Người phụ nữ 45 tuổi pha thứ này vào nước rửa mặt mỗi ngày, da mướt đẹp như gái 18

Hàng ngày, các nhà khoa học luôn đầu tư nghiên cứu để tìm ra giải pháp chống lão hóa cho phụ nữ. Thế nhưng, bạn có thể chống lão hóa ngay từ những nguyên liệu tự nhiên bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm tại nhà, một trong số đó là phương pháp rửa mặt mỗi ngày bằng nước chanh, gạo và mật ong. Đây là cách mà phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như nhiều nước châu Á sử dụng để giữ vẻ trẻ trung và tươi sáng cho làn da mỗi ngày.

Cả cuộc đời của một người phụ nữ, luôn cháy bỏng ước mơ lớn nhất là giữ được sắc đẹp và sự trẻ trung của làn da qua bao tháng năm tuổi tác. Thế nhưng có quá nhiều yếu tố khiến da chúng ta bị xấu đi mỗi ngày, trong số đó, tuổi tác, chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ, chăm sóc da không đúng cách, môi trường và nguồn nước ô nhiễm là những nguyên nhân làm da bị tổn thương. Khi đó, các dấu hiệu lão hóa xuất hiện một cách ồ ạt, tỷ lệ collagen trong da giảm sút và không được sinh ra mới bắt đầu diễn ra ngay từ những năm bạn 30 tuổi trở đi.

- Gạo (chọn loại sạch không phân thuốc)

- Mật ong 3 thìa cafe

- Chanh 1/3 quả

- Sữa tươi không đường 100ml

Cách làm:

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị nước vo gạo. Gạo bạn cho nước cách mặt 1-2 cm, vo nhẹ bỏ nước đầu vì nước này có nhiều bụi bẩn. Đến nước thứ 2, đổ nước một lượng giống như nước 1 rồi vo hơi kỹ để gạo ra cám. Sau khi vo bạn thu được khoảng 200ml nước gạo, cho vào 1 cái chén.

Pha thêm vào nước gạo các thành phần sau:

- 3 thìa mật ong tương đương khoảng 5-7ml

- Vài giọt nước cốt chanh (không cần quá nhiều)

- 5 thìa sữa tươi không đường

Khuấy đều chén nước lên, sau đó dùng chén này để rửa mặt.

Cách dùng: Rửa mặt sơ với nước sạch để hết mồ hôi và bụi bẩn, tiếp theo, bạn dùng bông tẩy trang hoặc dùng tay, vừa rửa vừa massage chén nước vừa làm lên mặt nhiều lần, trong khoảng 15-20 phút.

Sau khoảng thời gian trên, bạn rửa lại mặt với nước ấm (không cần dùng sữa rửa mặt) rồi thấm khô nhẹ nhàng, thoa toner cân bằng.

Cách 2: Bạn có thể nhúng mặt nạ giấy vào chén nước và đắp mặt 15 phút.

Hỗn hợp nước trên có thể dùng trong ngày nếu bảo quản lạnh, qua ngày hôm sau, bạn nên dùng nước mới để đảm bảo vệ sinh.

Liệu trình này có thể làm hàng ngày hoặc ít nhất 3-4 lần/ tuần để có kết quả cao nhất. Nên làm ngay khi bạn ở độ tuổi 25-30 để có thể chống lão hóa về sau này.

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