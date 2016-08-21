Xay nát nắm rau này đắp tuần 3 lần, da mặt trắng mịn và trẻ hơn 10 tuổi không một vết thâm

Chăm sóc da 21/08/2016 16:14

Đây là loại rau mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam.

Rau má Ở Việt Nam là một loại rau vô cùng phổ biến mà bạn có thể mua ở bất cứ nơi đâu. Rau má hay tích tuyết thảo hoặc lôi công thảo (danh pháp hai phần: Centella asiatica) là một loài cây một năm thân thảo trong phân họ Mackinlayoideae của họ Hoa tán (Apiaceae), có nguồn gốc Australia, các đảo Thái Bình Dương, New Guinea, Melanesia, Malesia và châu Á. Nó được sử dụng như một loại rau cũng như trong y học Ayurveda và y học cổ truyền Trung Hoa và Châu Á.

Theo Trung y, rau má có tính hàn (lạnh), tân (cay), khổ (đắng). Khi ăn ở dạng tươi như một loại rau, người ta cho rằng nó giúp cho việc duy trì sự trẻ trung. Nước sắc từ lá rau má được coi là có tác dụng hạ huyết áp. Loại nước sắc này cũng được coi là một loại thuốc bổ dưỡng để có sức khỏe tốt (tăng trí nhớ, thị lực). Loại thuốc đắp từ lá cũng được dùng để điều trị những chỗ đau, hạ sốt. Đặc biệt, rau má có tác dụng làm lành da, trắng da khi dùng bên ngoài mà ít người biết được điều này.

Để giúp da mặt trắng lên tự nhiên và an toàn, bạn có thể dùng rau má theo công thức sau:

Nguyên liệu:

- Rau má 2 nắm

- Mật ong 2 thìa cafe

- Nước cốt chanh 1 thìa cafe

- Sữa tươi không đường 100ml

Cách làm:

Rau má mua về rửa sạch, nhặt bỏ lá sâu bệnh, ngâm với 1 chút nước muối nhạt, sau 15 phút vớt ra để khô ráo.

Dùng máy xay sinh tố, cho rau má và sữa tươi vào xay nhuyễn cho đến khi có hỗn hợp sệt.

Sau khi xay xong, bạn cho thêm 1 thìa cốt chanh, 2 thìa mật ong trộn đều và đắp hỗn hợp lên da mặt sạch 15-20 phút. Sau đó, rửa sạch và thoa kem dưỡng ẩm. Làm tuần 3 lần trong 2 tuần để có kết quả tốt nhất.

Chúc bạn thành công!

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