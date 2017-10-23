Những sai lầm khi dùng kem chống nắng của chị em phụ nữ khiến da ngày càng xấu và đen

Kem chống nắng giúp bảo vệ da không bị đen sạm dưới ánh nắng mặt trời. Trong bộ sưu tập mỹ phẩm của phái nữ chắc chắn không thể thiếu những loại kem chống nắng da mặt hay toàn thân. Thế nhưng có khi nào bạn tự hỏi, dù sử dụng kem chống nắng đều đặn nhưng da lại ngày càng đen sạm và xấu đi? Rất có thể, bạn đã mắc phải một trong những sai lầm khi dùng kem chống nắng dưới đây.

Với một lượng kem quá nhiều khi bôi lên da sẽ khiến lỗ chân lông không thể thoát khí và mồ hôi, gây tích tụ bụi bẩn dưới da. Còn nếu sử dụng quá ít kem chống nắng thì sẽ không đủ để bảo vệ da dưới các tia nắng mặt trời.

Để chống nắng hiệu quả cho mặt, cần một lượng kem tương đương một đồng xu nhỏ vừa đủ để che chắn. Chú ý nên bôi nhiều ở phần má vì đây là vùng da mỏng, tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên rất dễ kích ứng.

2. Bôi kem chống nắng quá muộn trước khi ra ngoài

Có rất nhiều người cho rằng, chỉ cần dùng kem chống nắng là có thể bước ra ngoài nắng ngay, tuy nhiên đây là một sai lầm. Kem chống nắng khi bôi lên da cần có thời gian thẩm thấu và phát huy tác dụng bảo vệ da tốt hơn. Vì vậy, bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 20 - 30 phút là tốt nhất.

3. Chỉ dùng kem duy nhất 1 lần trong ngày

Thông thường, các chị em có thói quen chỉ bôi kem chống nắng 1 lần trong ngày, sau đó ra ngoài cả ngày mà không dùng lại lần nữa. Trên thực tế, kem chống nắng chỉ có tác dụng trung bình khoảng 3 - 4 tiếng, sau đó khả năng chống nắng sẽ giảm đi đáng kể. Không những thế, trong quá trình hoạt động, mồ hôi tiết ra khiến kem trên da bị trôi đi, thời hạn chống nắng có thể bị rút ngắn hơn nữa.

Vậy, để đảm bảo tác dụng bảo vệ da triệt để của kem chống nắng, các nàng nên chú ý bôi lại kem 3 - 4 tiếng một lần.

4. Chỉ dùng kem chống nắng khi trời nắng

Thực tế, dù trời mưa hay âm u thì tia UV trong ánh nắng mặt trời vẫn hoạt động mạnh mẽ vào ban ngày. Khi đó, da sẽ vẫn tiếp xúc trực tiếp với chúng và nếu không muốn làn da bị gây hại thì chúng ta đừng quên thoa kem chống nắng.

Bên cạnh đó, ngay khi ở trong nhà thì những tia UV cũng có thể lọt qua cửa kính và tác động lên bề mặt da. Như vậy, ngay cả khi ở trong nhà thì các chị em cũng nên nhớ bôi kem chống nắng.

5. Không dùng kem chống nắng ở một vài vị trí trên cơ thể

Một trong những sai lầm khi dùng kem chống nắng là "vô tình" bỏ qua một vài vị trí da trên cơ thể. Những vùng da như: mu bàn tay, mu bàn chân, lưng, vai hay thậm chí tai, mũi...là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của ánh nắng. Thế nhưng, nhiều chị em lại không bôi kem chống nắng kỹ càng cho những vùng da này. Dùng kem chống nắng không chỉ cho mỗi vùng mặt mà còn phải chống nắng toàn thân.

6. Quá tin tưởng vào kem chống nắng

Các nàng thường sẽ tin tưởng vào kem chống nắng và ỷ lại không dùng các biện pháp chống nắng khác khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, không có loại kem chống nắng nào có thể chống nắng tuyệt đối cả. Để bảo vệ da hoàn hảo nhất, chúng ta nên dùng thêm các dụng cụ chống nắng khác khi ra ngoài như: áo chống nắng, khẩu trang, kính râm…

Kem chống nắng có thể coi là "vật bất ly thân" của mọi chị em phụ nữ. Để giúp làn da luôn được bảo vệ toàn diện thì chúng ta nên tránh 6 sai lầm khi sử dụng loại mỹ phẩm này, và quan trọng là kết hợp với các biện pháp bảo vệ da an toàn khác.