Tuy nhiên, chị em hoàn toàn có thể thay đổi làn da của mình theo ý muốn nếu như chăm chỉ chăm sóc da hàng ngày, cụ thể là tẩy tế bào chết da mặt bằng cà chua. Với những lợi ích tuyệt vời đã được kiểm chứng bởi rất nhiều chuyên gia làm đẹp chắc chắn, cà chua sẽ giúp bạn phục hồi vẻ đẹp tự nhiên của da vô cùng bất ngờ.

Có một làn da tươi sáng, trắng không tì vết và mềm mịn như làn da em bé là điều mà bất cứ chị em nào cũng muốn. Ngặt nỗi, không phải ai sinh ra cũng có may mắn như vậy.

Dưới đây là một số công thức tẩy tế bào chết cho da mặt bằng cà chua mà Phụ nữ và Gia đình muốn giới thiệu đến bạn. Tất cả đều là các phương pháp thực hiện được ngay tại nhà và gần như không có phản ứng phụ. Chúng tôi nhấn mạnh “gần như” bởi vì các nguyên liệu này đều ăn được và không gây ra bất cứ một vấn đề sức khỏe ngoài da hay bên trong cơ thể nào. Tuy nhiên, với những người có làn da nhạy cảm thì khuyến nghị nên sử dụng một vài giọt dầu ô liu nguyên chất hoặc bất cứ một sản phẩm làm sạch da phù hợp khác (chẳng hạn như sữa rửa mặt) để làm mềm da trước khi tẩy tế bào chết.

Công thức 1: Tẩy tế bào chết da mặt bằng cà chua

Xay 1 quả cà chua (xay cả hạt, có thể cho thêm đường) rồi từ từ thoa lên mặt, kết hợp massage theo chuyển động tròn. Sau đó, thư giãn trong vài phút trước khi rửa lại mặt bằng nước sạch.

Một cách khác để tẩy tế bào chết cho da mặt bằng cà chua đó là cắt cà chua thành lát mỏng, rắc một ít đường lên từng lát rồi đắp lên mặt. Hàm lượng axit nhẹ trong quả cà chua sẽ giúp làm sạch khuôn mặt trong khi hạt cà chua sẽ giúp loại bỏ da chết.

Công thức 2: Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng cà chua và yến mạch

Cắt nhỏ 1 quả cà chua rồi cho vào máy ép, ép lấy nước. Sau đó, trộn nước ép cà chua với 3 thìa bột yến mạch cho đến khi yến mạch mềm nhũn ra là được.

Tiếp theo, làm ướt da mặt và lấy hỗn hợp đã chuẩn bị bôi lên mặt. Massage nhẹ nhàng để giúp tế bào chết bong ra dễ dàng. Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước sạch rồi bôi kem dưỡng ẩm.

Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần.

Công thức 3: Dùng chanh và cà chua tẩy tế bào chết cho da mặt

Một sự kết hợp của cà chua nghiền nhuyễn và 4 đến 5 giọt chanh tươi sẽ giúp loại bỏ da chết dễ dàng, làm cho da trở nên căng mịn và sáng bóng hơn. Sau khi thực hiện xong, bạn chỉ cần rửa lại mặt bằng nước sạch (có thể dùng sữa rửa mặt) là được.

Công thức 4: Tẩy tế bào chết da mặt bằng cà chua và mật ong

Cà chua kết hợp với mật ong là cách tẩy tế bào chết hiệu quả, an toàn dành cho mọi loại da. Để thực hiện, hãy xay nhuyễn cà chua với mật ong, lấy hỗn hợp này đắp lên da mặt từ 10 đến 15 phút, sau đó mát xa theo vòng tròn và rửa lại sạch với nước mát.

Công thức 5: Tẩy tế bào chết cho mặt bằng cà chua và bã cà phê

Cách cuối cùng trong 5 cách tẩy tế bào chết bằng cà chua được giới thiệu hôm nay đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu này với bã cà phê. Cà chua lột vỏ được xay nhuyễn, trộn cũng bã cà phê, đắp lên da mặt 15 phút, sau đó, nhẹ nhàng mát xa và rửa lại với nước ấm.

Chúc chị em thành công với các cách tẩy tế bào chết da mặt bằng cà chua này và sớm có được làn da đẹp như ý muốn.