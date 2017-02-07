Môi thâm xì vì đánh son nhiều, bôi thứ này sau 1 đêm là hồng hào trở lại

Chăm sóc da 07/02/2017 10:48

Đôi môi thâm xì của bạn sẽ lấy lại vẻ hồng hào thần kỳ chỉ sau một đêm làm theo cách này.

Đôi môi hồng không những khiến bạn trông trẻ trung, tươi tắn hơn mà còn là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Khi có làn môi hồng hào, bạn sẽ dễ dàng đánh mọi màu son mà mình yêu thích mà không cần lo lắng son lên không đúng màu.

Môi thâm xì vì đánh son nhiều, bôi thứ này sau 1 đêm là hồng hào trở lại - Ảnh 1

Có nhiều yếu tố quyết định màu sắc của đôi môi như cơ địa, màu da mỗi người từ bẩm sinh. Ngoài ra, việc sử dụng son nhiều chì, uống rượu bia thuốc lá cũng góp phần làm môi trở nên sẫm màu, không còn giữ được vẻ hồng hào như ban đầu. Đặc biệt là vào những mùa lạnh và hanh khô, lớp tế bào chết trên môi tích tụ nhiều lớp và không được loại bỏ, cũng khiến môi bị thâm. Một số người với mong muốn có bờ môi hồng hào, đã chọn giải pháp phun xăm thẩm mỹ. Đây là cách làm giúp môi hồng ngay lập tức, nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm đến làn da mong manh này như kích ứng, ưng đau hay nổi mụn nước nếu bạn làm ở cơ sở không đảm bảo.

Vì vậy, ngay từ khi môi còn ít thâm, bạn hãy áp dụng công thức sau đây để phục hồi bờ môi mềm mại, hồng hào và không cần phải dùng đến những biện pháp đau đớn, đắt tiền. Công thức này gồm 2 bước là tẩy tế bào chết và dưỡng môi.

Thành phần:

- 2 thìa cafe mật ong

- 2 thìa cafe dầu olive hoặc dầu dừa

- 2 thìa cafe đường

- 2 viên Vitamin E

Phương pháp chuẩn bị:

Môi thâm xì vì đánh son nhiều, bôi thứ này sau 1 đêm là hồng hào trở lại - Ảnh 2

Để làm hỗn hợp dưỡng môi, bạn lấy mật ong, dầu olive trộn với 2 thìa cafe đường cát cho đến khi có được hỗn hợp sền sệt. Ở 1 cái chén khác, bạn cho đường và mật ong còn lại trộn đều với nhau. Đường trong công thức này sẽ đóng vai trò như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên dạng vật lý. 

Hỗn hợp thứ hai sẽ được dùng để loại bỏ các tế bào chết, yếu tố khiến cho da môi bị thâm đen. 

Đầu tiên, bạn dùng hỗn hợp đường mật ong massage nhẹ nhàng môi trong 5 phút rồi dùng một miếng khăn ướt lau sạch. Tiếp theo, bôi hỗn hợp 1 thật dày trên môi, để qua đêm như một loại mặt nạ ngủ. Vào buổi sáng, dùng khăn ướt lau nhẹ môi, bạn đã có một đôi môi mềm mượt, hồng hào tự nhiên.

Công dụng của từng thành phần trong hỗn hợp.

Công dụng của mật ong

Mật ong là một chất dưỡng ẩm tự nhiên nổi tiếng bởi đặc tính hút nước. Nó cũng rất lành tính, ít gây kích ứng nên không làm tổn thương vùng da mỏng manh như da môi. Mật ong cũng chống nắng tự nhiên. Vì vậy không cần dùng các loại son dưỡng đắt tiền, bạn hoàn toàn có thể dùng mật ong nguyên chất để dưỡng môi.

Công dụng của dầu olive

Dầu olive chứa hàm lượng Vitamin E cao, giúp loại bỏ màu môi đen sạm và chống nắng cho môi tự nhiên.

Công dụng của đường

Ngoài công dụng tẩy da chết vật lý, đường sẽ giúp môi căng mọng hơn.

Chúc bạn luôn xinh đẹp!

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   làm hồng môi với rau ngò

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn