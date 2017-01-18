Mắc những thói quen này, đừng hỏi tại sao mụn 'nở hoa' đầy mặt

Mụn trứng cá ngoài những nguyên nhân do thay đổi nội tiết bên trong, còn có phần lớn nguyên nhân từ những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày của bạn. Để điều trị mụn dứt điểm, bạn cần thay đổi ngay những thói quen xấu, ảnh hưởng nặng nề đến làn da và làm cho da ngày càng tệ đi.

Hãy suy nghĩ như thế này: Khuôn mặt của chúng ta mỗi ngày đều sản xuất dầu và mồ hôi. Khi chúng ta nghe điện thoại bằng cách áp má vào, số t? vi khuẩn và bụi bẩn có sẵn trên điện thoại sẽ dính cùng với dầu trên da, biến chiếc điện thoại thân thuộc của bạn thành một ổ vi khuẩn bẩn chưa từng thấy.

Chúng ta thường rất chăm chút những mỹ phẩm bôi lên mặt. Thế nhưng với chiếc điện thoại, ít ai để ý rằng phải làm sạch nó mỗi ngày. Đây chính là nguyên nhân gây ra mụn nghiêm trọng mà bạn nên sửa chữa ngay. Giải pháp ở đây là làm sạch điện thoại. Mỗi ngày, bạn nên dùng bông thấm một ít cồn y tế, lau lên bề mặt điện thoại nhiều lần và để cho khô. Có thể dùng tay nghe để trả lời cuộc gọi thay vì áp điện thoại vào mặt. Đây là những cách giúp mụn không còn lan rộng trên khuôn mặt bạn.

2. Để sản phẩm tạo kiểu tóc dính vào da mặt

Khi dùng keo, gel hay mút vuốt tóc, bạn nên chú ý không để sản phẩm dính vào da mặt vì nó sẽ khiến da bị nổi mụn. Khi dùng xong, bạn nên lau sạch vùng da ở trán, nơi tiếp xúc với chân tóc.

3. Rửa mặt quá nhiều

"Một trong những huyền thoại lớn nhất là: Vì mặt bẩn nên chúng ta dễ bị mụn trứng cá. Tuy nhiên chính việc làm sạch da quá mức, rửa mặt quá nhiều lần trong ngày cũng khiến mụn" , bác sĩ da liễu Whitney Bowe, Westchester, New York cho biết.

Khi bạn rửa mặt nhiều, đặc biệt là rửa bằng những dung dịch có độ kiềm cao, da sẽ bị quá khô và mất đi độ ẩm vốn có. Khi đó các tuyến nhờn ở lỗ chân lông sẽ tăng cường hoạt động, gây ách tắc bã nhờn, bụi bẩn và làm da nổi mụn.

4. Rửa mặt bằng khăn

Một thói quen rất nhiều người mắc phải đó là rửa mặt bằng khăn. Khăn rửa mặt là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn hơn bạn nghĩ. Hơn nữa nó lại không được giặt sạch mỗi ngày. Do đó khi rửa, vô tình vi khuẩn đã lây lan và tồn đọng trong chiếc khăn mặt. Thay vì vậy, bạn nên rửa mặt bằng tay hoặc dùng bông tẩy trang dùng một lần để đảm bảo vệ sinh cho da và tránh làm mụn nặng thêm.

5. Lười tẩy trang cuối ngày

Cho dù bạn có mệt mỏi như thế nào sau một ngày dai, cũng phải nhớ làm sạch da trước khi đi ngủ. Tẩy trang là cách giúp da loại bỏ mỹ phẩm, bụi bẩn, bã nhờn và mồ hôi, sẵn sàng hấp thụ các bước chăm sóc da có dưỡng chất sau đó. Bạn có thể tẩy trang dạng dầu, dạng sữa hay nước đều được. Khi mỹ phẩm trang điểm còn sót trên da, nó sẽ làm ách tắc lỗ chân lông và khiến da nổi mụn dai dẳng kéo dài.

(Nguồn: Web MD)