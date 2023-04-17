Phương pháp dưỡng 'da ngậm nước' của Hàn Quốc có gì đặc biệt mà chị em Việt Nam rần rần làm theo?

May mắn thay những tổn thương hàng rào độ ẩm (lipid) không phải là vĩnh viễn. Với những thay đổi phù hợp trong lối sống, chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi tổn thương và khôi phục độ ẩm thích hợp cho da, giúp da căng bóng trở lại.

Hãy tưởng tượng làn da của chúng ta giống như một bức tường xi măng. Khi hàng rào độ ẩm bị phá vỡ sẽ tạo ra hình ảnh tương tự như những vết nứt sâu chạy dọc trên bức tường. Đối với da vốn đã nhạy cảm, những vết nứt này nếu tiếp xúc trực tiếp với không khí khô sẽ dẫn đến tình trạng mất nước.

Theo tiến sĩ Engelman, phương pháp dưỡng da ngập nước phù hợp với mọi loại da đặc biệt là làn da khô, nếu bạn có làn da thiên khô thì nên áp dụng dưỡng da ngập nước hằng ngày và bạn chỉ nên thực hiện một hoặc hai lần một tuần nếu có làn da dầu hoặc da hỗn hợp.

Cần có thời gian để những thay đổi lối sống tác động đến sức khỏe làn da, nhưng chúng ta có thể bắt đầu quá trình sửa chữa hàng rào độ ẩm của mình và dần dần nhận thấy một làn da ngậm nước , căng bóng trở lại chỉ trong vài ngày (thực tế mức độ hydrat hóa trong da có thể thay đổi nhanh trong vòng 24 giờ).

Bên cạnh đó, cách tốt nhất để thực hiện phương pháp dưỡng da ngập nước là bắt đầu với sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc đảm bảo cho da ẩm một chút. Sau đó, bạn sẽ thoa các sản phẩm dưỡng ẩm mỏng nhẹ như huyết thanh gốc nước chứa axit hyaluronic hoặc niacinamide. Cuối cùng là thoa một lớp kem dưỡng ẩm có chứa ceramide.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện phương pháp dưỡng da ngập nước bạn cũng sẽ cần phải tìm hiểu cách thực hiện chính xác để tránh những kích ứng trên da của bạn. Chẳng hạn như, đối với làn da nhạy cảm dễ bị mụn trứng cá thì bạn không nên thoa quá nhiều sản phẩm vì sẽ làm bít tắc lỗ chân lông.

Nếu bạn phủ lên càng nhiều lớp thì nguy cơ vón cục sẽ càng cao khiến cho da không được đẹp và trở nên sần sùi hơn. Hơn thế nữa, bạn nên sử dụng các sản phẩm chất lượng cao và uy tín hoặc các sản phẩm thiên nhiên nhẹ nhàng nếu như da của bạn thuộc tuýp nhạy cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Những việc nên làm để sở hữu làn da ngậm nước

Nên thức dậy lúc nào?

Thức sớm là một điều tốt, nhưng nếu muốn bắt đầu hồi phục hàng rào độ ẩm của da thì chúng ta cần phải ngủ.

Ngủ bao lâu là đủ?

Thời gian ngủ là lúc làn da chúng ta tự sửa chữa và bổ sung độ ẩm. Do đó, thời gian ngủ nhiều hơn (và phải chất lượng hơn) đóng vai trò rất quan trọng trong việc sửa chữa hàng rào độ ẩm của làn da.

Trong một nghiên cứu đáng tin cậy, những người có giấc ngủ chất lượng cao có khả năng phục hồi hàng rào độ ẩm cao hơn 30% trong vòng 72 giờ so với những người có giấc ngủ kém chất lượng. Thời gian ngủ nên kéo dài ít nhất 8 - 9 tiếng để khuyến khích cho quá trình phục hồi của da.

Uống gì tốt cho da?

Khi nhắc đến việc sửa chữa hàng rào độ ẩm da, rất nhiều người tập trung vào các sản phẩm chăm sóc da nhưng những gì chúng ta đưa vào cơ thể cũng quan trọng không kém. Vì vậy, nếu muốn da ngậm nước trở lại, chúng cần cung cấp cho cơ thể đủ nước.

Uống nhiều nước: Da con người có cấu tạo từ 30% là nước và việc tăng lượng nước đưa vào cơ thể (đặc biệt đối với người có thói quen uống ít nước) có thể bù đắp lượng nước mất đi và tăng độ ẩm cho da. Cung cấp độ ẩm cho da từ bên trong sẽ giúp hàng rào bảo vệ hoạt động tốt hơn;

Tránh cà phê và rượu: Ngoài việc uống nhiều nước, chúng nên tránh những thức uống như cà phê hoặc rượu vì chúng là yếu tố làm cơ thể mất nước và làm da mất nước theo.

Ảnh minh họa: Internet

Những việc cần làm

Thay bao gối

Ngủ trên một chiếc áo gối bằng vải cotton có thể làm trầm trọng thêm những thương tổn hàng rào độ ẩm của da. Thay chúng bằng một loại vải mềm hơn, dễ chịu hơn giúp bảo vệ làn da của chúng ta. Một chuyên gia cho biết việc sử dụng các loại vải không ăn mòn làm từ lụa sẽ giúp ngăn ngừa những tổn thương thêm đối với hàng rào bảo vệ vốn đã suy yếu.

Làm sạch da bằng sữa rửa mặt thích hợp

Vấn đề này cực kỳ quan trọng là phải rửa mặt hàng ngày. Tuy nhiên, làm sạch da bằng loại sữa rửa mặt không thích hợp có thể làm mất đi lớp dầu bảo vệ da và gây hại cho hàng rào độ ẩm nhiều hơn. Bước đầu tiên để sửa chữa hàng rào độ ẩm là ngừng tất cả những yếu tố phá hủy nó như việc sử dụng chất tẩy rửa mạnh, dạng gel hoặc bọt. Các chuyên gia khuyên rằng nên dùng sữa rửa mặt gốc dầu và làm từ các loại thảo dược phù hợp với tình trạng da. Chúng sẽ làm sạch da nhẹ nhàng, nâng niu làn da, đồng thời bảo vệ hàng rào lipid và giúp da căng bóng.

Sử dụng sữa rửa mặt thích hợp

Nếu đã loại bỏ chất làm sạch da không thích hợp vào ngày đầu tiên, hôm nay là lúc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da với thành phần thích hợp hớn giúp da ngậm nước. Các thành phần quan trọng cần tìm đến là:

Các ceramides giúp phục hồi da và ngăn ngừa mất nước qua lớp biểu bì;

Axit hyaluronic: một chất giữ ẩm, là một thành phần liên kết độ ẩm và làm chậm tốc độ bốc hơi nước khỏi da (HA có thể liên kết gấp 1000 lần trọng lượng của nó trong nước);

Lipid và axit béo tạo hàng rào độ ẩm, giúp giữ lại độ ẩm là những lựa chọn cần bổ sung nếu muốn sửa chữa hàng rào độ ẩm của da.

Bổ sung chất béo tốt cho da

Đừng lo sợ không có những nguyên liệu thích hợp vì những thứ giúp da căng bóng có thể đơn giản đã nằm trong tủ lạnh nhà bạn. Các axit béo thiết yếu và vitamin E có trong dầu thực vật hoặc các loại rau củ quả có thể được hấp thụ qua da, giúp ích cho tất cả các màng tế bào. Các loại dầu như dầu hướng dương, dầu ô liu và thậm chí là dầu ngô giúp ích rất nhiều cho quá trình phục hồi hàng rào độ ẩm của da.

Đắp mặt nạ qua đêm

Nếu thực sự muốn đẩy nhanh quá trình sửa chữa hàng rào độ ẩm, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giúp da ngậm nước suốt ngày đêm. Cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng mặt nạ ngủ dưỡng ẩm.

Nếu làm mặt nạ tại nhà, chúng ta hãy trộn nửa quả dưa chuột xay nhuyễn với một vài muỗng gel nha đam cho đến khi đạt được hỗn hợp mịn, sau đó thoa một lớp mỏng lên mặt. Nha đam đã được chứng minh là có đặc tính dưỡng ẩm trong khi dưa chuột sẽ làm dịu tình trạng da khô hoặc kích ứng.

Thời điểm đi ngủ thích hợp là 11 giờ tối

Có rất nhiều cám dỗ để chúng ta thức khuya (đặc biệt vào tối thứ Bảy vì sẽ không phải đi làm vào ngày hôm sau). Tuy nhiên, chúng ta cần phải đi ngủ sớm. Ngủ sớm giúp làn da có đủ thời gian tự phục hồi chỉ sau một đêm.