Ngại gì mùa hè nắng làm đen da nếu biết cách làm mặt nạ dưỡng da cho da nhờn cực đỉnh này

Chăm sóc da 13/05/2018 20:20

Mặt nạ dưỡng da mùa hè cho da nhờn chú trọng bước làm sạch để ngăn ngừa mụn tấn công ồ ạt trên da, giúp da sạch mụn, lỗ chân lông thông thoáng và cải thiện bề mặt da.

Da nhờn mùa hè rất cần phải được làm sạch thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất nếu không muốn vi khuẩn bám vào trong lỗ chân lông gây ra nhiều vấn đề khác cho da như mụn trứng cá, mụn đầu đen,... Sử dụng một loại mặt nạ dưỡng da mùa hè cho da nhờn là cách làm sạch da mặt hiệu quả mà vẫn cung cấp cho da đủ dưỡng chất trong thời tiết nắng nóng, oi bức.

Những loại mặt nạ tự làm tại nhà cho da nhờn mụn mùa hè thường khá lành tính, nhẹ dịu trên da, không gây tác dụng phụ và khá rẻ tiền. Có nhiều công dụng dưỡng da tùy vào loại mặt nạ như dưỡng trắng da cho mùa hè đầy nắng, chống nắng cho da không lo nhờn rít, dưỡng ẩm tối đa cho da không tiết dầu thừa,... Cùng bắt đầu nào!

Ngại gì mùa hè nắng làm đen da nếu biết cách làm mặt nạ dưỡng da cho da nhờn cực đỉnh này - Ảnh 1

Da nhờn mụn mùa hè cần sử dụng các loại mặt nạ làm sạch lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Mặt nạ dưỡng trắng da mùa hè

Thành phần sữa chua và dâu tây chín sẽ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng giúp làm sạch dầu thừa và bã nhờn trên da, nâng tông da tự nhiên.

Cách làm:

- Lấy 2 quả dâu tây chín, rửa sạch và bỏ phần cuống dâu

- Trộn thêm 2 thìa cà phê sữa chua không đường vào dâu tây, sau đó đem xay nhỏ với máy xay sinh tố

- Thoa hỗn hợp mặt nạ dâu tây và sữa chua lên trên da mặt, nằm thư giãn khoảng 5-7 phút sau đó đi rửa mặt

- Trong quá trình rửa mặt, bạn nên nhớ dùng 2 bàn tay sạch massage nhẹ nhàng trên da theo đường tròn để loại bỏ tạp chất trong lỗ chân lông, giúp da thoáng sạch.

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Mặt nạ dâu tây giúp làm trắng da mà không gây bắt nắng - Ảnh: Internet

Mặt nạ chống nắng cho da nhờn

Loại mặt nạ với tác dụng thần kỳ này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho da, giúp da có thể khỏe mạnh chống lại các tác hại từ tia cực tím của mặt trời. Tuy nhiên, bạn vẫn nên che chắn thật kỹ cho da khi ra ngoài đường để bảo vệ da tối đa nhé!

Cách làm:

- Lấy 1 lòng đỏ trứng gà, trộn thêm vào đó 1 thìa mật ong hữu cơ và một vài giọt dầu ô liu

- Khuấy đều hỗn hợp mặt nạ, sau đó thoa lên da và để trong khoảng 10-15 phút

- Rửa sạch mặt với nước ấm

Mặt nạ dưỡng ẩm cho da dầu mụn mùa hè

Ngại gì mùa hè nắng làm đen da nếu biết cách làm mặt nạ dưỡng da cho da nhờn cực đỉnh này - Ảnh 3

Da dầu mùa hè cũng cần được dưỡng ẩm đầy đủ - Ảnh: Internet

Với nguyên liệu chính là táo chín, bạn vừa có thể làm sạch dầu thừa và bụi bẩn bám trên da, lại vừa dưỡng ẩm nhẹ nhàng không lo da bị nhờn dính trong ngày hè nóng nực.

Cách làm:

- Chọn 1 quả táo chín, gọt bỏ vỏ và hạt, sau đó thái thành các miếng vuông nhỏ

- Xay táo thật nhỏ với 1 thìa cà phê sữa tươi, 1 thìa cà phê dầu ô liu và 1 thìa cà phê cốt chanh

- Thoa mặt nạ lên toàn bộ da mặt và cả vùng da cổ, để 5 phút rồi rửa lại thật sạch với nước ấm

Những loại mặt nạ này rất dễ làm và phù hợp với làn da dầu, nhờn mụn vào mùa hè, không chỉ làm sạch da ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn trứng cá mà còn có nhiều công dụng tốt nuôi dưỡng làn da luôn khỏe mạnh, căng bóng. Nên sử dụng mặt nạ đều đặn ít nhất 2 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Chúc các bạn thành công!

Bất ngờ với cách tự chế xịt khoáng cho da nhờn tại nhà cực rẻ lại dễ ai cũng có thể làm được

Bất ngờ với cách tự chế xịt khoáng cho da nhờn tại nhà cực rẻ lại dễ ai cũng có thể làm được

Không còn lo dầu thừa gây bí da, nổi mụn nữa vì chỉ cần làm theo cách này, bạn đã có ngay xịt khoáng cho da nhờn vừa rẻ lại giúp da mặt thông thoáng.

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