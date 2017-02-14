Những mẹo giúp bạn tiết kiệm 80% thời gian chăm chút nhan sắc mà vẫn xinh đẹp

Làm đẹp là sở thích của nhiều cô gái. Thế nhưng việc mỗi ngày bỏ ra rất nhiều thời gian để chăm sóc sắc đẹp là điều khiến một số người e ngại. Với nhựng mẹo dưới đây, công cuộc làm đẹp của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhuộm tóc là nhu cầu làm đẹp của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên nếu bạn nhuộm tại nhà, màu nhuộm sẽ rất dễ dính lên da và khó lòng rửa sạch. Một mẹo hay là chỉ cần bôi một chút vaseline lên chân tóc, trán, tai, những vùng da gần với tóc trước khi nhuộm. Khi đó, vaseline sẽ giúp màu nhuộm không dính lên da bạn.

2. Chữa lành mụn trứng cá bằng giấm táo

Mụn không phải vấn đề của riêng tuổi dậy thì. Nhiều người vẫn tiếp tục bị mụn cho đến tuổi trung niên. Thay vì dùng các loại thuốc trị mụn nhiều hóa chất và không có hiệu quả, bạn có thể trộn 1/3 chén trà xanh với 1/3 chén giấm táo, sau đó, nhúng miếng bông gòn vào dung dịch và thoa lên da. Liệu trình này giúp phục hồi sự cân bằng PH, làm lành mụn sưng đỏ và se khít lỗ chân lông. Làm mỗi ngày 2-3 lần vào buổi sáng, trưa, tối liên tục trong vòng 1 tuần, mụn sẽ biến mất trả lại cho bạn làn da láng mịn.

3. Trộn má hồng và son dưỡng môi với nhau

Má hồng dạng bột là một loại mỹ phẩm khá phổ biến. Tuy nhiên nó cũng có khá nhiều nhược điểm như dễ vỡ, khó đem đi du lịch, kém mịn màng khi đánh lên da không đủ độ ẩm. Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách tán mịn nó và trộn với một chút son dưỡng. Khi đó bạn sẽ có má hồng dạng kem mịn màng rất dễ tán đều lên da. Khi đó, cho dù da bạn khô, má hồng cũng sẽ lên mịn màng và đều màu.

4. Gội đầu với giấm táo

Rất nhiều loại dầu gội và dầu xả hứa hẹn sẽ cho bạn mái tóc bóng mượt và mềm mại hơn, nhưng thông thường chúng sẽ chứa silicone và sunfat, những chất có thể làm hỏng tóc trong thời gian dài. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có một phương pháp làm đẹp tóc rẻ tiền, tự nhiên và rất an toàn, đó là giấm táo.

Cách dùng khá đơn giản, bạn chỉ cần trộn giấm táo với nước tỷ lệ 1:5 sau đó dùng để xả sau khi gội đầu xong. Tóc sẽ mềm mượt và khỏe mạnh mà không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền.

5. Dùng Vaseline để làm nước hoa bền mùi hơn

Muốn nước hoa giữ mùi lâu, bạn cần thoa lên vùng da đủ độ ẩm. Và nguyên liệu thích hợp nhất để giải quyết vấn đề này là Vaseline. Trước khi xịt nước hoa, bạn nên thoa một chút vaseline vào những vùng da có mạch đập. Khi xịt, để cách da khoảng 10-15 cm. Khi đó, mùi nước hoa sẽ giữ lâu cả ngày mà không bị bay mùi nhanh.

Nguồn: Style Craze