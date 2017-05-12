Nha đam tốt 1 mà trộn với thứ này thì tốt 10, da sạm đen, nám chi chít cũng trắng mịn sau 2 tuần

Gel nha đam chứa hàm lượng cao chất có tính năng chống viêm, kháng khuẩn giúp ngăn ngừa mụn vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa chứa trong loại gel này giúp da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa vô cùng hiệu quả.

Cả nha đam và mật ong đều có khả năng đẩy mạnh quá trình tái tạo tế bào da mới, tăng sắc tố giúp tạo dựng làn da tươi trẻ và trắng hồng rạng rỡ.

Bên cạnh đó, mật ong hoạt động như một chất kháng khuẩn tự nhiên, do đó nó được xem là biện pháp điều trị và ngăn ngừa mụn tái phát tốt nhất. Loại mật này cũng có khả năng chống lại quá trình lão hóa vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt, mật ong là nguồn cung cấp độ ẩm dồi dào giúp da khô trở nên mềm mại, căng mịn không tì vết.

Hãy áp dụng các phương pháp điều trị các vấn đề về sắc tố da bằng nha đam và mật ong sau:

1. Công thức kết hợp nha đam, mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh gel nha đam

- ½ muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều gel nha đam và mật ong vào 1 chiếc bát nhỏ, sau đó để hỗn hợp trong khoảng 10 phút.

Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp lên da, đặc biệt là vùng da xuất hiện nám, tàn nhang, đốm nâu. Giữ trong khoảng 20 phút thì rửa sạch với nước ấm. Nên áp dụng đều đặn phương pháp này mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

2. Công thức kết hợp nha đam, mật ong và nước ép dưa leo

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh gel nha đam

- 2 muỗng canh nước ép dưa leo

- ½ muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào 1 chiếc bát nhỏ, dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Vệ sinh da mặt thật sạch, thoa đều hỗn hợp lên da, chú ý đến những vùng da tối màu. Giữ hỗn hợp trên da khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước ấm.

Nên áp dụng công thức này mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ngoài ra, nếu không có thời gian, bạn có thể thoa trực tiếp gel nha đam lên vùng da bị nám, tàn nhang, đốm nâu. Nên áp dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ, giữ mặt nạ này qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau.

Chúc bạn thành công!

(Nguồn: Boldsky)