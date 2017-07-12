Nhũ hoa thâm đen cỡ nào cũng biến thành hồng hào nhờ bôi hỗn hợp này tuần 3 lần

Chăm sóc da 12/07/2017 22:16

Nhũ hoa thâm đen là do nhiều nguyên nhân, nó không hề nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn gái. Với phương pháp sau, bạn có thể nhanh chóng tạm biệt đôi nhũ hoa thâm đen của mình và trở nên tươi mới, tự tin hơn trong chuyện chăn gối.

Có nhiều nguyên nhân khiến nhũ hoa thâm đen và sẫm màu như cơ địa bẩm sinh, do cọ xát với quần áo hay do sự thay đổi hoocmon trong thời kỳ sinh nở. Màu sắc của nhũ hoa tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng đến sự tự tin của phụ nữ, nhất là trong chuyện chăn gối. Để thay đổi màu sắc của nhũ hoa, giúp nhũ hoa trở nên hồng hào và sáng màu hơn, bạn cần lưu ý 1 số điều sau:

- Vệ sinh nhũ hoa sạch sẽ

- Không mặc áo ngực quá chật

- Tăng cường anh nhiều rau củ, trái cây

Ngoài ra, mỗi ngày bạn có thể thoa hỗn hợp sau lên nhũ hoa trước khi tắm để biến nhũ hoa thâm đen trở nên hồng hào hơn. Trong công thức này, chúng ta sử dụng mật ong và chanh, hai nguyên liệu tự nhiên, an toàn và giúp phần da nhũ hoa sáng hơn. Ngoài ra, bạn cần kết hợp vớit? việc tẩy tế bào chết thường xuyên để đảm bảo làn da dễ hấp thụ dưỡng chất nhất.

Nhũ hoa thâm đen cỡ nào cũng biến thành hồng hào nhờ bôi hỗn hợp này tuần 3 lần - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Đường

- Chanh 1 quả

- Mật ong 5 thìa cafe

- Lòng đỏ trứng gà 1 cái

Cách làm:

Nhũ hoa thâm đen cỡ nào cũng biến thành hồng hào nhờ bôi hỗn hợp này tuần 3 lần - Ảnh 2

Lấy 2 cái chén, một chén bạn trộn đường và 2 thìa mật ong với nhau, tạo thành hỗn hợp sệt.

Ở chén còn lại, tách lòng đỏ trứng gà, đánh đều cho tan, sau đó thêm 3 thìa mật ong, 2 thìa nước cốt chanh, khuấy cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Trong khi tắm, bạn dùng hỗn hợp ở bước đầu tiên massage đều nhũ hoa, sau đó, dùng hỗn hợp  trứng gà mật ong và chanh ở bước 2 thoa lên nhũ hoa nhiều lần, vừa thoa vừa massage theo chuyển động tròn đều.

Ở tuần đầu tiên, bạn cần làm liên tục mỗi ngày. Sau đó, bạn có thể làm 3 lần/ tuần để nhũ hoa trở nên hồng hào hơn. Kết quả sẽ thấy rõ sau 2-3 tuần. Bạn sẽ tự tin hơn với diện mạo mới nhũ hoa của mình.

Chúc bạn thành công!

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