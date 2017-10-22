Nhẹ nhõm bao nhiêu với cách làm mềm da tay bị chai chuẩn nhất đây rồi

Chăm sóc da 22/10/2017 17:39

Chỉ với những cách làm mềm da tay bị chai đơn giản trong bài, các bạn có thể nhanh chóng sở hữu bàn tay có làn da đẹp tuyệt vời mà không tốn kém gì nhiều đâu đấy nhé.

Làm việc nặng hay phải tiếp xúc với nhiều hóa chất tẩy rửa mạnh sẽ khiến da tay bị chai sần nhanh chóng, không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn khiến nhiều bạn tự ti, ngại ngùng không ít. Vậy nên, nắm chắc ngay những cách làm mềm da tay bị chai được giới thiệu cụ thể dưới đây để tìm lại làn da tay mịn màng, mềm mại ngày xưa thôi. 

Mách bạn cách làm mềm da tay bị chai nhanh chóng

Cách làm mềm da tay bị chai đơn giản và tác dụng được nhiều chị em yêu thích nhất
Cách làm mềm da tay bị chai đơn giản và tác dụng được nhiều chị em yêu thích nhất. Ảnh: Internet

Da tay là khu vực sẽ bị tác động nhiều nhất trong quá trình hoạt động, làm việc của con người. Trong trường hợp da tay hoạt động quá mức mà không được chăm sóc chu đáo thì trên tay sẽ xuất hiện hiện tượng chai tay. Chai chính là vùng da bị hóa sừng, tập hợp của nhiều tế bào chết. Với các bạn nữ, nhu cầu làm đẹp là không thể thiếu. Da tay bị chai, sần sùi rất khó chịu nên mong muốn có cách làm mềm da tay bị chai là rất chính đáng. Hãy cùng tham khảo những bí quyết cách làm mềm da tay bị chai sau đây nhé.

Muốn làm mềm da tay bị chai thì hãy để da tay nghỉ ngơi

Dù bạn có tìm những phương thuốc tiên dược để có cách làm mềm da tay bị chai mà không giảm cường độ hoạt động của da tay thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Các vết chai sẽ lại xuất hiện trở lại, da tay sẽ tiếp tục bị khô, ráp và sần sùi bởi các chai tay. Do đó, bí quyết cách làm mềm da tay bị chai bắt đầu từ việc để da tay nghỉ ngơi, hoặc giảm bớt cường độ hoạt động xuống. Việc tránh cọ xát quá mạnh sẽ làm giảm thiểu việc xuất hiện các chai tay mới cũng như dưỡng da tay mềm mịn được nhanh chóng hơn. 

Loại bỏ các chai tay nếu thấy cần thiết

Tuy các chai tay không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, nhưng nó lại gây ra cảm giác vướng víu, và có phần mất thẩm mĩ. Nếu điều kiện cho phép, hãy loại bỏ chúng như một cách làm mềm da tay bị chai. Việc loại bỏ các chai tay cũng giúp tăng sự thẩm thấu của các sản phẩm làm đẹp với da tay. Loại bỏ chai tay khá dễ dàng. Bạn chỉ cần sử dụng một con dao nhỏ đã tiệt trùng cạo từ từ các lớp da chết ở chai tay. Nên làm nhẹ nhàng, tránh tổn thương tới lớp da hoạt động bên trong. 

Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm da

Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm da, giữ da tay luôn mềm mại, không bị khô, sần
Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm da, giữ da tay luôn mềm mại, không bị khô, sần. Ảnh: Internet

Các sản phẩm dưỡng ẩm da rất tốt cho việc làm mềm da. Có rất nhiều các sản phẩm dưỡng ẩm tốt cho từng loại da phù hợp, và từng thời gian phù hợp, ban ngày và ban đêm. Chỉ cần thoa nhẹ các loại kem dưỡng ẩm này lên tay đều đặn, chỉ sau 2 tuần là bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trên da.

Dùng các sản phẩm làm mềm da tự nhiên

Có rất nhiều sản phẩm làm mềm da tự nhiên mà bạn có thể tận dụng như một cách làm mềm da tay bị chai. Từ mật ong, gel nha đam, sữa tươi, dầu dừa,....bạn đều có thể tận dụng chúng để làm mềm da tay và loại bỏ các vết chai tay. Hãy chọn cho mình một sản phẩm ưng ý và áp dụng nhé.

Dưỡng da tay, làm mềm da tay bằng dầu oilu, xóa tan vết chai sần trên tay nhanh chóng
Dưỡng da tay, làm mềm da tay bằng dầu oilu, xóa tan vết chai sần trên tay nhanh chóng. Ảnh: Internet

Nổi bật nhất phải kể đến dưỡng da tay, làm mềm da tay bị chai với dầu oliu, sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời vô cùng. Bạn chỉ cần chịu khó sau mỗi lần rửa tay sạch, lau khô bằng khăn mềm thì nhỏ vài giọt dầu oliu ra lòng bàn tay, rồi xoa nhẹ đều cả tay, để các dưỡng chất trong dầu oliu như vitamin E thấm sâu vào da tay nhất. Kiên trì thực hiện chỉ sau 1 tháng, tình trạng da tay của bạn chắc hẳn được giảm thiểu rõ rệt mà da tay lại mịn màng hơn nhiều. 

Đừng quên tẩy da chết tay để làm mềm da tay bị chai nhanh nhất 

Tẩy da chết bằng chanh giúp làm mềm da tay bị chai sần hiệu quả
Tẩy da chết bằng chanh giúp làm mềm da tay bị chai sần hiệu quả. Ảnh: Internet

Việc tẩy da chết không chỉ loại bỏ bớt lớp da chết tối màu mà còn giúp da tay bớt sần và làm mềm da tay hiệu quả lắm nhé. Bạn có thể dùng các sản phẩm dùng riêng để tẩy da chết cho da tay của các hãng uy tín, hoặc bạn có thể sử dụng những thành phần thiên nhiên quen thuộc như chanh, bột yến mạch để loại bỏ da chết, làm mềm da tay bị chai đơn giản và dễ dàng tại nhà đấy. 

 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   làm mềm da tay chăm sóc da tay bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ