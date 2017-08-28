Làm đẹp bằng nha đam ngâm rượu cho bạn trẻ mãi tuổi thanh xuân

Chăm sóc da 28/08/2017 11:45

Làm đẹp bằng nha đam ngâm rượu là biện pháp hay và chứng minh trong thực tế là mang lại hiệu quả cao. Bạn sẽ trẻ hơn nhiều so với tuổi khi áp dụng công thức này.

Chúng ta, theo thời gian ai cũng sẽ già đi, rồi các dấu hiệu lão hóa sẽ xảy da, đặc biệt là vẻ đẹp làn da cũng sẽ thay đổi xấu đi. Đây là điều mà chị em phụ nữ lo lắng hơn bất kỳ ai. Tuy ta không thể thay đổi được nhưng vẫn có một cách giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn để lưu giữ nét đẹp tuổi thanh xuân cho bạn. Một trong những biện pháp tỏ ra hiệu quả đó là làm đẹp bằng nha đam ngâm rượu. Chắc chắn sau khi sử dụng, bạn sẽ cảm thấy hài lòng

Hiệu quả làm đẹp từ nha đam ngâm rượu

Nha đam ngâm rượu là công thức áp dụng để có thể bảo quản nha đam được lâu hơn và dễ dàng sử dụng hơn. Nó lưu trữ được đầy đủ những dưỡng chất cần thiết có trong nha đam nên đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cao.

 

Rượu và nha đam là hai loại thực phẩm phổ biến tại nước ta, với cách chế biến gieo trồng đơn giản nên giá thành cũng rất phải chăng. Việc kết hợp nó lại để tạo thành rượu nha đam là cách chăm sóc cơ thể an toàn và hiệu quả nhanh chóng nhất.

 

Làm đẹp hiệu quả bằng nha đam ngâm rượu
Làm đẹp hiệu quả bằng nha đam ngâm rượu (Ảnh: Internet)

Rượu nha đam có chứa nhiều loại vitamin như A, C, B, E với cách khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, natri, sắt, kẽm, magie,... cùng nhiều loại axit amin, enzyme có lợi cho sức khỏe của con người và đồng thời hỗ trợ làm đẹp công hiệu.

 

Nha đam ngâm rượu có tác dụng giải độc cơ thể, thanh nhiệt, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tăng cường lưu thông máu, ổn định

đường huyết, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư. Đồng thời nó giúp điều trị một số bệnh thông thường như đau đầu, đau răng, nhức mỏi, tê chân tay.

 

Ngoài công dụng với sức khỏe, nha đam ngâm rượu còn là sản phẩm giúp làm đẹp toàn diện. Với khả năng chống viêm, kháng khuẩn, nó giúp loại bỏ khuẩn mụn, giảm tình trạng da bị mụn, thâm nám, nhanh chóng làm lành các vết thương do mụn để lại, mờ sẹo hiệu quả. Với chất nhầy, rượu nha đam giúp duy trì độ ẩm trên da, tăng tính đàn hổi, giúp da căng mịn hơn, giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn. Cùng kết hợp với vitamin và khoáng chất giúp nuôi dưỡng da trở nên hồng hào, trắng sáng đều màu hơn.

 

Không những vậy, sản phẩm này còn có khả năng cải thiện vóc dáng của bạn trở nên thon gọn và gợi cảm hơn. Như vậy, làm đẹp bằng nha đam ngâm rượu là giải pháp hoàn hảo cho tác động kép, vừa làm đẹp lại vừa bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Cách làm nha đam ngâm rượu chăm sóc da

Bạn không phải mất chi phí nhiều để  mua rượu nha đam vì bạn có thể tự chế biến tại nhà bằng công thức đơn giản như dưới đây.

 

Chuẩn bị: Nhánh cây nha đam, chanh, rượu trắng, đường.

 

Thực hiện:

 

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, cắt bỏ gai viền bên ngoài, không cần gọt vỏ và cắt thành những khúc ngắn vừa phải.

 

- Cho nha đam vào bình thủy tinh.

 

- Chanh cắt thành những lát mỏng rồi cho thêm vào bình nha đam.

 

- Cuối cùng là cho chút đường và đổ rượu trắng vào cho ngập bình.

 

- Đậy nắp kín lâu lâu lắc bình và ngâm khoảng 2 tuần là có thể sử dụng ngay

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Làm nha đam ngâm rượu chăm sóc da và vóc dáng (Ảnh: Internet)

Cách làm đẹp bằng nha đam ngâm rượu

Giảm cân với rượu nha đam

 

Đây là một trong những công dụng làm đẹp của rượu nha đam. Bạn sẽ giảm cân hiệu quả và nhanh chóng nếu như sử dụng nó thường xuyên.

 

Mỗi ngày, trước bữa ăn khoảng 15 – 20 phút, bạn hãy uống 1 ly rượu nha đam đã được pha loãng. Cách này sẽ giúp lấp đầy dạ dày của bạn, giảm cảm giác thèm ăn, giúp lượng thức ăn nạp vào ít dần đi, từ từ sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Uống nước nha đam ngâm rượu cũng là cách chăm sóc da từ bên trong hoàn hảo.

 

Ngoài cách này, bạn còn có thể massage da từ bên ngoài để đốt cháy mỡ thừa. Bằng cách lấy rượu nha đam massage vùng da chứa nhiều mỡ thừa như bụng, cánh tay, đùi... khoảng 15 phút. Rượu nóng sẽ kích thích loại bỏ năng lượng dư thừa dễ dàng, trả lại cho bạn thân hình eo thon, gọn gàng.

 

Dưỡng da bằng rượu nha đam

 

Mỗi khi rửa mặt, bạn hãy nhớ lấy nước nha đam ngâm rượu massage da mặt nhé. Tiến hành khoảng 10 phút để lỗ chân lông dãn nở và thông thoáng, giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Bạn sẽ cảm nhận được độ mịn màng của da chỉ sau một vài lần áp dụng.

 

Đồng thời, cứ 2 ngày 1 lần, bạn hãy thoa rượu nha đam lên da khoảng 2 – 3 lớp để chăm sóc da đẹp hơn, căng mịn hơn nhé. Bạn có thể trộn thêm với chút mật ong và nước cốt chanh để tăng hiệu quả dưỡng trắng và phục hồi làn da nhé.

 

Với những chia sẻ trên đây, bạn đã biết cách làm đẹp bằng nha đam ngâm rượu rồi. Hãy trải nghiệm và xem điều kỳ diệu mà nó đem lại nhé.

       

Nha đam ngâm rượu có tác dụng gì tuyệt vời cho cơ thể bạn?

Nha đam ngâm rượu có tác dụng gì tuyệt vời cho cơ thể bạn?

Cùng nhau tìm hiểu xem nha đam ngâm rượu có tác dụng gì để sử dụng nó sao cho hợp lý và hiệu quả nhất nhé. Bạn sẽ phải bất ngờ về những gì nó mang lại.

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