt, sử dụng thêm gel lô hội để làm dịu các nốt mụn sưng đỏ mới nặn. Không nên bôi kem dưỡng quá dày hoặc sử dụng ngay các tinh chất đặc trị cho da ngay sau khi mới nặn mụn. Chỉ cần chú trọng bước làm sạch và làm dịu da để da không bị kích ứng sau khi nặn mụn là ổn.

Tối giản các bước chăm sóc da để lỗ chân lông thông thoáng

Chăm sóc và phục hồi làn da

Những ngày tiếp theo, vết mụn có thể sẽ chảy dịch, đóng vảy. Tuy nhiên tuyệt đối không dùng tay cạy nặn. Nếu mụn chảy dịch quá nhiều, có thể dùng tăm bông sạch thấm bớt và để vảy bong tự nhiên.

Sau khi da đã bắt đầu se và ít chảy dịch hơn, vẫn nên tiếp tục duy trì quy trình chăm sóc da nhẹ nhàng, thoa kem chống nắng mỏng để chống lại tia UV và dù cho có thoa kem chống nắng rồi vẫn nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 3h chiều. Tia UV từ ánh nắng mặt trời có thể khiến những vết thâm sau khi nặn mụn trở nên sậm màu và khó mờ hơn.

Chống nắng cho da và bổ sung thêm nhiều vitamin từ trái cây, rau củ

Ngoài ra, bổ sung các thực phẩm chứa nhiều vitamin C từ các loại trái cây, rau củ cũng rất tốt cho người sau khi nặn mụn. Ăn thêm các thực phẩm giàu chất béo có lợi omega-3 như quả bơ, cá hồi, bông cải xanh,... giúp cơ thể có thể sản xuất collagen tự nhiên, tăng độ đàn hồi cho da và giúp da mau lành vết thương sau nặn mụn. Không nên vội vàng bổ sung tinh chất đặc trị bởi có thể khiến da mặt trở nên nhạy cảm và dễ mọc mụn trở lại.

Ngoài ra, sau khi nặn mụn, nên chú ý không sờ tay lên da mặt để tránh gây nhiễm trùng cho những vết mụn hở vừa nặn. Bổ sung thêm các loại kem dưỡng chứa B5 giúp mờ thâm để da sớm trở nên mịn màng, trắng khỏe. Đừng quên đem theo khẩu trang mỗi khi ra ngoài để bảo vệ da mặt. Làn da sau khi nặn mụn rất yếu ớt và cần phải kiên trì chăm sóc đều đặn mỗi ngày để da chóng hồi phục.

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