Phụ nữ Nhật ngày nào cũng bôi thứ này lên mặt để 40 da vẫn đẹp như gái 18

Giấm táo là một nguyên liệu được lên men từ quả táo tươi. Do đó, nó chứa đầy đủ các lợi ích của táo đồng thời có thêm các enzym có lợi trong quá trình lên men. Chính vì những lý do này giấm táo được ứng dụng rất nhiều trong thực phẩm và làm đẹp . Giấm táo chứa hàm lượng axit lactic và malic giúp loại bỏ tế bào chết, làm dịu da mặt và giúp se khít lỗ chân lông. Ngoài ra, giấm táo còn có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả do đó nó rất phù hợp với những ai đang bị mụn tấn công, kể cả tuổi dậy thì lẫn tuổi trung niên.

Mụn và vết thâm luôn là nỗi ám ảnh của nhiều cô gái. Chúng khiến khuôn mặt trở nên tối hơn và kém mịn màng. Bạn hoàn toàn có thể tự làm giấm táo tại nhà theo công thức dưới đây.

- 2 quả táo tây

- 3 thìa đường trắng

- 1 thìa muối

- Nước lọc, khăn xô, rây lọc

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Cách làm:

B1: Táo mua về rửa thật sạch, ngâm muối để khử trùng rồi cắt làm 4-5 phần không cần gọt vỏ.

B2: Cho đường vào táo, xóc đều cho đường hòa quyện.

B3: Khử trùng lọ thủy tinh với nước sôi nhiều lần cho sạch, cho táo đã trộn đường vào bình, đổ nước lọc ngập táo và dùng một vật nặng đè lên. Đậy ín nắp bình và để 10 ngày.

Trong khoảng thời gian trên, mở nắp bình kiểm tra, nếu thấy có váng, dùng 1 cái muỗng sạch hớt bỏ.

B4: Sau khi đủ ngày, lọc qua rây để lấy phần giấm trong, pha giấm với nước sạch tỷ lệ 1:1 để sử dụng.

Cách dùng:

Cách 1: Dùng làm toner bằng cách thấm ra bông tẩy trang lau lên mặt hoặc cho vào bình xịt và xịt lên da.

Cách 2: Pha loãng thêm với nước theo tỷ lệ 1 giấm 5 nước, nhúng mặt nạ giấy vào cho thấm ướt rồi đắ lên mặt.

Kiên trì thực hiện tuần 3-4 lần, bạn sẽ có làn da trắng sáng, căng mịn không tì vết.

(Nguồn: Women's Day)