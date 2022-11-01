"Làn da mãi xuống cấp" vì 4 thói quen xấu khi tắm nhiều người mắc phải

Một miếng bọt biển để chà xát cơ thể và làm sạch da. Bạn chỉ sử dụng nó đtrong 1 tháng, sau đó nên thay ngay.

Một miếng bọt biển để chà xát cơ thể và làm sạch da. Bạn chỉ sử dụng nó đtrong 1 tháng, sau đó nên thay ngay. Nếu dùng trong thời gian quá dài, bọt biển hoặc bông tắm sẽ chứa nấm mốc và vi khuẩn có thể xâm nhập vào làn da gây tổn hại đến làn da.

2. Dùng vòi sen rửa mặt khi tắm

Theo chuyên gia chăm sóc da Kaye Scott (Úc), rất nhiều người có thói quen rửa mặt dưới vòi sen, ở cùng nhiệt độ và áp lực như dùng để tắm cơ thể. Đây không phải là một ý tưởng hay. Vòi sen mạnh và nước nóng có thể làm trầm trọng các mạng lưới mao mạch dễ vỡ ở má, dẫn đến mao mạch bị suy yếu.

Da quá sạch cũng có thể làm mất đi các loại dầu tự nhiên bảo vệ da, làm kích ứng và khô da cũng như làm giãn nở mạch máu, làm cho da mặt đỏ hơn. Cách tốt nhất để giữ cho làn da hoàn mỹ là rửa bằng nước ấm. Sau cùng là rửa mặt lại một lần bằng nước lạnh để khít các lỗ chân lông và kích thích lưu thông.

3. Tắm quá lâu với nước quá nóng

Sau một ngày bận rộn phải làm việc với không khí lạnh, chẳng có gì tuyệt vời hơn là tắm nước nóng vào buổi tối cả. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ phải trả giá vì việc này. Ảnh minh họa: Internet

Sau một ngày bận rộn phải làm việc với không khí lạnh, chẳng có gì tuyệt vời hơn là tắm nước nóng vào buổi tối cả. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ phải trả giá vì việc này.

Tắm nước quá nóng trong thời gian quá lâu có thể sẽ làm da bạn bị khô và dẫn đến ngứa. Trong mùa đông, nên hạn chế thời gian tắm, chỉ nên tắm trong khoảng 5-7 phút và giữ nhiệt độ nước tắm dưới 37 độ C. Tắm với nhiệt độ trên 37 độ C có thể sẽ làm mất đi độ ẩm tự nhiên trên da và làm tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da, từ đó có thể sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng ẩm của da.

4. Lười tẩy/cạo lông

Có thể bạn sẽ ít tẩy lông hơn trong mùa đông, điều đó không có gì là sai cả. Nhưng khi tẩy lông trong mùa đông, bạn cũng đừng quên việc tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng trên da trước. Tích tụ quá nhiều tế bào chết trên da không chỉ khiến làn da của bạn bị khô, không mịn màng mà còn có thể kích thích lông mọc ngược và gây kích ứng da.

Đặc biệt trong mùa đông, bạn không nên cạo lông khô. Với những người mới làm quen với việc cạo lông, bạn nên cạo lông trong môi trường ấm (ví dụ như khi đi tắm) để lỗ chân lông được mở rộng, từ đó có thể khiến việc cạo lông dễ dàng và mịn màng hơn. Bạn cũng nên sử dụng một loại kem làm mềm lông trước khi cạo. Nếu da bạn nhạy cảm, bạn nên lựa chọn các loại kem làm mềm lông có công thức tự nhiên.

Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn thay lưỡi dao cạo thường xuyên sau vài lần sử dụng để loại bỏ vi khuẩn và tránh bị trầy xước do lưỡi dao cùn gây ra.