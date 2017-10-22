Nhẹ nhõm bao nhiêu với cách làm mềm da tay bị chai chuẩn nhất đây rồi

Làm việc nặng hay phải tiếp xúc với nhiều hóa chất tẩy rửa mạnh sẽ khiến da tay bị chai sần nhanh chóng, không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn khiến nhiều bạn tự ti, ngại ngùng không ít. Vậy nên, nắm chắc ngay những cách làm mềm da tay bị chai được giới thiệu cụ thể dưới đây để tìm lại làn da tay mịn màng, mềm mại ngày xưa thôi.

Da tay là khu vực sẽ bị tác động nhiều nhất trong quá trình hoạt động, làm việc của con người. Trong trường hợp da tay hoạt động quá mức mà không được chăm sóc chu đáo thì trên tay sẽ xuất hiện hiện tượng chai tay. Chai chính là vùng da bị hóa sừng, tập hợp của nhiều tế bào chết. Với các bạn nữ, nhu cầu làm đẹp là không thể thiếu. Da tay bị chai, sần sùi rất khó chịu nên mong muốn có cách làm mềm da tay bị chai là rất chính đáng. Hãy cùng tham khảo những bí quyết cách làm mềm da tay bị chai sau đây nhé.

Dù bạn có tìm những phương thuốc tiên dược để có cách làm mềm da tay bị chai mà không giảm cường độ hoạt động của da tay thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Các vết chai sẽ lại xuất hiện trở lại, da tay sẽ tiếp tục bị khô, ráp và sần sùi bởi các chai tay. Do đó, bí quyết cách làm mềm da tay bị chai bắt đầu từ việc để da tay nghỉ ngơi, hoặc giảm bớt cường độ hoạt động xuống. Việc tránh cọ xát quá mạnh sẽ làm giảm thiểu việc xuất hiện các chai tay mới cũng như dưỡng da tay mềm mịn được nhanh chóng hơn.

Loại bỏ các chai tay nếu thấy cần thiết

Tuy các chai tay không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, nhưng nó lại gây ra cảm giác vướng víu, và có phần mất thẩm mĩ. Nếu điều kiện cho phép, hãy loại bỏ chúng như một cách làm mềm da tay bị chai. Việc loại bỏ các chai tay cũng giúp tăng sự thẩm thấu của các sản phẩm làm đẹp với da tay. Loại bỏ chai tay khá dễ dàng. Bạn chỉ cần sử dụng một con dao nhỏ đã tiệt trùng cạo từ từ các lớp da chết ở chai tay. Nên làm nhẹ nhàng, tránh tổn thương tới lớp da hoạt động bên trong.

Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm da

Các sản phẩm dưỡng ẩm da rất tốt cho việc làm mềm da. Có rất nhiều các sản phẩm dưỡng ẩm tốt cho từng loại da phù hợp, và từng thời gian phù hợp, ban ngày và ban đêm. Chỉ cần thoa nhẹ các loại kem dưỡng ẩm này lên tay đều đặn, chỉ sau 2 tuần là bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trên da.

Dùng các sản phẩm làm mềm da tự nhiên

Có rất nhiều sản phẩm làm mềm da tự nhiên mà bạn có thể tận dụng như một cách làm mềm da tay bị chai. Từ mật ong, gel nha đam, sữa tươi, dầu dừa,....bạn đều có thể tận dụng chúng để làm mềm da tay và loại bỏ các vết chai tay. Hãy chọn cho mình một sản phẩm ưng ý và áp dụng nhé.

Nổi bật nhất phải kể đến dưỡng da tay, làm mềm da tay bị chai với dầu oliu, sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời vô cùng. Bạn chỉ cần chịu khó sau mỗi lần rửa tay sạch, lau khô bằng khăn mềm thì nhỏ vài giọt dầu oliu ra lòng bàn tay, rồi xoa nhẹ đều cả tay, để các dưỡng chất trong dầu oliu như vitamin E thấm sâu vào da tay nhất. Kiên trì thực hiện chỉ sau 1 tháng, tình trạng da tay của bạn chắc hẳn được giảm thiểu rõ rệt mà da tay lại mịn màng hơn nhiều.

Đừng quên tẩy da chết tay để làm mềm da tay bị chai nhanh nhất

Việc tẩy da chết không chỉ loại bỏ bớt lớp da chết tối màu mà còn giúp da tay bớt sần và làm mềm da tay hiệu quả lắm nhé. Bạn có thể dùng các sản phẩm dùng riêng để tẩy da chết cho da tay của các hãng uy tín, hoặc bạn có thể sử dụng những thành phần thiên nhiên quen thuộc như chanh, bột yến mạch để loại bỏ da chết, làm mềm da tay bị chai đơn giản và dễ dàng tại nhà đấy.