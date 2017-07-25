Nếu không thường xuyên tẩy tế bào chết cho môi thì về lâu dài môi sẽ mất đi sự mềm mịn vốn có. Các lớp da chết không được loại bỏ sẽ tích tụ khiến môi sần sùi, dễ bị tổn thương hơn và khi đã bị tác động thì có thể làm cho môi bị bong tróc, chảy máu hay khô ráp nhanh chóng.

Nhiều chị em lạm dụng son phấn, tích trữ hàng loạt loại mỹ phẩm cao cấp để rồi sau một thời gian, da dẻ không những không đẹp lên mà còn có dấu hiệu “xuống cấp”. Về cơ bản, nguyên nhân chính của tình trạng này đó là do nhiều người không hiểu rõ bước đầu tiên quan trọng nhất để làm đẹp môi chính là tẩy tế bào chết

Do vậy, lời khuyên dành cho em chị đó là hãy chăm chỉ dùng kem tẩy tế bào chết cho môi để bảo đảm môi luôn được chăm sóc tốt nhất.

Tự chế kem tẩy tế bào chết cho môi từ muối trắng

Dưới đây là công thức tự làm kem tẩy da chết cho môi từ một số nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại nhà. Phụ nữ và Gia đình khuyên bạn nên tận dụng phương pháp tự nhiên này bởi vì chúng hầu hết đều an toàn cho da, không có nhiều tác dụng phụ và cũng không quá tốn kém.

Nguyên liệu cần thiết: Muối trắng, đường trắng hoặc đường nâu, dầu ô liu (hoặc dầu dừa nguyên chất), kem vaseline, son dưỡng môi và hộp đựng.

Cách thực hiện:

Các bước tự làm kem tẩy tế bào chết cho môi này rất đơn giản. Đầu tiên, hãy trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau trong một chiếc bát nhỏ. Nếu hỗn hợp thu được không đặc sệt thì bạn có thể cho vào chiếc hộp đựng, đậy kín rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách sử dụng:

Thông thường, hũ kem tẩy tế bào chết cho môi đã chế ở bước 2 sau khi đã đặt vào tủ lạnh có thể sử dụng trong vòng 2 tuần. Với mỗi lần muốn dùng, bạn chỉ cần lấy ra rồi thoa một chút lên môi, massage nhẹ nhàng là được. Chú ý tránh chà xát mạnh vì nó có thể sẽ gây ra tổn thương không đáng có cho môi và làm nghiêm trọng hơn các vết nứt nẻ.

Cuối cùng, dùng nước rửa sạch môi, lau khô môi bằng khăn mềm và thoa một lớp son dưỡng môi để giúp môi phục hồi độ ẩm.

Đối với các chị em có ý định mua các loại kem tẩy tế bào chết cho môi có sẵn trên thị trường thì Phụ nữ và Gia đình cũng khuyên bạn nên lựa chọn một trong số các sản phẩm dưới đây:

Beauty Treats Lip Scrub: Loại kem tẩy da chết cho môi này được chứa trong một chiếc hộp nhỏ, tồn tại dạng sáp, chiết xuất từ vitamin E, bơ hạt mỡ, hạt jojoba, dầu lê, dầu nho và một số nguyên liệu khác.

E.L.F Professional Clear Lip Exfoliator: Kem tẩy tế bào chết cho môi này trông giống một thỏi son nên gây được ấn tượng mạnh với nhiều chị em phụ nữ. Khi sử dụng E.L.F, chú ý không rửa lại môi bằng nước để cho bơ shea có trong kem phát huy hết tác dụng đối với đôi môi của bạn.

Jane Ireadale Sugar Butter: Nổi bật với thiết kế là một thỏi son hai đầu. Một đầu là phần sáp cứng cáp với những hạt đường nâu lóng lánh như pha lê, một đầu là phần son dướng có màu rất bắt mắt. Vì vậy, loại kem tẩy tế bào chết cho môi này có giá thành khá cao và thường chỉ dành cho các cô nàng công sở sành điệu.

Sau cùng, dùng kem tẩy tế bào chết cho môi được làm từ nguyên liệu tự nhiên vẫn là cách tuyệt vời nhất để chăm sóc và làm đẹp cho môi mà không hề tốn kém. Đặc biệt, các công thức này cũng rất an toàn, thân thiện với môi trường và đa phần chị em đều sử dụng được.

Chúc các chị em thành công.