Khỏi cần đến spa khi đã có cách làm trắng da bằng rau diếp cá

Quen thuộc, dễ kiếm, rau diếp cá trở thành một loại rau tuyệt vời ăn kèm với nhiều món khác nhau. Nó có mùi thơm hắc và hơi tanh nên khi sử dụng nhiều người sẽ có cảm giác không thích cho lắm. Tuy nhiên, loại bỏ nỗi lo này và đắp mặt nạ rau diếp cá hàng ngày sẽ giúp làn da của bạn trở nên trắng mịn hơn rất nhiều.

Đâu chỉ là loại thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn của gia đình rau diếp cá còn được đánh giá cao trong việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là dưỡng trắng da như ý. Cách làm trắng da bằng rau diếp cá chính là bí kíp truyền tay nhau được rất nhiều chị em ưa chuộng và đang áp dụng mỗi ngày. Nếu bạn chưa biết sử dụng loại rau này như thế nào là tốt nhất thì hãy bỏ chút thời gian để tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Theo nghiên cứu, trong rau diếp cá có chứa vitamin E, G, K, khoáng chất, axit oxlic, protein, lipid, lactucarium... có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Ngoài khả năng này, rau diếp cá còn được biết đến với công dụng kháng khuẩn, sát trùng, chống viêm cũng như chữa một số bệnh ngoài ra, sỏi thận...

Chính nhờ những đặc tính này mà khi bạn dưỡng trắng da bằng rau diếp cá sẽ giúp da được bảo vệ tốt nhất cũng như chăm sóc da hoàn hảo nhất.

Cách làm trắng da với rau diếp cá

Để tăng hiệu quả dưỡng trắng da từ rau diếp cá, bạn nên kết hợp nó với một vài sản phẩm tự nhiên khác có công dụng tương tự. Chỉ cần áp dụng những công thức này làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng bất ngờ.

Rau diếp cá và nha đam

Nha đam được ví như nữ hoàng của việc làm đẹp nó có hàm lượng cao vitamin E, C, A cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, enzyme, axit lactic và thành phẩn chất nhầy... Đây là những chất rất tốt cho vẻ đẹp làn da. Chất nhờn giúp duy trì độ ẩm trên da, làm dịu da, dưỡng da sạch mụn, trở nên mịn màng hơn. Các vitamin hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa và chăm sóc da trở nên trắng mịn, hồng hào. Cách làm trắng da bằng rau diếp cá kết hợp với nha dam là sự lựa chọn thông minh của bạn.

- Nhánh nha đam tươi rửa sạch, cắt vỏ rồi cạo lấy lớp gel bên trong.

- Rau diếp cá rửa sạch, giã nhuyễn vắt lấy nước cốt.

- Trộn gel nha đam với nước cốt diếp cá theo tỷ lệ 1:1

- Sau khi rửa mặt sạch hãy thoa đều hỗn hợp này lên da và kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Rửa mặt lại với nước ấm sau đó tầm 20 phút.

Rau diếp cá và dầu oliu

Là loại thực phẩm từ thiên nhiên dùng để chế biến các món ăn, dầu oliu mang lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe và là nguyên liệu tạo nên nhiều công thức làm đẹp hiệu quả khác nhau. Với các dưỡng chất như vitamin, tinh dầu... giúp cải thiện tình trạng da đen sạm, dưỡng da trắng dần đều trông thấy.

Bạn hãy thực hiện như sau:

- Rau diếp cá rửa sạch, giã nhuyễn rồi đem lọc lấy nước cốt.

- Trộn nước ép rau diếp cá với dầu oliu và thêm chút bột cám gạo cho tạo thành hỗn hợp sền sệt.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và cổ.

- Giữ khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm.

Rau diếp cá và mật ong

Mật ong giúp dưỡng da, kháng khuẩn, chống lão hóa, giảm mụn, làm mờ vết thâm nám và chăm sóc da trắng sáng hơn mỗi ngày. Khi sử dụng sản phẩm này chung với rau diếp cá làm trắng da thì bạn sẽ cảm nhận được sự tươi trẻ của làn da ngay tức thì.

Cách áp dụng cũng tương tự như cách trên, chỉ cần ép lấy nước diếp cá rồi trộn với mật ong vừa đủ để thoa lên da. Hoặc nếu muốn bạn có thể giã nhuyễn diếp cá rồi trộn với mật ong mà không cần qua bước lọc nước cốt.

Bằng những cách làm trắng da từ rau diếp cá đơn giản này, bạn hãy cố gắng kiên trì mỗi tuần 2 – 3 lần để đạt hiệu quả dưỡng trắng tốt nhất nhé.