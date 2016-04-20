Không kem trộn, da vẫn trắng mịn không tì vết nhờ đắp hỗn hợp này tuần 2 lần

Với nhiều loại Vitamin thiết yếu cho làn da, hỗn hợp trái cây này sẽ giúp bạn có làn da trắng mịn và không vết thâm.

Đu đủ là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt. Đu đủ chứa lượng beta caroten, Vitamin C nhiều hơn trong các rau quả khác. Beta caroten là một tiền chất của vitamin A. Đây là một loại vi chất dinh dưỡng có vai trò là chống oxy hoá mạnh giúp chống lại các tác nhân lão hóa da, làm da trắng mịn và loại bỏ vết thâm nám. Trong 100g đu đủ chín chứa 2.100 mcg beta caroten.

Sự kết hợp đu đủ và sữa chua là liệu pháp làm trắng da khá hiệu quả mà bạn có thể làm tại nhà. Ưu điểm của hỗn hợp này là không làm bào mòn da, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho da khỏe lên từ bên trong, không làm da yếu đi như một số loại mỹ phẩm làm trắng chứa hóa chất.

Nguyên liệu:

- 1 miếng đu đủ chín vàng

- 1 hộp sữa tươi không đường

- 1 thìa cafe mật ong

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách làm:

Đu đủ chín gọt vỏ, nghiền hoặc xay nhuyễn, cho vào 1 cái chén. Thêm sữa chua, mật ong và chanh vào hỗn hợp, trộn đều.

Đầu tiên, bạn cần rửa mặt sạch, sau đó dùng tay hoặc cọ mặt nạ thoa đều hỗn hợp lên mặt và thư giãn 15 phút, rửa sạch với nước ấm, thấm khô và thoa toner.

Lặp lại liệu trình mặt nạ đu đủ này 2 lần một tuần.

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