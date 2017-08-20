Không cần tốn tiền triệu đi bác sĩ, mụn sẽ hết sạch nhờ rửa mặt với chai nước chỉ 10 ngàn đồng

Chăm sóc da 20/08/2017 12:13

Chỉ cần dùng chai nước 10 ngàn đồng dưới đây, mụn sẽ nhanh chóng biến mất và làn da mịn màng, căng sáng.

Nước muối sinh lý là hỗn hợp giữa nước và natri clorua được pha chế với tỷ lệ 0,9%, tức là 1 lít nước thì có 9 gam natri clorua (muối) tinh khiết. Bạn có thể dễ dàng mua chúng tại các hiệu thuốc với giá rất rẻ chỉ khoảng 10 ngàn đồng. Nước muối sinh lý thường được dùng để rửa vết thương, mắt, mũi và súc miệng do có tính diệt khuẩn cao. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó còn có thể trị mụn cực tốt, không thua kém bất cứ loại thuốc đắt tiền nào.

Nước muối sinh lý giúp làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết trên mặt nhờ tính chống viêm, kháng khuẩn cao, do đó có thể hỗ trợ điều trị mụn cực kỳ hiệu quả. Đã có rất nhiều người sử dụng loại nước muối sinh lý để trị mụn thành công. Làn da sạch, hạn chế tiết bã nhờn nên mụn khó lòng mà quay trở lại.

Không cần tốn tiền triệu đi bác sĩ, mụn sẽ hết sạch nhờ rửa mặt với chai nước chỉ 10 ngàn đồng - Ảnh 1
Nước muối sinh lý giúp làm sạch da và trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách trị mụn trứng cá bằng nước muối sinh lý

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 chai nước muối sinh lý 0,9%.

- Bông tẩy trang.

- Một cái chén nhỏ.

Cách làm:

- Đầu tiên bạn làm sạch da với sữa rửa mặt như thông thường, thấm khô bằng khăn sạch. Đối với những ai trang điểm phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng để làm sạch da.

Không cần tốn tiền triệu đi bác sĩ, mụn sẽ hết sạch nhờ rửa mặt với chai nước chỉ 10 ngàn đồng - Ảnh 2
Dùng nước muối sinh lý rửa mặt mỗi tối trước khi ngủ, mụn sẽ nhanh chóng biến mất - Ảnh: Internet

- Đổ nước muối sinh lý vào chiếc chén nhỏ rồi nhúng bông tẩy trang vào. Nước muối sinh lý rất lành tính nên có thể dùng cho làn da nhạy cảm nhất. Không pha thêm bất cứ nguyên liệu gì vào để tránh làm sai lệch thành phần, gây dị ứng da.

- Tiếp tục dùng miếng bông thấm nước muối thoa đều lên mặt, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

- Thực hiện cách này hàng ngày vào mỗi tối trước khi đi ngủ, chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ thấy các vết mụn se lại, giảm rõ rệt, đồng thời các vết thâm cũng mờ dần và biến mất, làn da mịn màng trắng sáng.

Lưu ý: Khi đang điều trị mụn bạn không nên thoa kem hay mỹ phẩm lên mặt và nhớ che chắn làn da thật kỹ khi ra nắng. Ngoài ra nên hạn chế ăn dầu mỡ, chất béo và các thức ăn cay nóng để tránh mụn bùng phát trầm trọng thêm.

Không cần tốn tiền triệu đi bác sĩ, mụn sẽ hết sạch nhờ rửa mặt với chai nước chỉ 10 ngàn đồng - Ảnh 3
Mụn sẽ biến mất trong thời gian ngắn chỉ với chai nước muối sinh lý 10 ngàn đồng - Ảnh: Internet

Xông mặt bằng sả rồi lột bằng lòng trắng trứng, mụn đầu đen bong ra cả mảng, da trắng nõn nà không tì vết

Xông mặt bằng sả rồi lột bằng lòng trắng trứng, mụn đầu đen bong ra cả mảng, da trắng nõn nà không tì vết

Chỉ cần làm theo cách này, không cần phải dùng mỹ phẩm đắt tiền da vẫn trắng sáng mịn màng, mụn đầu đen sẽ mất sạch không dấu vết.

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