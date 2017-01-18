Mắc những thói quen này, đừng hỏi tại sao mụn 'nở hoa' đầy mặt

Chăm sóc da 18/01/2017 15:52

Muốn hết mụn, hãy tránh xa những thói quen vô cùng tai hại sau.

Mụn trứng cá ngoài những nguyên nhân do thay đổi nội tiết bên trong, còn có phần lớn  nguyên nhân từ những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày của bạn. Để điều trị mụn dứt điểm, bạn cần thay đổi ngay những thói quen xấu, ảnh hưởng nặng nề đến làn da và làm cho da ngày càng tệ đi.

Mắc những thói quen này, đừng hỏi tại sao mụn 'nở hoa' đầy mặt - Ảnh 1

1. Để điện thoại quá bẩn

Hãy suy nghĩ như thế này: Khuôn mặt của chúng ta mỗi ngày đều sản xuất dầu và mồ hôi. Khi chúng ta nghe điện thoại bằng cách áp má vào, sốt? vi khuẩn và bụi bẩn có sẵn trên điện thoại sẽ dính cùng với dầu trên da, biến chiếc điện thoại thân thuộc của bạn thành một ổ vi khuẩn bẩn chưa từng thấy. 

Chúng ta thường rất chăm chút những mỹ phẩm bôi lên mặt. Thế nhưng với chiếc điện thoại, ít ai để ý rằng phải làm sạch nó mỗi ngày. Đây chính là nguyên nhân gây ra mụn nghiêm trọng mà bạn nên sửa chữa ngay. Giải pháp ở đây là làm sạch điện thoại. Mỗi ngày, bạn nên dùng bông thấm một ít cồn y tế, lau lên bề mặt điện thoại nhiều lần và để cho khô. Có thể dùng tay nghe để trả lời cuộc gọi thay vì áp điện thoại vào mặt. Đây là những cách giúp mụn không còn lan rộng trên khuôn mặt bạn.

2. Để sản phẩm tạo kiểu tóc dính vào da mặt

Khi dùng keo, gel hay mút vuốt tóc, bạn nên chú ý không để sản phẩm dính vào da mặt vì nó sẽ khiến da bị nổi mụn. Khi dùng xong, bạn nên lau sạch vùng da ở trán, nơi tiếp xúc với chân tóc.

3. Rửa mặt quá nhiều

"Một trong những huyền thoại lớn nhất là: Vì mặt bẩn nên chúng ta dễ bị mụn trứng cá. Tuy nhiên chính việc làm sạch da quá mức, rửa mặt quá nhiều lần trong ngày cũng khiến mụn" , bác sĩ da liễu Whitney Bowe, Westchester, New York cho biết.

Khi  bạn rửa mặt nhiều, đặc biệt là rửa bằng những dung dịch có độ kiềm cao, da sẽ bị quá khô và mất đi độ ẩm vốn có. Khi đó các tuyến nhờn ở lỗ chân lông sẽ tăng cường hoạt động, gây ách tắc bã nhờn, bụi bẩn và làm da nổi mụn. 

4. Rửa mặt bằng khăn

Một thói quen rất nhiều người mắc phải đó là rửa mặt bằng khăn. Khăn rửa mặt là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn hơn bạn nghĩ. Hơn nữa nó lại không được giặt sạch mỗi ngày. Do đó khi rửa, vô tình vi khuẩn đã lây lan và tồn đọng trong chiếc khăn mặt. Thay vì vậy, bạn nên rửa mặt bằng tay hoặc dùng bông tẩy trang dùng một lần để đảm bảo vệ sinh cho da và tránh làm mụn nặng thêm. 

5. Lười tẩy trang cuối ngày

Cho dù bạn có mệt mỏi  như thế nào sau một ngày dai, cũng phải nhớ làm sạch da trước khi đi ngủ. Tẩy trang là cách giúp da loại bỏ mỹ phẩm, bụi bẩn, bã nhờn và mồ hôi, sẵn sàng hấp thụ các bước chăm sóc da có dưỡng chất sau đó. Bạn có thể tẩy trang dạng dầu, dạng sữa hay nước đều được. Khi mỹ phẩm trang điểm còn sót trên da, nó sẽ làm ách tắc lỗ chân lông và khiến da nổi mụn dai dẳng kéo dài.

(Nguồn: Web MD)

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn