Mách bạn 3 cách trị khẩn cấp mụn trước ngực tại nhà

Nguyên nhân gây ra mụn trứng cá trên ngực là do các nang lông hoặc vi khuẩn gây bít tắc lỗ chân lông, khiến cho các tế bào chết, dầu thừa và tạp chất tích tụ dưới da làm cho mụn sinh sôi. Mụn trước ngực hay mụn trên cơ thể rất lâu khỏi là sẽ để lại những vết thâm lâu ngày nếu như bạn không biết trị mụn đúng cách tại nhà.

Sự lây lan và phát triển của mụn trứng cá khi mùa hè tới là nỗi kinh hoàng đối với nhiều chị em phụ nữ. Giống như mụn trên mặt hay ở lưng, mụn trứng cá nổi lên ở vùng ngực là vấn đề phổ biến ít ai có thể tránh khỏi.

Nếu như xuất hiện các triệu chứng mụn nặng hơn như sưng, đau, nhiễm trùng da,... thì bạn không nên tự chữa trị. Tuy nhiên, nếu mụn trước ngực có diễn biến nhẹ hơn, bạn có thể tham khảo 3 cách trị mụn ở ngực hiệu quả tại nhà dưới đây.

Mụn trước ngực khiến phái đẹp mất tự tin khi mùa hè tới - Ảnh: Internet

Nhưng trước tiên, hãy cố gắng duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tối đa những căng thẳng kéo dài do công việc và cuộc sống ảnh hưởng đến bạn, không hút thuốc, rượu bia và nên kiêng dùng mỹ phẩm lên vùng da ngực đang bị mụn. Cùng bắt đầu thôi!

Trị mụn trước ngực bằng quả chanh

Chanh là cứu tinh số 1 khi bạn băn khoăn bị mụn trước ngực thì phải làm sao. Sử dụng chanh giúp da mụn được kháng khuẩn, axit L-ascorbic trong nước chanh có khả năng làm khô nhân mụn nhanh hơn và giúp se lỗ chân lông.

Bạn có thể chà trực tiếp 1 miếng chanh lên vùng ngực bị mụn hoặc dùng nước cốt chanh thoa lên các nốt mụn. Ban đầu, bạn có thể sẽ cảm thấy rất xót, nhưng cảm giác đó sẽ qua rất nhanh. Còn nếu như xót và rát da, bạn chỉ nên dùng tăm bông chấm lên đầu mụn, không nên chà xát quá mạnh sẽ gây tổn thương cho da.

Chanh có tác dụng trị mụn trứng cá trước ngực rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Trị mụn trước ngực bằng dấm táo

Dấm táo chứa axit alpha-hydroxyl giúp làm sạch lỗ chân lông và loại bỏ các tế bào chết. Dấm táo đặc biệt phù hợp với những vùng da tiết nhiều dầu, giúp lấy đi lớp dầu thừa trên da và cân bằng độ pH tự nhiên cho da.

Để trị mụn, bạn pha loãng 1 phần dấm táo với 3 phần nước khoáng. Sau đó, lấy 1 miếng bông thấm đẫm dung dịch dấm táo rồi thoa hoặc đắp lên vùng da ngực bị mụn trứng cá. Nếu da bạn thuộc tuýp nhạy cảm, có thể thêm vào thành phần 1 thìa mật ong giúp giữ ẩm cho da hoặc 1 thìa nước trà xanh để làm dịu da.

Mụn trước ngực nếu không điều trị kịp thời có thể để lại nhiều vết thâm - Ảnh: Internet

Trị mụn trước ngực với gel lô hội

Gel lô hội khá đa năng trong việc làm đẹp nói chung và chăm sóc da nói riêng. Anthraquinones và flanonoids trong gel lô hội giúp làm khô đầu mụn rất nhanh. Đồng thời, gel lô hội cũng làm dịu các cơn đau và ngứa do mụn trứng cá gây nên, để tránh việc bạn chạm tay vào gãi, nặn mụn gây tổn thương cho da.

Chỉ cần thoa một lớp mỏng gel lô hội lên toàn bộ vùng da ngực bị mụn trứng cá, vỗ nhẹ để gel thấm vào da là xong. Bạn nên thực hiện 2-3 lần mỗi ngày, mụn sẽ giảm dần trong 1-2 tuần sử dụng.