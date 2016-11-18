Phụ nữ nào cũng nên mua vài viên Vitamin E để trong túi, đây là lý do

Vitamin E có rất nhiều công dụng, chủ yếu dựa vào đặc tính dưỡng ẩm và chống lão hóa của nó. Vitamin E chống lại sự gia tăng các gốc tự do, đồng thời ở dạng dầu nên rất dễ sử dụng cho da và tóc. Viên Vitamin E nhỏ gọn, tiện lợi, bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Sau đây là một số công dụng của viên thuốc này:

Vitamin E là tên gọi chung để chỉ hai lớp các phân tử (bao gồm các tocopherol và các tocotrienol) có tính hoạt động vitamin E trong dinh dưỡng. Vitamin E không phải là tên gọi cho một chất hóa học cụ thể, mà chính xác hơn là cho bất kỳ chất nào có trong tự nhiên mà có tính năng vitamin E trong dinh dưỡng. Chức năng chính của α-tocopherol trong cơ thể người dường như là của một chất chống ôxi hóa. Nhiều phân tử được đề cập trong các bài chính về chúng như nói trên đây có thể chuyển hóa lẫn nhau trong cơ thể.

Nếu quên đem theo thỏi son dưỡng, bạn có thể dùng chính phần dầu trong viên Vitamin E để làm căng mịn môi, hồng môi. Vitamin E rất hữu ích trong việc chống khô và nứt môi trong những ngày khô lạnh. Bạn chỉ cần cắt phần đầu viên Vitamin E, lấy dầu thoa lên môi nhiều lần cho đến khi môi đủ độ ẩm.

2. Chữa lành sẹo

Ngoài công dụng dưỡng ẩm, Vitamin E còn có thể làm lành vết sẹo nhanh, tương tự công dụng của nghệ. Khi vết thương đã bắt đầu lành, bạn nên thoa Vitamin E hàng ngày lên vết thương 3-4 lần. Khi đó, vết sẹo sẽ nhanh lành và không để lại dấu vết gì.

3. Dưỡng ẩm da

Bạn có thể dùng Vitamin E thay cho kem dưỡng ẩm cho nhiều vùng da trên cơ thể như tay, chân, cổ hoặc bất cứ nơi nào bị khô nứt. Tương tự như việc dùng Vitamin E trị khô môi, bạn nên lấy dầu Vitamin E ra tay, thoa vào nhau để làm ấm rồi bôi lên vùng da cần chăm sóc. Da sẽ trở nên mềm mại và ẩm mượt mà không cần bất cứ loại kem đắt tiền nào.

4. Làm mặt nạ

Với các loại mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên, bạn có thể bổ sung Vitamin E vào hỗn hợp để tăng cường hiệu quả của mặt nạ. Vitamin E đặc biệt phù hợp với mặt nạ dưỡng ẩm từ trái cây, bột đậu, yến mạch. Bạn có thể tham khảo công thức sau:

Nguyên liệu: Nửa quả bơ, 2 viên Vitamin E, 2 thìa mật ong

Cách làm: Bơ xay hoặc nghiền nhuyễn, trộn với mật ong. Vitamin E bạn cắt ra lấy phần dầu bên trong, nhỏ vào hỗn hợp, trộn đều, đắp lên da mặt sạch trong 10 phút rồi rửa lại với nước. Da sẽ trắng mịn, hồng hào và không hề có vết thâm nám

5. Làm lành vết thương nhỏ

Với vết thương nhỏ, mới hình thành như vết đứt tay, bỏng nhẹ, sau khi làm sạch vết thương, nhỏ vài giọt dầu Vitamin E lên thoa nhẹ và để vết thương tự lành. Da sẽ nhanh chóng lành và không để lại sẹo thâm. Lưu ý cách này chỉ dành cho các vết thương nhỏ và nông.

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