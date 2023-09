Không cần tiêm botox, nếp nhăn sẽ tự biến mất nếu làm theo cách này

Bơ được gọi là 'nữ hoàng trái cây' khi sở hữu những tác dụng tuyệt vời với sức khỏe và sắc đẹp. Vitamin E và B giúp làm mềm và tái tạo da. Glutathione trong quả bơ tăng khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa da một cách đáng kể.

Nguyên liệu

1 lòng đỏ trứng gà.

1/2 quả bơ.

1 muỗng cà phê mật ong.

Cách làm

Bơ nghiền nhuyễn, trộn với các nguyên liệu khác thành 1 hỗn hợp sệt. Đắp hỗn hợp bơ lên mặt và thư giãn 30 phút sau đó rửa mặt với nước ấm.

Duy trì việc đắp mặt nạ 2-3 lần/tuần. Loại mặt nạ này đặc biệt tốt cho da khô vì có chứa lòng đỏ trứng và mật ong giúp duy trì độ ẩm cho da.

Đu đủ giúp tái tạo da

Trong đu đủ có chứa nhiều AHA và enzyme papain có tác dụng tẩy tế bào chết tự nhiên cho da, tăng cường quá trình tái tạo da. Chính vì thế, loại trái cây này có thể xem là thần dược với làn da.

Nguyên liệu

1 miếng đu đủ

1 muỗng canh bột yến mạch.

Thực hiện

Nghiền nhuyễn 1 miếng đu đủ rồi trộn với 1 muỗng canh bột yến mạch. Đắp mặt nạ lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước.

Mặt nạ đu đủ yến mạch không chỉ giúp tái tạo mà còn dưỡng trắng da rất tốt. Chỉ sau 3-5 tuần là bạn sẽ bắt đầu thấy rõ kết quả trên da.

2. Bổ sung các thực phẩm tốt cho da

Chế độ ăn uống là một trong những chìa khóa quyết định vẻ đẹp của làn da. Bạn nên chú ý bổ sung các nhóm thực phẩm chứa nhiều collagen, vitamin và các chất chống oxy hóa để tăng cường vẻ đẹp cho làn da từ bên trong nhé!



Nhóm thực phẩm chứa nhiều collagen: Càng lớn tuổi thì khả năng tự tổng hợp collagen của cơ thể càng chậm lại, điều này khiến da mất độ đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn. Chính vì thế việc bổ sung các thực phẩm chứa collagen là rất cần thiết để sở hữu một làn da không tuổi. Các thực phẩm chứa collagen phổ biến bao gồm: hạt lanh, đậu nành, cá hồi, lòng trắng trứng…

Nhóm thực phẩm chứa chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da hiệu quả. Chất này có nhiều trong các loại thực phẩm như rau xà lách xoong, cải xoăn, cà chua…

Nhóm thực phẩm chứa nhiều vitamin C: Vitamin C giúp tăng cường mức độ chống lão hóa và đẩy nhanh quá trình tổng hợp collagen cho cơ thể. Vì vậy, bạn không thể bỏ qua nhóm thực phẩm này nếu muốn giữ được làn da trẻ đẹp. Các quả mọng như dâu tằm, dâu tây và các loại quả có múi như chanh, bưởi là nguồn dự trữ vitamin C tự nhiên tốt nhất.

3. Tập thể dục cho mặt

Đừng nghĩ chỉ có cơ thể cần tập thể dục, các cơ trên mặt cũng có những bài tập riêng để giữ được độ đàn hồi theo thời gian. Bạn hãy tham khảo các bài tập dưới đây, sau khoảng 4 tuần bạn sẽ thấy làn da mình đàn hồi và tươi trẻ hơn. Kết quả sẽ thể hiện rõ nếu bạn áp dụng phương pháp này từ 3 tháng trở lên và kết hợp với các loại dầu mát-xa như dầu hạt nho, dầu hoa anh thảo….

Bài tập xóa nhăn vùng mắt

Bài tập này giúp xóa bọng mắt, giảm các vết chân chim cho vùng mắt trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Bước 1: Để ngón trỏ và ngón giữa thành hình chữ V rồi để ở hai góc chân mày như hình.

Bước 2: Mắt nhìn ngược lên trần nhà, nâng mí dưới lên, giữ nguyên vài giây sau đó thả lỏng và thư giãn.

Lặp lại động tác này 6 lần sau đó nhắm mắt thư giãn khoảng 10 giây.

Bài tập cho khuôn mặt tươi tắn hơn

Bài tập này sẽ giúp nâng cơ mặt, cho nụ cười và gương mặt tươi tắn hơn.

Bước 1: Ép môi dưới vào răng, mắt nhìn ngược lên trên như hình.

Bước 2: Giữ nguyên trạng thái đó và cố gắng cười tươi hết mức có thể. Lặp lại 6 lần.

Bước 3: Để cơ mặt đang cười như vậy, đặt một ngón trỏ lên cằm. Di chuyển ngón tay và cằm nhẹ nhàng theo hướng lên xuống 2 lần. Sau đó, để cơ mặt thư giãn trong 10 giây.

Giảm nếp nhăn trán

Bước 1: Đặt hai bàn tay lên trán, lòng bàn tay úp vào trong. Xòe rộng các ngón tay trải đều từ chân mày đến trán.

Bước 2: Dùng lực thật nhẹ nhàng kéo 2 tay sang 2 bên.

Bước 3: Thư giãn rồi lặp lại 10 lần.

Vùng da cổ láng mịn

Bước 1: Để thẳng cổ, đặt các ngón tay vào vùng dưới cổ như hình. Nhẹ nhàng ngả đầu dần ra phía sau.

Bước 2: Đưa cổ trở về vị trí cũ, lặp lại 2 lần tư thế này.

Bước 3: Trề môi dưới ra càng nhiều càng tốt, để các ngón tay lên xương đòn rồi ngửa cằm lên trên. Để nguyên tư thế này và hít thở sâu 4 lần.