Mách chị em 5 cách trị mụn đầu đen trên trán cực kỳ đơn giản

Chăm sóc da 21/10/2017 09:25

Nếu đang loay hoay mãi chưa tìm ra cách gì để làm mụn biến mất hoàn toàn thì chị em hãy thử một số công thức trị mụn đầu đen trên trán dưới đây nhé.

trị mụn đầu đen ở trán hay ở những vùng khác trên mặt thì điều đầu tiên cần biết trước khi áp dụng bất cứ phương pháp điều trị nào đó là tại sao mụn lại xuất hiện. Bởi lẽ, ngoài yếu tố do cơ địa và những thay đổi trong cơ thể thì nguyên nhân gây mụn còn có thể do thói quen vệ sinh không đúng cách, lạm dụng mỹ phẩm hoặc không bảo vệ da mặt khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Dầu, còn được gọi là bã nhờn có tác dụng bôi trơn và bảo vệ da của bạn. Bã nhờn được tiết ra bởi các tuyến bã nhờn nhỏ và chúng bám vào bề mặt da thông qua các lỗ nhỏ gọi là lỗ chân lông. Khi lỗ chân lông bị tắc do chất bẩn, dầu dư thừa và các tế bào chết thì vi khuẩn sẽ có điều kiện phát triển, gây sưng phồng và làm mụn xuất hiện.

Mụn đầu đen trên trán
Mụn đầu đen trên trán. Nguồn: Internet.

Nhiều bạn có mụn trên trán một phần còn có thể do sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp với da đầu hoặc gội không sạch, khiến cho trán bị bẩn và vi khuẩn sẽ lợi dụng điều đó để sinh sôi nảy nở rất nhanh. Ngoài ra, trang điểm quá nhiều hoặc tẩy trang không hết cũng là các nguyên nhân rất đáng chú ý.

Dưới đây là một số bí quyết trị mụn đầu đen trên trán để bạn tham khảo. Một lưu ý nhỏ đó là trước khi áp dụng một trong cách dưới đây thì bạn hãy nhớ rửa mặt thật sạch và lau mặt bằng khăn mềm đã nhé.

1. Trị mụn đầu đen trên trán bằng nước chanh

Trị mụn đầu đen trên trán bằng nước chanh
Trị mụn đầu đen trên trán bằng nước chanh. Nguồn: Internet.

Thoa nước cốt chanh tươi lên trán, massage nhẹ nhàng và để yên trong khoảng 5 đến 10 phút. Các đặc tính kháng khuẩn trong chanh sẽ giúp tiêu diệt mụn dễ dàng và ngăn chúng phát tán ra các vùng khác trên mặt.

2. Trị mụn đầu đen trên trán bằng giấm táo

Để trị mụn đầu đen ở trán bằng giấm táo, bạn hãy cho 1 thìa giấm táo vào bát rồi cho thêm 1 thìa nước lọc vào. Khuấy thật đều, sau đó, thoa lên trán, để trong 10 phút trước khi rửa sạch. Bước pha loãng giấm rất quan trọng vì nó sẽ giúp giảm độ kiềm của giấm táo nên bạn sẽ không còn cảm thấy ngứa rát nữa.

3. Cà chua trị mụn đầu đen trên trán

Một cách tuyệt vời nữa đó là sử dụng cà chua. Đây là loại quả mà gần như nhà nào cũng có và “rẻ như bèo”. Để điều trị mụn đầu đen xuất hiện trên trán bằng cà chua, đầu tiên, bạn hãy dùng dao gọt vỏ quả. Sau đó, cắt và nghiền nhỏ hoặc cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn. Tiếp theo, thoa cà chua lên trán và thư giãn trong 15 phút để dưỡng chất được hấp thụ vào da. Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước lạnh là được.

Cà chua trị mụn đầu đen trên trán
Cà chua trị mụn đầu đen trên trán. Nguồn: Internet.

4. Trị mụn đầu đen ở trán bằng lòng trắng trứng

Thoa trực tiếp lòng trắng trứng lên trán và để yên trong 30 phút. Sau đó, rửa lại mặt thật sạch bằng nước mát, có thể dùng thêm sữa rửa mặt nếu thích thì chỉ sau 1 tuần, mụn trên trán sẽ biến mất dần đấy.

Vài lời khuyên giúp bạn trị mụn đầu đen trên trán hiệu quả hơn:

  • Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt ít nhất 2 lần mỗi ngày. Rửa bằng nước ấm và dùng khăn mềm lau mặt, đừng chà xát lên trán hoặc các vùng bị mụn khác vì có thể khiến mụn bị vỡ ra, gây mẩn đỏ và rỉ máu.
  • Gội đầu thường xuyên, không nên dừng gội quá lâu, và giữ cho phần tóc mái trước trán sạch sẽ.
  • Tẩy trang hàng ngày, nếu trán quá nhiều mụn thì nên hạn chế trang điểm.
  • Tránh đeo khăn hoặc đội mũ quá lâu vì thói quen này khiến cho vùng da trên trán không được thông thoáng. Mồ hôi tích tụ quá nhiều sẽ là môi trường lý tưởng cho mụn mọc lên như “nấm”.
  • Hạn chế sờ lên vùng bị mụn vì vi khuẩn trên tay có thể xâm nhập vào lỗ chân lông trên trán. Nếu rửa mặt thì hãy đảm bảo là bạn rửa tay trước nhé.

Xem thêm: 5 cách trị mụn đầu đen và mụn cám triệt để

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