Luộc cà chua rồi nghiền nát đắp cùng thứ này, da trắng mịn như em bé sau 1 lần dùng duy nhất

Cà chua có thể giúp loại bỏ dầu thừa trên những vùng da nhờn, trị mụn đầu đen, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, thu nhỏ lỗ chân lông và làm mịn da. Dưới đây là một số cách làm đẹp với cà chua phổ biến và dễ thực hiện nhất.

Cà chua là một loại quả rất quen thuộc, thường dùng làm thực phẩm, nấu canh, salad khá thơm ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên lợi ích làm đẹp của cà chua cũng là vấn đề được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Nó có chứa Vitamin A, C, E, lycopen và một số khoáng chất thiết yếu khác. Đồng thời cà chua cũng khá lành tính do đó có thể sử dụng cho nhiều loại da khác nhau mà không loo bị kích ứng. Bạn chỉ cần chú ý chọn cà chua sạch, không phân thuốc vì làn da mặt của chúng ta hết sức mỏng manh.

Cách đơn giản nhất để sử dụng cà chua trên da là thái cà chua thành từng lát mỏng rồi để tủ lạnh 10 phút. Đầu tiên, bạn cần rửa mặt thật sạch để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn trên da và trong lỗ chân lông. Tiếp theo lấy từng lát cà chua chà lên mặt theo đường tròn thật đều và để yên 15 phút. Rửa sạch mặt với nước ấm.

2. Mặt nạ cà chua luộc

Nhiều nghiên cứu cho rằng việc luộc cà chua trước khi ăn hoặc làm đẹp sẽ giúp tăng lợi ích của nó và giảm độc tố nếu có. Với công thức này, chúng ta sẽ sử dụng 3 nguyên liệu là cà chua luộc, mật ong và một chút dầu olive.

B1: Cà chua mua về rửa sạch, ngâm muối pha loãng cho sạch.

B2: Cho cà chua vào nồi nước sôi luộc 10 phút

B3: Vớt cà chua ra, bỏ vỏ và hạt, chỉ lấy phần thịt rồi cho vào máy xay nhuyễn

B4: Trộn cà chua xay với 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu olive thật đều

B5: Rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp vừa làm lên da, để 15 phút rồi rừa sạch với nước ấm

Tuần đắp từ 1-2 lần mặt nạ cà chua sẽ giúp bạn có làn da căng mịn và trắng trẻo mà không cần dùng mỹ phẩm.

3. Cà chua, bột yến mạch và sữa chua

Một loại mặt nạ khác với cà chua là kết hợp bột yến mạch, sữa chua. Bột yến mạch có tính dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết nhẹ, phù hợp với cả làn da nhạy cảm. Sữa chua chứa acid latic của quá trình lên men, rất có lợi cho làn da xỉn màu, thô ráp, phục hồi da nhanh chóng.

Nguyên liệu:

- Cà chua bỏ vỏ và hạt

- Bột yến mạch 2 thìa cafe

- Sữa chua 2 thìa

Cách làm:

Cà chua xay nhuyễn với máy xay sinh tố, trộn cùng bột yến mạch và sữa chua thật đều sau đó thoa lên da mặt sạch, kết hợp massage nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết.

Cuối cùng, rửa mặt với nước ấm và thoa toner cân bằng da.

(Nguồn: Bellatory)