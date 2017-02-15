Làm sáng môi thâm trong 2 phút với hỗn hợp tự chế siêu rẻ tiền

Ai cũng muốn có làn môi hồng hào, xinh đẹp. Chúng ta thường muốn che lấp đôi môi thâm bằng cách đánh thật nhiều son. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế vì không phải lúc nào bạn cũng có thể đánh son. Hơn nữa, đánh son quá nhiều còn khiến môi bị thâm hơn. Để phục hồi độ hồng hào cho môi bạn có thể dùng các biện pháp tự nhiên sau.

Đôi môi thâm sạm thường do nhiều nguyên nhân, một phần là do cơ địa và sắc tố da bẩm sinh của mỗi người, nhưng các yếu tố bên ngoài như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tia UV, hút thuốc, dị ứng, dùng caffeine quá nhiều, mất cân bằng nội tiết tố và tuổi tác cũng đóng vai trò lớn khiến môi mất đi vẻ hồng hào tự nhiên vốn có.

Nguyên nhân đầu tiên khiến môi bị thâm là có quá nhiều tế bào chết. Đường vừa đóng vai trò như một chất tẩy tế bào chết vật lý, lấy đi những mảng da chết đồng thời cải thiện độ hồng hào và sáng bóng của môihà tự nhiên này hoạt động như một môi tẩy tế bào chết tuyệt vời.

Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần trộn 2 thìa đường với 3 thìa mật ong thật đều, chà nhẹ lên môi sau đó lau khô bằng khăn ướt. Làm 2-3 lần mỗi tuần để có đôi môi xinh đẹp.

2. Dùng bột nghệ

Ngoài đường, bạn cũng có thể tẩy tế bào chết cho môi với bột nghệ. Trộn sữa tươi với bột nghệ theo tỷ lệ 1:1 để làm hỗn hợp dưỡng môi. Đầu tiên, bạn cần tẩy tế bào chết cho môi bằng bàn chải mềm hoặc khăn ướt. Sau đó, bôi hỗn hợp bột nghệ vừa làm lên môi, để yên 2-3 phút rồi rửa sạch. Bột nghệ giúp môi hồng tự nhiên mà không cần đánh son đồng thời chống lão hóa, bảo vệ môi dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Nếu ngại màu vàng của nghệ bạn có thể dùng bột nghệ đen cho công thức này.

3. Nước chanh

Chanh được biết đến với đặc tính tẩy trắng tự nhiên của nó. Do đó, đây là một phương thuốc tại nhà tự nhiên hiệu quả để làm sáng đôi môi tối màu. Ngoài ra nó còn có thể tẩy tế bào chết nhờ độ axit nhẹ. Vắt nước cốt chanh trộn với mật ong tỷ lệ 1:1 sau đó bôi lên môi trước khi đi ngủ. Ngày hôm sau bạn sẽ có đôi môi hồng tự nhiên mà không cần dùng mỹ phẩm cầu kỳ.

4. Mật ong

Mật ong là một phương thuốc tự nhiên để làm hồng môi tại nhà do tuổi tác và các yếu tố bên ngoài. Thoa mật ong lên môi mỗi đêm và để yên đến sáng hôm sau. Khi ngủ dậy, chỉ cần lau qua với khăn ướt, bạn đã có ngay làn môi mềm mại và hồng hào.

5. Củ dền

Bạn có thể sử dụng củ dền như một nguyên liệu dưỡng môi hiệu quả và rẻ tiền bằng cách chế biến nó thành loại son dưỡng độc đáo.

Củ dền giã hoặc xay nhuyễn, lọc lấy nước sau đó trộn với mật ong và dầu olive. Mỗi ngày bạn thoa hỗn hợp lên môi nhiều lần thay cho son dưỡng. Môi sẽ vừa căng mọng đủ độ ẩm lại luôn hồng hào.

6. Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa nhiều khoáng chất, vitamin và chất dinh dưỡng khác. Thoa dầu ô liu lên môi của bạn trước khi bạn ngủ vào ban đêm để làm mềm môi và giảm thâm chỉ sau 2-3 lần sử dụng.

(Nguồn: The beauty remedy)