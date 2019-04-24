Những sai lầm khi sử dụng kem dưỡng ẩm có SPF

Việc sử dụng kem dưỡng ẩm có tác dụng chống nắng là khá phổ biến nhưng nghiên cứu mới cho thấy nhiều người sử dụng các loại kem dưỡng ẩm cho da mặt có SPF có xu hướng bỏ qua các khu vực nhạy cảm như mí mắt nhiều hơn so với khi sử dụng kem chống nắng chuyên dụng.

Nếu bạn là một trong hàng triệu người sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày có chỉ số chống nắng (SPF) để dưỡng da và bảo vệ khuôn mặt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời thì rất có thể bạn đang không được bảo vệ nhiều như bạn nghĩ. Tham khảo những kinh nghiệm dưới đây để chăm sóc da tốt nhất cho bản thân.

Mặc dù nhiều loại kem dưỡng ẩm có độ SPF cao có khả năng chống nắng tốt như kem chống nắng chuyên dụng nhưng chúng lại không được sử dụng như đang dùng kem chống nắng. Mọi người hay bỏ qua việc thoa kem dưỡng ẩm có SPF vùng mí mắt vì lo sợ sẽ bị cay mắt, sợ dị ứng,...



Thoa kem dưỡng ẩm đúng cách để chăm sóc da mặt tốt hơn

Làn da vùng mí mắt mỏng manh và nhạy cảm, cũng là nơi xuất hiện các dấu hiệu lão hóa đầu tiên trên khuôn mặt nhưng thật lạ khi nó lại dễ bị bỏ quên khi sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa SPF.

Một trong những giải thích cho điều này đó là trong tiềm thức mọi người đang nghĩ rằng mình đang sử dụng một sản phẩm chăm sóc da chứ không phải sản phẩm bảo vệ da như kem chống nắng. Mà làn da xung quanh vùng mắt khá nhạy cảm, nhiều người sử dụng kem dưỡng ẩm dành riêng cho mắt khác hẳn với loại kem dưỡng ẩm cho mặt nói chung, nên khi sử dụng kem dưỡng ẩm có tác dụng chống nắng, họ sử dụng đơn thuần như một loại kem dưỡng ẩm mà tránh hoàn toàn vùng mắt.

Ngoài ra, có thể là do kem chống nắng chuyên dụng dễ tán và có khả năng tiếp cận nhiều khu vực hơn so với kem dưỡng ẩm có tác dụng chống nắng.

Tiến sĩ Melissa Piliang, một bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Cleveland, nói rằng các loại kem dưỡng ẩm cho mặt có SPF có xu hướng chất kem mỏng nhẹ và nhiều nước trong thành phần hơn dẫn đến việc khi thoa trên mặt tạo một lớp kem mỏng hơn so với kem chống nắng trên mặt.

2, Khắc phục vấn đề che phủ bảo vệ da của kem dưỡng ẩm có tác dụng chống nắng

Nếu bạn lo lắng rằng bạn đang thoa kem chống nắng hay kem dưỡng ẩm có SPF chống nắng sai cách thì đây sẽ là lời khuyên cho bạn:

- Sử dụng kem chống nắng cho mặt chuyên dụng thì nên bôi một lớp dày, đừng bôi lớp mỏng quá và đừng quên thoa kem vùng mí mắt, nếu bị kích ứng làn da xung quanh mắt thì nên lựa chọn các sản phẩm thiên nhiên sẽ ít gây dị ứng.

Đặc biệt với các sản phẩm kem chống nắng vật lý thường chứa các sản phẩm như titan dioxide và kẽm dioxide nên bôi lớp dày hơn so với kem chống nắng hóa học (vì chúng tạo lớp màng bảo vệ trên da khác với kem chống nắng hóa học), và ít gây kích ứng cho mắt.

Cách sử dụng kem dưỡng ẩm có tác dụng chống nắng



Đừng bỏ quên vùng mí mắt khi thoa kem dưỡng ẩm

Đừng vội bỏ đi những lọ kem dưỡng ẩm có SPF mà các bạn đang sử dụng, hãy thay đổi, tinh chỉnh cách sử dụng nó được hữu ích hơn. Mọi người hãy tiếp tục sử dụng kem dưỡng ẩm da mặt có SPF, nó vẫn là một lựa chọn tốt để sử dụng hàng ngày, nếu bạn không phải làm việc nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, chỉ cần chắc chắn rằng bạn có thoa kem khu vực quanh mắt.

Nếu bạn có các hoạt động ngoài trời, chương trình dã ngoại, các chuyến đi đến bãi biển hoặc hồ bơi, bạn nên sử dụng kem chống nắng truyền thống với SPF cao hơn, đội thêm mũ và đeo kính râm. Kính râm đặc biệt bảo vệ cho các vùng mắt mỏng manh và với chiếc mũ sẽ cung cấp thêm một chút bảo vệ trong trường hợp bạn lỡ quên thoa kem bảo vệ.

3, Một số lưu ý khi chọn và sử dụng kem chống nắng trong hè này

- Nên lựa chọn loại kem chống nắng/hay kem dưỡng ẩm có SPF có khả năng bảo vệ da trước tia UVA và UVB (hai loại tia cực tím có thể gây hại cho da), với chỉ số SPF ít nhất là 15. Nếu bạn ra ngoài tiếp xúc nhiều với ánh nắng thì nên dùng loại có chỉ số SPF ít nhất là 30.

- Trang bị thêm kính râm, mũ và áo chống nắng lọc tia UV - đều là các thứ quan trọng cần có trong mùa hè nắng nóng này, chúng sẽ góp phần bảo vệ làn da, nhất là với các khu vực dễ bị bỏ quên khi thoa kem chống nắng như mí mắt. Nó nên rèn thành thói quen tốt để mọi người áp dụng, một thông điệp quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Hy vọng chị em sẽ tránh được sai lầm không đáng có khi sử dụng kem dưỡng ẩm mặt có tác dụng chống nắng. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, tự tin và vui vẻ.