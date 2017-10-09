Phương pháp làm trắng này khá đơn giản nhưng cho hiệu quả rất cao. Bởi do trà xanh chứa các thành polyphennol, epigallocatechin gallate có tác dụng chống oxy hóa rất tốt. Đồng thời còn giúp da kháng khuẩn, hấp thụ Tamin và đào thải sắc tố đen làm trắng da hiệu quả. Chính vì vậy, cách làm trắng da mặt bằng bột trà xanh được nhiều chị em tin dùng và áp dụng.

Trộn đều các nguyên liệu ở trên thành hỗn hợp đặc sệt.

Sau đó thoa đều lên da mặt và massage nhẹ nhàng.

Nằm thư giãn khoảng 10-15 phút để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy da mặt cải thiện đáng kể, bật tông lên rất nhiều.

Cách làm trắng da mặt bằng bột trà xanh cho da nhờn

Nguyên liệu cần có:

1 thìa bột trà xanh.

2 thìa sữa tươi không đường.

1 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn thành hỗn hợp sền sệt.

Làm sạch da mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông nở ra, sau đó lau khô bằng khăn bông.

Thoa đều hỗn hợp lên trên da, để khoảng 10 – 15 phút.

Cuối cùng rửa sạch bằng nước.

Cách này thực hiện khoảng 2-3 lần/tuần là tốt nhất giúp da trắng hồng trong thời gian ngắn nhất.

Cách làm trắng da mặt bằng bột trà xanh cho da hỗn hợp

Nguyên liệu cần có:

1 thìa bột trà xanh.

1 thìa sữa tươi không đường.

1 thìa nước cốt chanh.

1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu ở trên thành hỗn hợp đồng nhất.

Dùng sữa rửa mặt vệ sinh da sạch sẽ.

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt.

Nằm thư giãn khoảng 10-15 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này từ 2-3 lần/tuần sẽ giúp da bật tông nhanh chóng nhé!

Đây là loại mặt nạ lý tưởng để làm trắng da, bộ trà xanh sẽ nhanh chóng tác động đào thải các sắc tố melamin ra ngoài giúp da bật tông từ bên trong. Còn chanh có tính axit nhẹ lấy hết lớp dầu thừa ở vùng chữ T, mật ong sẽ bổ sung độ ẩm cho vùng da khô trên mặt.

Những lưu ý khi thực hiện cách làm trắng da mặt bằng bột trà xanh

Để cách làm trắng da mặt bằng bột trà xanh đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên lưu ý những gạch đầu dòng dưới đây nhé!

Kiên trì thực hiện theo những hướng dẫn trên, không nên nóng vội, sau 2-3 tuần áp dụng bạn sẽ thấy làn da có sự khác biệt. Càng kiên trì thực hiện, bạn sẽ càng hài lòng với sự thay đổi của làn da.

Khi đi ra ngoài cần thoa kem chống nắng và che chắn kĩ, không được để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, để bị bắt nắng, đen sạm.

Khi thoa hỗn hợp dưỡng trắng bằng bột trà xanh lên mặt, bạn hãy massage nhẹ nhàng nhé, để các dưỡng chất thấm vào sâu bên trong, giúp da trắng hồng tự nhiên.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, bạn đã xác định được cách làm trắng da mặt bằng bột trà xanh nào là phù hợp với da mình, để dưỡng trắng da an toàn, bật tông hiệu quả.