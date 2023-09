Phụ nữ Nhật ngày nào cũng bôi thứ này lên mặt để 40 da vẫn đẹp như gái 18

Giấm táo là một nguyên liệu được lên men từ quả táo tươi. Do đó, nó chứa đầy đủ các lợi ích của táo đồng thời có thêm các enzym có lợi trong quá trình lên men. Chính vì những lý do này giấm táo được ứng dụng rất nhiều trong thực phẩm và làm đẹp. Giấm táo chứa hàm lượng axit lactic và malic giúp loại bỏ tế bào chết, làm dịu da mặt và giúp se khít lỗ chân lông. Ngoài ra, giấm táo còn có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả do đó nó rất phù hợp với những ai đang bị mụn tấn công, kể cả tuổi dậy thì lẫn tuổi trung niên.

Tiêu đề hình ảnh