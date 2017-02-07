Đôi môi hồng không những khiến bạn trông trẻ trung, tươi tắn hơn mà còn là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Khi có làn môi hồng hào, bạn sẽ dễ dàng đánh mọi màu son mà mình yêu thích mà không cần lo lắng son lên không đúng màu.

Vì vậy, ngay từ khi môi còn ít thâm, bạn hãy áp dụng công thức sau đây để phục hồi bờ môi mềm mại, hồng hào và không cần phải dùng đến những biện pháp đau đớn, đắt tiền. Công thức này gồm 2 bước là tẩy tế bào chết và dưỡng môi.

Có nhiều yếu tố quyết định màu sắc của đôi môi như cơ địa, màu da mỗi người từ bẩm sinh. Ngoài ra, việc sử dụng son nhiều chì, uống rượu bia thuốc lá cũng góp phần làm môi trở nên sẫm màu, không còn giữ được vẻ hồng hào như ban đầu. Đặc biệt là vào những mùa lạnh và hanh khô, lớp tế bào chết trên môi tích tụ nhiều lớp và không được loại bỏ, cũng khiến môi bị thâm. Một số người với mong muốn có bờ môi hồng hào, đã chọn giải pháp phun xăm thẩm mỹ. Đây là cách làm giúp môi hồng ngay lập tức, nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm đến làn da mong manh này như kích ứng, ưng đau hay nổi mụn nước nếu bạn làm ở cơ sở không đảm bảo.

Thành phần:

- 2 thìa cafe mật ong

- 2 thìa cafe dầu olive hoặc dầu dừa

- 2 thìa cafe đường

- 2 viên Vitamin E

Phương pháp chuẩn bị:

Để làm hỗn hợp dưỡng môi, bạn lấy mật ong, dầu olive trộn với 2 thìa cafe đường cát cho đến khi có được hỗn hợp sền sệt. Ở 1 cái chén khác, bạn cho đường và mật ong còn lại trộn đều với nhau. Đường trong công thức này sẽ đóng vai trò như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên dạng vật lý.

Hỗn hợp thứ hai sẽ được dùng để loại bỏ các tế bào chết, yếu tố khiến cho da môi bị thâm đen.

Đầu tiên, bạn dùng hỗn hợp đường mật ong massage nhẹ nhàng môi trong 5 phút rồi dùng một miếng khăn ướt lau sạch. Tiếp theo, bôi hỗn hợp 1 thật dày trên môi, để qua đêm như một loại mặt nạ ngủ. Vào buổi sáng, dùng khăn ướt lau nhẹ môi, bạn đã có một đôi môi mềm mượt, hồng hào tự nhiên.

Công dụng của từng thành phần trong hỗn hợp.

Công dụng của mật ong

Mật ong là một chất dưỡng ẩm tự nhiên nổi tiếng bởi đặc tính hút nước. Nó cũng rất lành tính, ít gây kích ứng nên không làm tổn thương vùng da mỏng manh như da môi. Mật ong cũng chống nắng tự nhiên. Vì vậy không cần dùng các loại son dưỡng đắt tiền, bạn hoàn toàn có thể dùng mật ong nguyên chất để dưỡng môi.

Công dụng của dầu olive

Dầu olive chứa hàm lượng Vitamin E cao, giúp loại bỏ màu môi đen sạm và chống nắng cho môi tự nhiên.

Công dụng của đường

Ngoài công dụng tẩy da chết vật lý, đường sẽ giúp môi căng mọng hơn.

Chúc bạn luôn xinh đẹp!