Trị mụn đầu đen bằng cơm nóng ? Chắc chị em chưa từng nghe bao giờ đúng không? Tuy nhiên, đây lại là bí quyết trị mụn tận gốc của rất nhiều eva thích làm đẹp đấy? Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách chữa mụn đầu đen theo phương pháp này cụ thể như thế nào nhé.

Lợi ích làm đẹp và chăm sóc da của gạo trắng từ lâu đã được rất nhiều người công nhận, chẳng hạn như nước vo gạo giúp giảm quầng thâm, viêm và làm da trắng sáng.

Trị mụn đầu đen bằng cơm nóng có lẽ là cách “rẻ nhất trong số tất cả các các cách trị mụn rẻ tiền nhất”. Bởi lẽ, chỉ cần một vài nắm cơm bé xíu là chỉ sau vài ngày, mụn đầu đen sẽ giảm rõ rệt. Không cần dùng hóa mỹ phẩm, trị liệu cục bộ hay đến spa, trung tâm thẩm mỹ đắt tiền, bằng cách dùng cơm nóng sau khi nấu xong, chị em vẫn có thể thoát khỏi những nốt mụn đầu đen khó chịu trên mũi hoặc trán trong vòng 1 tuần ngắn ngủi.

Đối với phương pháp trị mụn đầu đen bằng cơm nóng, ngoài việc nhờ gạo có chứa hàng loạt chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B1 thì hơi nóng từ cơm nóng sẽ giúp đẩy mụn đầu đen ra bên ngoài. Cách thức hoạt động cũng tương tự như lúc chị em dùng trứng gà luộc trị mụn đầu đen vậy.

Mặc dù đơn giản nhưng chị em cũng cần chú ý một số điều sau khi trị mụn đầu đen bằng cơm nóng nhé:

Luôn rửa sạch mặt trước khi thực hiện. Có thể dùng thêm sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn.

Đối với vết thương hở, đừng chà xát cơm nóng vào bởi vì hơi nóng có thể gây đau rát hoặc chảy máu.

Không dùng cơm quá nóng vì có thể gây bỏng da.

Tùy tính chất, mức độ mụn đầu đen và cơ địa từng người mà hiệu quả có thể nhanh hoặc chậm. Trường hợp nếu sau 1 tuần, mụn vẫn chưa thuyên giảm thì chị em hãy kiên trì thêm 1 tuần nữa nhé.

Ngoài cách trị mụn đầu đen bằng cơm nóng này, chị em hãy thử tham khảo công thức dùng bột gạo và nước hoa hồng sau đây nhé. Đây cũng là một cách hay để diệt sạch mụn nếu chị em nào không thích thoa cơm nóng lên mặt.

Cho 2 thìa bột gạo và 2 thìa nước hoa hồng vào bát. Trộn thật đều cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn.

Rửa sạch mặt, lau khô bằng khăn mềm rồi bôi hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt. Không nên bôi lớp quá mỏng để đảm bảo hiệu quả. Massage đều đặn mặt theo chuyển động tròn rồi để yên trong 10 phút.

Khi da đã khô, rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Bột gạo nổi tiếng với khả năng tẩy tế bào chết xuất sắc, có thể loại bỏ triệt để tế bào chết bám trên da và làm da sáng hơn. Ngoài ra, bột gạo cũng khiến lỗ chân lông mở ra, hút dầu thừa và đẩy mụn đầu đen lẫn mụn trứng cá ra bên ngoài. Cuối cùng, bột gạo giúp dưỡng ẩm cho da và khiến da trắng sáng cực nhanh không thua gì dùng mật ong hay yến mạch.

Trong khi đó, nước hoa hồng là toner tự nhiên, có thể làm giảm kích thước của lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn nên ngăn chặn sự xuất hiện của mụn đầu đen. Thêm vào đó, nước hoa hồng cũng có tác dụng như bột gạo, đó là giúp da duy trì độ ẩm.

Đến đây thì chị em đã nắm được cách trị mụn đầu đen bằng cơm nóng và làm thế nào để dùng bột gạo chữa lành mụn rồi đấy. Hãy thử ngay hôm nay để sớm hồi phục lại vẻ đẹp cho làn da của mình. Thực tế, “không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người không biết làm đẹp cho mình mà thôi” nên là phụ nữ, chị em chúng ta hãy luôn chủ động chăm sóc cho chính bản thân mình nhé. Chúc chị em thành công.

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